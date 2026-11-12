लिव-इन रिलेशनशिप में मौत, मृतक महिला का साथी फरार, बलौदा बाजार पुलिस मिस्ट्री सुलझाने में जुटी
मृतक महिला अपने साथ के साथ पिछले 15 सालों से रह रही थी. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 4:21 PM IST
बलौदा बाजार: सिटी कोतवाली थाना इलाके से आज 1 महिला का शव किराए के मकान से बरामद हुआ. पुलिस ने मृतक महिला की पहचान पूरी कर ली है. मृतक महिला की उम्र करीब 50 साल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला अपने साथी के साथ पिछले 14 से 15 सालों से रह रही थी. महिला की मौत कैसे हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है.
लिव-इन में रहने वाली महिला की मौत
घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि किराए के मकान में महिला का शव पड़ा हुआ है. शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला है जिसके बाद पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है.
मौत से पहले रात में हुआ था दोनों के बीच विवाद
शुरुआती पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि 11 नवंबर की रात करीब 11 बजे मृतिका रेवती जायसवाल और उसके साथ रहने वाले धनसाय विश्वकर्मा दोनों शराब के नशे में थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट होने की बात भी सामने आई है. फिलहाल पुलिस इस जानकारी की जांच कर रही है. महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किसी की भूमिका है या नहीं, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विवेचना के बाद ही हो सकेगा.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इतंजार है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई. महिला और पुरूष दोनों लंबे वक्त से साथ रह रहे थे: खोमन सिन्हा, एएसपी
70 वर्षीय बुजुर्ग संदेह के घेरे में आया
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, संदेही की उम्र लगभग 70 वर्ष है. दोनों करीब 14-15 वर्षों से साथ रह रहे थे. घटना से पहले दोनों के बीच विवाद और मारपीट की प्रारंभिक जानकारी मिलने के बाद पुलिस धनसाय से पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में जांच और विवेचना जारी है तथा तथ्यों के आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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