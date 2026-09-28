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गलत ब्लड चढ़ाने से युवक की मौत! परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, मौका पाकर स्टाफ फरार

परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

​मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र के मंगलपांडे नगर में सोमवार दोपहर महर्षि अस्पताल में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 23 वर्षीय युवक ललित कोहली की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही और गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. परिजनों का आक्रोश देखते हुए अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी फरार हो गए.

​मृतक की भाभी सुनीता के अनुसार, किठौर क्षेत्र में बाइक से गिर जाने के कारण ललित के पैर की हड्डी टूट गई थी. 25 सितंबर को उसे मंगलपांडे नगर के महर्षि अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऑपरेशन के बाद युवक की हालत बिल्कुल ठीक थी और वह घर जाने की बात कह रहा था. डॉक्टरों ने भी डिस्चार्ज करने के संकेत दे दिए थे, लेकिन इसके बाद उसे खून चढ़ाया जाने लगा. बिना जांच किए गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसे घबराहट और बेचैनी होने लगी. परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा (Photo Credit; ETV Bharat)