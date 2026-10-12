'वो गाड़ी से कूदा..' 'मेरे बाबू को मार डाला..' रात 2 बजे पुलिस की गाड़ी में दिलशाद के साथ क्या हुआ था?
बेतिया में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले में पुलिस के बयान और परिजनों के आरोप ने मामले को उलझा दिया. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता
Published : October 12, 2026 at 1:59 PM IST
बेतिया: पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में पुलिस हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की मौत से हड़कंप मच गया है. परिजनों का आरोप है कि बीती रात करीब दो बजे पुलिस दो गाड़ियों से उनके घर पहुंची और युवक अपने साथ ले गई. कुछ ही घंटों बाद परिवार को फोन आया कि युवक की तबीयत खराब है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है.
पुलिस कस्टडी में युवक की मौत
परिजनों का कहना है कि सूचना के बाद जब वे अस्पताल पहुंचे, तो उनके सामने जो मंजर था, उसे देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई. युवक की मौत हो चुकी थी और उसके सिर पर गंभीर चोट थी. मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग की है. वहीं नरकटियागंज एसडीपीओ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.
"सुबह करीब पांच बजे फोन कर बताया गया कि दिलशाद की तबीयत खराब हो गई है और हमलोग अस्पताल पहुंचें. जब हमलोग अस्पताल पहुंचे, तो दिलशाद को मृत अवस्था में पाया और उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. रात में घर से जाने के समय वह बिल्कुल ठीक थे. उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी."- नगमा खातून, मृतक की पत्नी
"मौत की सूचना मिली है. सहोदर थाने की पुलिस एनडीपीएस कांड संख्या 65/25 में दिलशाद अंसारी को गिरफ्तार कर ला रही थी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पहले से भी उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं. वह अपराधी प्रवृत्ति का था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा."- प्रसन्ना कुमार एमबी, नरकटियागंज एसडीपीओ
दो गाड़ियों में आई थी पुलिस
पूरा मामला जिले के बानुछापर और सहोदरा थाना से जुड़ा है. मृतक की पहचान बानुछापर थाना क्षेत्र के बड़ा टोला, वार्ड संख्या-2 निवासी अकबर अंसारी के पुत्र दिलशाद अंसारी, उम्र करीब 25 वर्ष रूप में हुई है. मृतक के परिजनों के मुताबिक, रविवार की देर रात करीब दो बजे बानुछापर और सहोदरा थाने की पुलिस दो गाड़ियों से उनके घर पहुंची थी. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और दिलशाद के बारे में पूछताछ की. परिवार ने बताया कि वह घर में सो रहा था. इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई.
"रात के 2 बजे दो गाड़ी में पुलिस आई. पुलिस पूछी कि दिलशान कहां है? मैंने कहा सो रहा है. पुलिस बोली उठाइये बात करनी है तो मैंने उसे उठा दिया. उसे पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया गया और कहा गया कि हमलोग सहोदरा थाने से है और पूछताछ करनी है और सुबह छोड़ देंगे. पुलिस ने मारकर उसका सिर फोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हुई है. सुबह हमें चौकीदार ने फोन करके अस्पताल में बुलाया है. उनलोगों ने हमें कोई मामला नहीं बताया है."- अकबर अंसारी, मृतक के पिता
NDPS का मामला
परिजनों का आरोप है कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई थी कि दिलशाद को किस मामले में और किन परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है. उनसे बोला गया कि एक मामले में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है, बाद में परिवार को बताया गया कि उसे एनडीपीएस के एक मामले में हिरासत में लिया गया है.
"रात को दो बजे पुलिस दरवाजा पटक रही थी और जल्दी दरवाजा खोलने बोल रही थी. मैंने कहा नहीं खोलूंगी, क्या हुआ. दरवाजा खोला तो दिलशाद को लेकर चली गई. मैंने पुलिस को मेरे बाबू को मत ले जाइए. पुलिस ने कहा कि पूछताछ के बाद भेज देंगे. सुबह फोन आया कि दिलशाद की तबीयत खराब है अस्पताल में भर्ती है. मारपीट कर मारा गया."-अन्धेय खातून, मृतक की मां
भागने के दौरान लगी चोट-सहोदरा थानाध्यक्ष
सहोदरा थाने में दर्ज एनडीपीएस मामले में पूछताछ के लिए युवक को लाया जा रहा था. वहीं सहोदरा थानाध्यक्ष रविशंकर कुमार के अनुसार, दिलशाद अंसारी को एनडीपीएस कांड संख्या 65/25 में पूछताछ के लिए लाया जा रहा था. इसी दौरान वह पुलिस वाहन से छलांग लगा बैठा.
"इस घटना में उसके माथे पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए बेतिया स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी जीएमसीएच में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई."- रविशंकर कुमार, सहोदरा थानाध्यक्ष
"पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी. वह पुलिस गिरफ्त से भाग रहा था. इस बीच उसे चोट आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के लिए ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई है."- अजीत कुमार, सदर एसडीपीओ, बेतिया
परिजनों ने की जांच की मांग
परिजनों का आरोप है कि दिलशाद को पुलिस अपने साथ लेकर गई थी तो उसकी मौत कैसे हो गई उसकी जांच होनी चाहिए. परिवार यह जानना चाहता है कि पुलिस वाहन से अस्पताल पहुंचने के बीच क्या हुआ और युवक के सिर पर गंभीर चोट कैसे लगी. इस मामले में सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ, जब कुछ ही घंटों के भीतर परिवार को दिलशाद की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली.
बानुछापर थानाध्यक्ष ने क्या कहा
वहीं बानुछापर थानाध्यक्ष मधु कुमारी ने बताया कि सहोदर थाना पुलिस एनडीपीएस मामले में दिलशाद अंसारी को गिरफ्तार करने आई थी, जिसमें बानुछापर थाना की पुलिस भी गई थी लेकिन फिर बानुछापर से सहोदर पुलिस उसे गिरफ्तार कर साथ लेकर चली गई. मुझे भी मौत की सूचना मिली है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.
"पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है. पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कुछ कहा जा सकता है."- कुमार गौतम, एसपी
फिलहाल, दिलशाद अंसारी की मौत को लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस ने वाहन से कूदने के बाद चोट लगने की बात कही है. पुलिस और परिजनों के बयानों में घटना की परिस्थितियों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरिय पुलिस पदाधिकारी की जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पूरे मामले की सत्यता सामने आएगी.
मृतक की है 4 महीने की बेटी
बता दें कि दिलशाद अपने पीछे पत्नी और महज चार महीने की एक मासूम बेटी को छोड़ गया है. परिजनों के मुताबिक, दिलशाद की शादी 25 मार्च 2025 को हुई थी. परिवार के अनुसार, वह एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था.
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