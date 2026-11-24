शिकार के लिए बिछाए जाल में फंसकर भालू की मौत, जंगल में मिला शव अब जांच शुरू
कोरबा में एक भालू की मौत के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 8:39 PM IST
कोरबा: कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. विभाग की नाक के नीचे जंगल में शिकार के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं. इसका पता तब चला जब जाल में फंसकर एक वयस्क भालू की मौत हो गई. ग्रामीणों ने जंगल में भालू का शव देखा. तब इसकी सूचना वन विभाग को दी गयी. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान शव को जाल में फंसा पाया. प्रथम दृष्टया आशंका है कि यह जाल जंगली सुअर के शिकार के लिए शिकारियों ने बिछाया था.
केंदई रेंज की घटना
जानकारी के अनुसार, केंदई रेंज के कुछ ग्रामीण जंगल की ओर गए थे. इसी दौरान उनकी नजर एक भालू पर पड़ी. काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ, पास जाकर देखने पर भालू मृत अवस्था में मिला. इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को घटना की सूचना दी. कटघोरा डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर वन अमले की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इस दौरान भालू का शव जाल में फंसा मिला. वन विभाग ने मौके से जाल बरामद कर लिया है. मामले की जांच भी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि मामले में 4 संदेही से पूछताछ चल रही है.
केंदई रेंज में जल में फंसने से एक भालू की मौत हो गई है. इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जाल किसने लगाया, क्या शिकार की नीयत से जाल लगाया गया था?. इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है. कुछ संदेहियों से पूछताछ भी की जा रही है- जितेंद्र उपाध्याय, डीएफओ, कटघोरा
जाल और करंट प्रवाहित तार बड़ा खतरा
जंगलों में वन्यजीवों के शिकार के लिए बिछाए जाने वाले जाल और करंट प्रवाहित तार बेजुबान वन्यजीवों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. हाथियों से फसल बचाने के लिए भी कई बार करंट प्रवाहित तारों और शिकारियों के फंदों में फंसकर वन्यजीवों की मौत की घटनाएं वन विभाग के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है.