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बहराइच मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक सर्जन की मौत, ऑपरेशन करने जा रहे थे, बेहोश होकर जमीन पर गिरे

संतकबीर नगर के रहने वाले डॉ. विनोद कुमार मेडिकल कॉलेज में करीब चार साल से आर्थोपेडिक सर्जन थे. मंगलवार सुबह उन्हें कुछ परेशानियां महसूस हुईं. जिस पर साथी डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया गया. हालत में सुधार होने के बाद दोपहर 12 बजे के करीब मरीज का ऑपरेशन करने ओटी में जा रहे थे. इसी दौरान वह बेहोश होकर गिर गए.

बहराइच : महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन करने जा रहे रहे डॉक्टर की अचानक मौत हो गई. डॉक्टर को बेचैनी महसूस हुई और बेहोश हो गए. मौके पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन बचाया नहीं जा सका. अस्पताल प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को सूचना दी. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

मौके पर मौजूद कर्मियों ने उन्हें जमीन से उठाकर बेड पर लिटाया, जिसके बाद उन्हें सीपीआर भी दिया गया. मगर हालत में सुधार नहीं हुआ. शाम 4:40 पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वही इसकी सूचना परिजनों को भी दे दी गई है. मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संजय खत्री ने बताया, डॉ. विनोद मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन थे. आज सुबह उनको कुछ थोड़ी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम थी. सुबह लेक्चर के बाद अपने कमरे में बैठे थे. गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने पर उन्होंने अपने विभागाध्यक्ष को बताया. गैस्ट्राइटिस और वोमेटिंग के लिए इंजेक्शन दिया गया. उनको आराम हो गया.

डॉ. विनोद अपने चेंबर में बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन करने जाना था. ओटी की तरफ जाते समय 12:00 बजे के आसपास उनको एकदम से चेस्ट में पेन हुआ, वह बेहोश हो गए. जैसे ही पता लगा, हम लोग उनको तुरंत लेकर लाए और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया, सीपीआर (CPR) भी किया. लेकिन दुर्भाग्यवश हम लोग उनको नहीं बचा पाए और उनकी असमय डेथ हो गई.

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