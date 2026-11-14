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रुड़की में दो परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़: ट्रक की चपेट में आने से मासूमों के सामने मां की मौत, कलियर में मिनी ट्रक ने युवक को रौंदा

पहली घटना पिरान कलियर में हुई घटित: पहली घटना पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र में हुई है, यहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला. मिनी ट्रक की जोरदार टक्कर से स्कूटर सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि युवक को संभलने तक का मौका नहीं मिला और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया गया है कि कलियर कोतवाली क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी अनुज पुत्र शिवराम स्कूटर पर सवार होकर धनौरी की ओर जा रहा था, इसी दौरान एक मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनुज गंभीर रूप से घायल हो गया, हालांकि हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल धनौरी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. उधर, युवक की अचानक हुई मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस हादसे के कारणों की गहनता से जांच कर रही है, इसी के साथ पुलिस ने मिनी ट्रक को मौके से कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है.

दूसरी घटना, ट्रक और बाइक टक्कर: वहीं, दूसरी घटना रुड़की क्षेत्र से सामने आई है, यहां पर शनिवार की सुबह एक परिवार के लिए जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गई. जिस सफर पर एक महिला अपने पति और दो मासूम बच्चों के साथ निकली थी वह रास्ते में ही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ. हादसा रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव के पास हाईवे पर हुआ है, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार परिवार को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति और दोनों बच्चे बाल-बाल बच गए.

मां को खोने के बाद बच्चों के सिर से ममता का साया उठ गया. बताया गया है कि शनिवार की सुबह महिला अपने पति और दो बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर बिजनौर जा रही थी, परिवार अभी सालियर गांव के पास हाईवे पर ही पहुंचा था कि इसी दौरान एक ट्रक ने महिला जावेदा (उम्र 29 वर्ष) पत्नी मोहम्मद मुसाद निवासी बसेड़ा थाना किरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद पति और बच्चों की चीख-पुकार से मौके पर मौजूद लोगों का कलेजा भी कांप उठा. वहीं इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गए और महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया.