सागर में फिर जहरीली शराब से मौत? दिन में पी शराब, रात में सोया फिर नहीं उठा युवक
सागर की केसली तहसील का मामला, परिजनों ने लगाया अवैध शराब से मौत का आरोप, एक माह में यहां तीन मौतें होने के आरोप
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 6:39 AM IST
सागर : मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. सागर के बंडा में जहरीली शराब से हुई कई मौतों के बाद केसली तहसील में हुई युवक की मौत को जहरीली शराब से जोड़ा जा रहा है. यहां जैतपुर डोमा गांव में संदिग्ध हालातों में युवक की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में पता चला कि 33 वर्षीय अंकुश लोधी ने दिन में शराब पी थी. इसके बाद रात को जब वह सोया तो फिर नहीं उठा. आरोप है कि उसकी मौत जहरीली शराब से हुई है.
अगली सुबह नहीं उठा अंकुश
मृतक अंकुश लोधी की मौत को लेकर परिजनों का कहना है कि अंकुश मंगलवार के दिन सुबह शराब पी रहा था और रात के वक्त सो गया. अगली सुबह बुधवार को काफी देर तक जब सोकर नहीं उठा, तो परिजनों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई. तब अंकुश के परिजनों ने तत्काल गौरझामर पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस ने जैतपुर डोमा गांव पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई की और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए केसली अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम कराया गया.
ग्रामीणों का आरोप- अवैध शराब से यहां तीसरी मौत
इस घटना के बाद परिजन और ग्रामीण गांव में बड़े पैमाने पर हो रही अवैध शराब की बिक्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इसी महीने गांव में दो युवक प्रेम और गुड्डू खान की मौत अवैध शराब के कारण हो चुकी है. अब अंकुश लोधी की मौत के बाद हो गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब की बिक्री को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
सितंबर में बंडा में हुई थी 20 मौतें
इस घटना को लेकर सितंबर में बंडा के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में करीब 20 लोगों की मौत के मामले से जोड़ा जा रहा है. अंकुश लोधी की मौत के बाद ग्रामीण अवैध शराब की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच और कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे है. इसके साथ मृतकों के परिवारों को मुआवजे की मांग की जा रही है.
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शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जहरीली शराब की पुष्टि नहीं?
इस मामले में थाना प्रभारी गौरझामर फारूकी खान ने कहा, '' अंकुश लोधी की मौत के मामले में पोस्टमॉर्टम की शार्ट रिपोर्ट में शराब की वजह सामने नहीं आई है. परिजनों के आरोप को देखते हुए विसरा जांच और फुल पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी.''