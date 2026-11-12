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सागर में फिर जहरीली शराब से मौत? दिन में पी शराब, रात में सोया फिर नहीं उठा युवक

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सागर : मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई कई मौतों के बाद केसली तहसील में हुई युवक की मौत को जहरीली शराब से जोड़ा जा रहा है. यहां जैतपुर डोमा गांव में संदिग्ध हालातों में युवक की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पता चला कि 33 वर्षीय अंकुश लोधी ने दिन में शराब पी थी. इसके बाद रात को जब वह सोया तो फिर नहीं उठा. आरोप है कि उसकी मौत जहरीली शराब से हुई है.

अगली सुबह नहीं उठा अंकुश मृतक अंकुश लोधी की मौत को लेकर परिजनों का कहना है कि अंकुश मंगलवार के दिन सुबह शराब पी रहा था और रात के वक्त सो गया. अगली सुबह बुधवार को काफी देर तक जब सोकर नहीं उठा, तो परिजनों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई. तब अंकुश के परिजनों ने तत्काल गौरझामर पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस ने जैतपुर डोमा गांव पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए केसली अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम कराया गया.