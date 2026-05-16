शादी की खुशियों में पसरा मातम, एक झटके में खत्म हो गई जिदंगी
हादसे के बाद काफी देर तक युवक मौके पर ही तड़पता रहा. खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 1:00 PM IST
बालोद: रफ्तार के कहर ने एक और घर के चिराग से बुझा दिया. घटना राजहरा की है, जहां शनिवार सुबह मुर्गा बाजार इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े युवक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक की मौके पर ही तड़पकर मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था. विवाह वाले घर में जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, वहां पर मातम पसर गया.
शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की मौत
पीड़ित के परिवार वालों ने बताया कि मृतक युवक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुआ था. घर में शादी के बाद का प्रोग्राम चल रहा था. नाच गाने के बाद युवक थोड़ी देर के लिए सड़क की ओर निकला. तभी तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी वाहन चालक गाड़ी सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद अब वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.
वाहन चालक गाड़ी सहित हुआ फरार
हादसे के बाद नाराज मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया. सड़क जाम में स्थानीय लोग भी शामिल हो गए. सभी लोग पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग करते रहे. जाम लगते ही सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई. बाद में मौक पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर लोगों को मौके से हटाया. पुलिस ने लोगों को भरोसा दिया कि उनको उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. इसके साथ ही आरोपी वाहन चालक को सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी.
पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों ने करीब 2 घंटे बाद जाम हटाया. जाम हटते ही ट्रैफिक सुचारू रुप से शुरू हो पाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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