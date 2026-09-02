ETV Bharat / state

बरेली के सीबीगंज कान्हा गौशाला में गोवंश की मौत का मामला, नगर आयुक्त बोले-पीएम रिपोर्ट में मिला प्लास्टिक वेस्ट

गौशाला में कई गोवंश की मौत के बाद गौरक्षकों ने विरोध जताया था.

गौशाला
गौशाला (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 9:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: सीबीगंज स्थित कान्हा गौशाला में गोवंश की मौत को लेकर उठे सवालों के बीच नगर आयुक्त संजीव कुमार ने मामले पर सफाई दी है. नगर आयुक्त के मुताबिक, गौशाला में संरक्षित कुछ गोवंश के पोस्टमार्टम के दौरान उनके पेट से करीब 15 से 20 किलो तक प्लास्टिक वेस्ट मिला है. उनका कहना है कि अत्यधिक मात्रा में प्लास्टिक खाने से पशुओं के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा, जिसके चलते कुछ मामलों में अस्वाभाविक मौत हुई है.

उन्होंने यह भी बताया कि गौशाला में बीमार गोवंश के उपचार के लिए पशु चिकित्सकों और पैरा-वेट की टीम तैनात है. नगर आयुक्त ने बताया कि सीबीगंज की कान्हा गौशाला में करीब 1900 गोवंश संरक्षित हैं. शहर के अलग-अलग इलाकों में लावारिस या छोड़े गए गोवंश को नगर निगम की टीम पकड़कर यहां लाती है. उनके अनुसार, कई पशु पहले से बीमार या कमजोर अवस्था में गौशाला पहुंचते हैं. मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार दफनाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है.

दरअसल गौशाला में कई गोवंश की मौत के बाद गौरक्षकों ने विरोध जताया था. उनका आरोप है कि गौशाला में गोवंश की हालत लगातार खराब हो रही है और अंदर की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता. कई बार मुख्य गेट पर ताला लगाए जाने का भी आरोप लगाया गया. गौरक्षकों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती.

नगर आयुक्त (Video Credit; ETV Bharat)

गौरक्षकों ने मृत गोवंश को ट्रॉली में भरकर दफनाने के लिए ले जाने का आरोप लगाते हुए वाहन को रोककर विरोध किया. इसके बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची. नगर आयुक्त के मुताबिक मृत गोवंश को दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने वाहन रोककर हंगामा किया. मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी और पशु चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे.

नगर निगम के अनुसार गौशाला में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के दो डॉक्टर और नगर निगम के तीन पैरा-वेट तैनात हैं. बीमार पशुओं का उपचार किया जाता है और मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम कराया जाता है.



यह भी पढ़ें: हापुड़ में गौशाला में सात गोवंशों की मौत; कांपने और सांस लेने में परेशानी, कई का उपचार जारी

यह भी पढ़ें: "गौवंश की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं", फिरोजाबाद में गौशालाओं की लाइव स्ट्रीमिंग से होगी निगरानी

TAGGED:

SEVEN CATTLE DEATH IN BAREILLY
BAREILLY NEWS
DEATH CATTLE IN COWSHED
UP NEWS
DEATH OF SEVEN CATTLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.