ETV Bharat / state

कबीरधाम जिले के बालक आश्रम कुंडा में रसोइये की संदिग्ध मौत, फंदे पर लटका मिला शव, जान देने की आशंका

पंडरिया ब्लॉक के कुंडा थाना इलाके का मामला, परिजनों को बालक आश्रम पहुंचने पर मिली जानकारी

death of cook Balak Ashram
कबीरधाम जिले के बालक आश्रम कुंडा में रसोइये की संदिग्ध मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कबीरधाम: जिले के पंडरिया ब्लॉक में एक स्कूल रसोइये की संदिग्ध मौत हो गई. 48 साल के रसोइये का शव शासकीय अनु. जाति बालक आश्रम कुण्डा में फंदे पर लटका मिला. उसके जान देने की आशंका जताई जा रही है. मामला कुंडा थाना इलाके का है.

दैनिक वैतनभोगी कर्मचारी था

मृतक रसोइये की पहचान 48 साल के विजय घृतलहरे के रूप में हुई है. वह शा. अनु. जाति बालक आश्रम कुंडा में ही दैनिक वैतनभोगी कर्मचारी था. आज सुबह अपने घर से बालक आश्रम आया हुआ था. इसी दौरान करीब 11 बजे घर वालों ने फोन से संपर्क किया लेकिन लगातार फोन लगाने पर भी विजय ने कॉल नहीं उठाई.

फंदे पर लटका मिला शव, जान देने की आशंका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बालक आश्रम पहुंचने पर मिली जानकारी

परिजनों ने ग्राम कुंडा में उनके मित्र से भी जानकारी ली लेकिन कुछ पता नहीं चला. जिसके बाद परेशान हो कर परिजन बालक आश्रम पहुंचे जहां विजय का शव सीलिंग फेन से लटका हुआ मिला. इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

मुझे विजय के परिजनों ने फोन किया जिसके बाद मैं यहां पहुंचा हूं. वह अपने काम के लिए आश्रम आया हुआ था. अभी तो बच्चे छु्ट्टी होने के चलते अपने घर गए हुए हैं. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है- बालक आश्रम अधीक्षक राम प्रसाद कमड़े

वहीं थाना कुंडा प्रभारी विमल लवानिया ने जानकारी दी कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने पर फांसी लगाने का कारण पता चल पाएगा. फिलहाल परिजनों से पूछताछ की जा रही है.

आत्महत्या नहीं है समाधान

यदि आपके मन में कभी निराशा में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की जरूरत है, तो ऐसे में कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को कॉल करें- 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन - 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).

जनदर्शन में युवक ने खुद पर डाला केरोसिन, बीजेपी नेता पर प्रताड़ित करने का आरोप
पति-पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम, नवविवाहिता की गई जान, शौहर ICU में भर्ती
पूर्व सरपंच व ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय, महिला सरपंच पर लगाएं कई गंभीर आरोप

TAGGED:

BALAK ASHRAM KUNDA
KABIRDHAM DISTRICT
बालक आश्रम कुंडा
रसोइये की संदिग्ध मौत
DEATH OF COOK BALAK ASHRAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.