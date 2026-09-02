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बरेली के सीबीगंज कान्हा गौशाला में गोवंश की मौत का मामला, नगर आयुक्त बोले-पीएम रिपोर्ट में मिला प्लास्टिक वेस्ट

बरेली: सीबीगंज स्थित कान्हा गौशाला में गोवंश की मौत को लेकर उठे सवालों के बीच नगर आयुक्त संजीव कुमार ने मामले पर सफाई दी है. नगर आयुक्त के मुताबिक, गौशाला में संरक्षित कुछ गोवंश के पोस्टमार्टम के दौरान उनके पेट से करीब 15 से 20 किलो तक प्लास्टिक वेस्ट मिला है. उनका कहना है कि अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक खाने से पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा, जिसके चलते कुछ मामलों में अस्वाभाविक मौत हुई है.



उन्होंने यह भी बताया कि गौशाला में बीमार गोवंश के उपचार के लिए पशु चिकित्सकों और पैरा-वेट की टीम तैनात है. नगर आयुक्त ने बताया कि सीबीगंज की कान्हा गौशाला में करीब 1900 गोवंश संरक्षित हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में लावारिस या छोड़े गए गोवंश को नगर निगम की टीम पकड़कर यहां लाती है. उनके अनुसार, कई पशु पहले से बीमार या कमजोर अवस्था में गौशाला पहुंचते हैं. मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार दफनाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है.

दरअसल गौशाला में कई गोवंश की मौत के बाद गौरक्षकों ने विरोध जताया था. उनका आरोप है कि गौशाला में गोवंश की हालत लगातार खराब हो रही है और अंदर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता. कई बार मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने का भी आरोप लगाया गया. गौरक्षकों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती.