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शादी की खुशियों में पसरा मातम, एक झटके में खत्म हो गई जिदंगी

बालोद: रफ्तार के कहर ने एक और घर के चिराग से बुझा दिया. घटना राजहरा की है, जहां शनिवार सुबह मुर्गा बाजार इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क किनारे खड़े युवक को अपनी चपेट में ले लिया. हादसा इतना दर्दनाक था कि युवक की मौके पर ही तड़पकर मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक युवक पास के गांव में शादी समारोह में शामिल होने आया था. विवाह वाले घर में जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, वहां पर मातम पसर गया.

शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की मौत

पीड़ित के परिवार वालों ने बताया कि मृतक युवक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुआ था. घर में शादी के बाद का प्रोग्राम चल रहा था. नाच गाने के बाद युवक थोड़ी देर के लिए सड़क की ओर निकला. तभी तेज गति से आ रहे वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. हादसे के वक्त मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी वाहन चालक गाड़ी सहित मौके से फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद अब वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है.

वाहन चालक गाड़ी सहित हुआ फरार