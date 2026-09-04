नेपाल बाढ़; महराजगंज के युवक की मौत, परिजनों ने फोटो से की शिनाख्त, पिता बोले- "तीन महीने पहले गया था"
ग्राम प्रधान वीरेंद्र राजभर ने बताया कि नेपाल जल प्रलय आया था, उस चपेट आ गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 5:20 PM IST
महराजगंज : नेपाल के रसुवा जिले में 26 अगस्त को आई भीषण जल प्रलय ने महराजगंज के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया. परिजनों का दावा है कि नौतनवा तहसील क्षेत्र के चकदह गांव निवासी एक युवक की बाढ़ की चपेट में आने से मौत हो गई. सूचना के बाद परिजन नेपाल पहुंचे. परिजनों ने काठमांडू पहुंचकर फोटो के माध्यम से उसकी शिनाख्त की है.
पिता अलाउद्दीन का दावा है कि भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से उनके बेटे अब्दुल्लाह (30) की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि वह रसुवा जिले में हाइड्रोलिक क्रेन चालक के रूप में काम करता था. वह करीब तीन महीने पहले रोजी-रोटी की तलाश में नेपाल गया था.
पिता ने बताया कि बाढ़ की सूचना मिलने के बाद परिजन और रिश्तेदार उसकी की तलाश में नेपाल पहुंचे. कई दिनों तक चले खोज अभियान के बाद परिजनों ने काठमांडू पहुंचकर फोटो के माध्यम से उसके शव की शिनाख्त की. बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
परिजनों का दावा है कि नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि अब्दुल्लाह समेत कई शवों को पहले ही दफनाया जा चुका है. इसके बाद परिवार को भारी मन से खाली हाथ लौटना पड़ा. उनकी मौत के बाद पूरे चकदह गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों और ग्रामीणों ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और हरसंभव मदद उपलब्ध कराने की मांग की है.
ग्रामीण सत्तार ने बताया कि अब्दुल्लाह तीन महीने पहले नेपाल के रसुवा जिले में काम करते थे. वह हाइड्रा चलाते थे. अपनी रोजी रोटी के लिये वहां काम करते थे. उन्होंने बताया कि जब नेपाल में बाढ़ प्रलय आया. सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद उनके माता-पिता और सगे संबंधी वहां पहुंचे तो शव का फोटो मिला तो उससे शिनाख्त हुआ कि अब्दुल्लाह इस दुनिया में नहीं हैं. उन्होंने बताया कि उनके माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने बताया कि अब्दुल्लाह अपने चार भाइयों में तीसरे नंबर पर थे.
ग्राम प्रधान वीरेंद्र राजभर ने बताया कि उसकी सुसराल नेपाल में थी. वह रोजी-रोटी के लिए नेपाल के काठमांडू में गया हुआ था. नेपाल जल प्रलय आया था उस चपेट आ गया. अभी कोई आया नहीं है. एसडीएम से बात होगी जो भी सरकारी लाभ होगा दिलवाया जाएगा.
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