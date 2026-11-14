रुड़की में दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़: ट्रक की चपेट में आने से मासूमों के सामने मां की मौत, कलियर में मिनी ट्रक ने युवक को रौंदा
उत्तराखंड में सड़क हादसों का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है. हादसों में कई लोग जान गंवा चुके हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 14, 2026 at 12:43 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में अलग-अलग दो सड़क हादसों में महिला समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, उधर, हादसे की जानकारी पाकर दोनों मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया, फिलहाल पुलिस दोनों घटनास्थलों की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है.
पहली घटना पिरान कलियर में हुई घटित: पहली घटना पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र में हुई है, यहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला. मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर से स्कूटर सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया गया है कि कलियर कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी अनुज पुत्र शिवराम स्कूटर पर सवार होकर धनौरी की ओर जा रहा था, इसी दौरान एक मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया, हालांकि हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल धनौरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. उधर, युवक की अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है, इसी के साथ पुलिस ने मिनी ट्रक को मौके से कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है.
दूसरी घटना, ट्रक और बाइक टक्कर: वहीं, दूसरी घटना रुड़की क्षेत्र से सामने आई है, यहां पर शनिवार की सुबह एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गई. जिस सफर पर एक महिला अपने पति और दो मासूम बच्चों के साथ निकली थी वह रास्ते में ही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ. हादसा रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव के पास हाईवे पर हुआ है, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति और दोनों बच्चे बाल-बाल बच गए.
मां को खोने के बाद बच्चों के सिर से ममता का साया उठ गया. बताया गया है कि शनिवार की सुबह महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर बिजनौर जा रही थी, परिवार अभी सालियर गांव के पास हाईवे पर ही पहुंचा था कि इसी दौरान एक ट्रक ने महिला जावेदा (उम्र 29 वर्ष) पत्नी मोहम्मद मुसाद निवासी बसेड़ा थाना किरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद पति और बच्चों की चीख-पुकार से मौके पर मौजूद लोगों का कलेजा भी कांप उठा. वहीं इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गए और महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया.
मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है. दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, दोनों वाहन चालकों की तलाश की जा रही है. तहरीर मिलने पर अग्रिम कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.
-अभय सिंह, एसपी देहात-
देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. सूचना मिलते ही तत्काल गंगनहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, इस दौरान पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. इस दौरान काफी देर तक हाईवे पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही, फिलहाल पुलिस ने हाइवे से जाम खुलवाते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया है. हालांकि इस दर्दनाक हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं और हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए.
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