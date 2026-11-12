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लिव-इन रिलेशनशिप में मौत, मृतक महिला का साथी फरार, बलौदा बाजार पुलिस मिस्ट्री सुलझाने में जुटी

बलौदा बाजार पुलिस मिस्ट्री सुलझाने में जुटी ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: सिटी कोतवाली थाना इलाके से आज 1 महिला का शव किराए के मकान से बरामद हुआ. पुलिस ने मृतक महिला की पहचान पूरी कर ली है. मृतक महिला की उम्र करीब 50 साल है. स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला अपने साथी के साथ पिछले 14 से 15 सालों से रह रही थी. महिला की मौत कैसे हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया है.

लिव-इन में रहने वाली महिला की मौत घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 12 नवंबर 2026 को सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली कि किराए के मकान में महिला का शव पड़ा हुआ है. शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला है जिसके बाद पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत की असली वजह क्या है.