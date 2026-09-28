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गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत! परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, मौका पाकर स्टाफ फरार

"बिना जांच किए गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके बाद युवक को घबराहट होने लगी, फिर मौत हो गई"

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परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:38 PM IST

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​मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र के मंगलपांडे नगर में सोमवार दोपहर महर्षि अस्पताल में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय युवक ललित कोहली की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. परिजनों का आक्रोश देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए.

​मृतक की भाभी सुनीता के अनुसार, किठौर क्षेत्र में बाइक से गिर जाने के कारण ललित के पैर की हड्डी टूट गई थी. 25 सितंबर को उसे मंगलपांडे नगर के महर्षि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद युवक की हालत बिल्कुल ठीक थी और वह घर जाने की बात कह रहा था. डॉक्टरों ने भी डिस्चार्ज करने के संकेत दे दिए थे, लेकिन इसके बाद उसे खून चढ़ाया जाने लगा. बिना जांच किए गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसे घबराहट और बेचैनी होने लगी.

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परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा (Photo Credit; ETV Bharat)

परिजनों ने बताया कि जब डॉक्टर आए तो उन्होंने खून चढ़ाने से मना किया और बोतल हटाई गई, लेकिन तब तक उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ चुकी थी. इसके बाद अस्पताल का कोई भी डॉक्टर या स्टाफ सामने नहीं आया और सब भाग गए.

​परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण ललित की जान गई है. उन्होंने अस्पताल संचालक, डॉक्टर अश्वनी सिंह और संबंधित स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. ​घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

​मेडिकल थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के खिलाफ लिखित शिकायत प्राप्त हुई है. युवक की मौत के मुख्य कारणों और गलत ब्लड चढ़ाए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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