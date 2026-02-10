सड़क पर मिनटों में गई युवक की जान, दुर्ग में दर्दनाक सड़क हादसे से रोड सेफ्टी पर सवाल
दुर्ग में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत हो गई.
दुर्ग:दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई.जबकि पीछे बैठा दूसरा युवक घायल हो गया. घटना उम्दा रोड पर लगभग तीन बजे के आसपास हुई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,जिससे यह खुलासा हुआ है कि दुर्घटना के बाद युवक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन आने-जाने वाले कई लोग उसे देखकर आगे बढ़ते रहे. किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. इस केस में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इस केस में आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
दुर्ग के सीएसपी का बयान
सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के अनुसार मृतक की पहचान सुरडुंग निवासी निलेश कुर्रे के रूप में हुई है. निलेश अपने साथी के साथ बाइक से गांव लौट रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चला रहे निलेश का सिर बुरी तरह कुचल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पीछे बैठा युवक घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए भिजवाया है. घायल युवक का अभी इलाज चल रहा है.
सड़क हादसे पर दुर्ग पुलिस की जांच
दुर्ग पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है. पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है जिससे हादसे की सही वजह का खुलासा हो सके. एक बार फिर इस हादसे ने स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में रोड सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.