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'वो गाड़ी से कूदा..' 'मेरे बाबू को मार डाला..' रात 2 बजे पुलिस की गाड़ी में दिलशाद के साथ क्या हुआ था?

बेतिया: पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पुलिस हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया है. परिजनों का आरोप है कि बीती रात करीब दो बजे पुलिस दो गाड़ियों से उनके घर पहुंची और युवक अपने साथ ले गई. कुछ ही घंटों बाद परिवार को फोन आया कि युवक की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है.

परिजनों का कहना है कि सूचना के बाद जब वे अस्पताल पहुंचे, तो उनके सामने जो मंजर था, उसे देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई. युवक की मौत हो चुकी थी और उसके सिर पर गंभीर चोट थी. मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. वहीं नरकटियागंज एसडीपीओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

परिजनों का आरोप (ETV Bharat)

"सुबह करीब पांच बजे फोन कर बताया गया कि दिलशाद की तबीयत खराब हो गई है और हमलोग अस्पताल पहुंचें. जब हमलोग अस्पताल पहुंचे, तो दिलशाद को मृत अवस्था में पाया और उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. रात में घर से जाने के समय वह बिल्कुल ठीक थे. उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी."- नगमा खातून, मृतक की पत्नी

"मौत की सूचना मिली है. सहोदर थाने की पुलिस एनडीपीएस कांड संख्या 65/25 में दिलशाद अंसारी को गिरफ्तार कर ला रही थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पहले से भी उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं. वह अपराधी प्रवृत्ति का था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा."- प्रसन्ना कुमार एमबी, नरकटियागंज एसडीपीओ

दो गाड़ियों में आई थी पुलिस

पूरा मामला जिले के बानुछापर और सहोदरा थाना से जुड़ा है. मृतक की पहचान बानुछापर थाना क्षेत्र के बड़ा टोला, वार्ड संख्या-2 निवासी अकबर अंसारी के पुत्र दिलशाद अंसारी, उम्र करीब 25 वर्ष रूप में हुई है. मृतक के परिजनों के मुताबिक, रविवार की देर रात करीब दो बजे बानुछापर और सहोदरा थाने की पुलिस दो गाड़ियों से उनके घर पहुंची थी. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और दिलशाद के बारे में पूछताछ की. परिवार ने बताया कि वह घर में सो रहा था. इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई.

रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

"रात के 2 बजे दो गाड़ी में पुलिस आई. पुलिस पूछी कि दिलशान कहां है? मैंने कहा सो रहा है. पुलिस बोली उठाइये बात करनी है तो मैंने उसे उठा दिया. उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया गया और कहा गया कि हमलोग सहोदरा थाने से है और पूछताछ करनी है और सुबह छोड़ देंगे. पुलिस ने मारकर उसका सिर फोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हुई है. सुबह हमें चौकीदार ने फोन करके अस्पताल में बुलाया है. उनलोगों ने हमें कोई मामला नहीं बताया है."- अकबर अंसारी, मृतक के पिता

NDPS का मामला

परिजनों का आरोप है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी कि दिलशाद को किस मामले में और किन परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है. उनसे बोला गया कि एक मामले में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है, बाद में परिवार को बताया गया कि उसे एनडीपीएस के एक मामले में हिरासत में लिया गया है.

"रात को दो बजे पुलिस दरवाजा पटक रही थी और जल्दी दरवाजा खोलने बोल रही थी. मैंने कहा नहीं खोलूंगी, क्या हुआ. दरवाजा खोला तो दिलशाद को लेकर चली गई. मैंने पुलिस को मेरे बाबू को मत ले जाइए. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद भेज देंगे. सुबह फोन आया कि दिलशाद की तबीयत खराब है अस्पताल में भर्ती है. मारपीट कर मारा गया."-अन्धेय खातून, मृतक की मां

सहोदरा थाना (ETV Bharat)

भागने के दौरान लगी चोट-सहोदरा थानाध्यक्ष

सहोदरा थाने में दर्ज एनडीपीएस मामले में पूछताछ के लिए युवक को लाया जा रहा था. वहीं सहोदरा थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार के अनुसार, दिलशाद अंसारी को एनडीपीएस कांड संख्या 65/25 में पूछताछ के लिए लाया जा रहा था. इसी दौरान वह पुलिस वाहन से छलांग लगा बैठा.