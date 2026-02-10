ETV Bharat / state

सड़क पर मिनटों में गई युवक की जान, दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसे से रोड सेफ्टी पर सवाल

दुर्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई.

Death in Durg road accident
दुर्ग सड़क दुर्घटना में मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग:दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई.जबकि पीछे बैठा दूसरा युवक घायल हो गया. घटना उम्दा रोड पर लगभग तीन बजे के आसपास हुई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,जिससे यह खुलासा हुआ है कि दुर्घटना के बाद युवक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन आने-जाने वाले कई लोग उसे देखकर आगे बढ़ते रहे. किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. इस केस में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इस केस में आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

दुर्ग के सीएसपी का बयान

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के अनुसार मृतक की पहचान सुरडुंग निवासी निलेश कुर्रे के रूप में हुई है. निलेश अपने साथी के साथ बाइक से गांव लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहे निलेश का सिर बुरी तरह कुचल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पीछे बैठा युवक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया है. घायल युवक का अभी इलाज चल रहा है.

दुर्ग में सड़क हादसा (ETV BHARAT)

सड़क हादसे पर दुर्ग पुलिस की जांच

दुर्ग पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है जिससे हादसे की सही वजह का खुलासा हो सके. एक बार फिर इस हादसे ने स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में रोड सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पत्नी छोड़ गई तो शख्स बन गया जालिम, 6 साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला, दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी

फेयरवेल पार्टी और वाहनों पर छात्रों का स्टंट, सूरजपुर पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन

TAGGED:

DURG ROAD ACCIDENT
QUESTIONS ON ROAD SAFETY
छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे
दुर्ग भिलाई ट्रैफिक पुलिस
DEATH IN DURG ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.