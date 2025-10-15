ETV Bharat / state

आईईडी ढूंढने वाली एक्सपर्ट डॉग सुसैन की मौत, तिरंगे में लपेटकर दी गई अंतिम सलामी

सुकमा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ढूंढने वाली फीमेल डॉग सुसैन की मौत हो गई.

Death of female dog Susan
आईईडी ढूंढने वाली एक्सपर्ट डॉग सुसैन की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 7:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने फोर्स के खिलाफ लड़ाई में गांवों के रास्तों और जंगल के अंदर हजारों आईईडी लगाए.जिन्हें ढूंढने के लिए सुरक्षा बल खोजी डॉग्स का सहारा लेती है. डॉग स्क्वॉड की टीम लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाकर निर्दोषों की जान लेने वाले आईईडी की खोज करते हैं.इस दौरान जंगल के अंदर ही बमों को ढूंढा जाता है और फिर उसे मौके पर नष्ट करने का काम होता है. आईईडी को ढूंढने में माहिर ऐसी ही एक डॉग सुसैन थी.जो अब हमारे बीच नहीं है.

बीमारी से हुई सुसैन की मौत : आईईडी को ढूंढ निकालने में सुकमा जिले में तैनात फीमेल डॉग सुसैन एक्सपर्ट थी. लेकिन इस आईईडी एक्सपर्ट CRPF डॉग की बीमारी से मौत हो गई है. डॉग को सुकमा जिले के CRPF 231 बटालियन हेडक्वॉर्टर में अंतिम विदाई दी गई. सुसैन के शव को तिरंगे में लपेटकर अफसरों और जवानों ने कंधा दिया. इस दौरान सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी और जवान मौजूद थे.

Death of female dog Susan
फोर्स ने दी आखिरी सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुसैन हमारी बटालियन की महत्वपूर्ण सदस्य थी. जिसने न केवल नक्सल विरोधी ऑपरेशनों में बहादुरी दिखाई, बल्कि हर परिस्थिति में जवानों के साथ रही -सुनील भवर,कमांडेंट, 231 बटालियन CRPF

Death of female dog Susan
तिरंगे में लिपटे शव को दिया गया कंधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस ब्रीड की डॉग थी सुसैन : आपको बता दें कि सुसैन की उम्र 3 साल थी. जिसे CRPF की K-9 यूनिट में रखा गया था. K-9 यूनिट देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ये बेल्जियम शेफर्ड ब्रीड की फीमेल डॉग थी.

सर्च ऑपरेशन के दौरान बिगड़ी तबीयत : आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को सुकमा जिले के जंगल में एक सर्चिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया था. इसी दौरान सुसैन की तबियत बिगड़ी. जिसे जंगल से निकालकर वेटनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉग की मौत हो गई. मौत के बाद डॉग का पोस्टमार्टम करवाया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा.

सर्च ऑपरेशन में पहले भी हो चुकी है डॉग की मौत : आपको बता दें कि बस्तर के कर्रेगुट्टा हिल्स में CRPF के खोजी कुत्ते 'रोलो' की मधुमक्खियों के हमले में मौत हो गई थी. K9 रोलो की मृत्यु के बाद सीआरपीएफ ने अंतिम विदाई में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया. ससम्मान रोलो को दफन किया गया. रोलो को उसकी बहादुरी के लिए CRPF के महानिदेशक ने मरणोपरांत कॉमेंडेशन मेडल से सम्मानित किया था. इस दौरान सीआरपीएफ के अफसर ने कहा कि रोलो की भूमिका अमूल्य थी.वह हर मायने में एक सच्ची सिपाही थी.

क्या हुआ था रोलो के साथ : 27 अप्रैल को सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और पुलिस कर्रेगुट्टा के जंगलों में तलाशी अभियान चला रही थी.इसी दौरान रोलो की टीम पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया.अचानक मधुमक्खियों के हमले को देखकर रोलो के हैंडलर ने उसे पॉलीथिन की शीट से ढंक दिया. लेकिन मधुमक्खियां पॉलिथीन की शीट के अंदर घुस गई.जहां उन्होंने रोलो को कई बार डंक मारे. लगातार डंक के कारण रोलो दर्द से तड़पती हुई कवर से बाहर निकल गई और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी.रोलो के बाहर निकलते ही एक बड़े झुंड ने रोलो पर कई डंक मारे.इसके बाद टीम ने मधुमक्खियों को हटाकर रोलो को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया.जब तक पहाड़ से उतरकर रोलो को वेटनरी डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता तब तक वो दम तोड़ चुकी थी.रोलो 228वीं बटालियन में तैनात थी. वेटनरी डॉक्टर के मुताबिक मधुमक्खियों के डंक के बाद रोलो को एनाफिलेक्टिक शॉक लगा था.

बेल्जियम शेफर्ड की खासियत : बेल्जियम शेफर्ड डॉग की खासियत है कि ये ऊंचे कद के होते हैं. कान खड़े रहते हैं. चेहरा काला और शरीर भूरा रंग का होता है. पहाड़ चढ़ने और ऊंची दीवार को फांदने में ये माहिर होते हैं. लंबी दूरी तक चल सकते हैं. इनमें सूंघने की क्षमता भी अधिक होती है. ये अटैकिंग डॉग्स होते हैं. बस्तर में CRPF के पास बेल्जियम शेफर्ड ब्रीड की संख्या अधिक है.

सीआरपीएफ भर्ती पर उठे सवाल, एक वर्ग विशेष को मिला मौका, स्थानीय युवाओं में आक्रोश

देवदूत बने सीआरपीएफ जवान, सांप काटे मरीज की कैंप लाकर बचाई जान

प्रेशर कुकर बम डिफ्यूज, दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ ने माओवादियों की साजिश को किया नाकाम

TAGGED:

फीमेल डॉग सुसैन
FEMALE DOG SUSAN
SUSAN BELGIAN BREED SHEPHERD
आईईडी
DEATH OF FEMALE DOG SUSAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.