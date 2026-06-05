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कबीरधाम जिले के बालक आश्रम कुंडा में रसोइये की संदिग्ध मौत, फंदे पर लटका मिला शव, जान देने की आशंका

कबीरधाम जिले के बालक आश्रम कुंडा में रसोइये की संदिग्ध मौत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मृतक रसोइये की पहचान 48 साल के विजय घृतलहरे के रूप में हुई है. वह शा. अनु. जाति बालक आश्रम कुंडा में ही दैनिक वैतनभोगी कर्मचारी था. आज सुबह अपने घर से बालक आश्रम आया हुआ था. इसी दौरान करीब 11 बजे घर वालों ने फोन से संपर्क किया लेकिन लगातार फोन लगाने पर भी विजय ने कॉल नहीं उठाई.

कबीरधाम : जिले के पंडरिया ब्लॉक में एक स्कूल रसोइये की संदिग्ध मौत हो गई. 48 साल के रसोइये का शव शासकीय अनु. जाति बालक आश्रम कुण्डा में फंदे पर लटका मिला. उसके जान देने की आशंका जताई जा रही है. मामला कुंडा थाना इलाके का है.

फंदे पर लटका मिला शव, जान देने की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालक आश्रम पहुंचने पर मिली जानकारी

परिजनों ने ग्राम कुंडा में उनके मित्र से भी जानकारी ली लेकिन कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद परेशान हो कर परिजन बालक आश्रम पहुंचे जहां विजय का शव सीलिंग फेन से लटका हुआ मिला. इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

मुझे विजय के परिजनों ने फोन किया जिसके बाद मैं यहां पहुंचा हूं. वह अपने काम के लिए आश्रम आया हुआ था. अभी तो बच्चे छु्ट्टी होने के चलते अपने घर गए हुए हैं. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है- बालक आश्रम अधीक्षक राम प्रसाद कमड़े

वहीं थाना कुंडा प्रभारी विमल लवानिया ने जानकारी दी कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने पर फांसी लगाने का कारण पता चल पाएगा. फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

आत्महत्या नहीं है समाधान

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