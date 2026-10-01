CCTV ब्लैंक एरिया में छिपा मौत का राज़, लखनऊ में होमगार्ड भर्ती के दौरान गले में कैसे पहुंची बोतल
दौड़ के दौरान, जहां CCTV कवरेज नहीं है. अब पुलिस के सामने यही सवाल है कि इन दो मिनट में योगेंद्र के साथ क्या हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 11:02 AM IST
लखनऊ: लखनऊ में होमगार्ड भर्ती के दौरान युवक योगेंद्र सिंह की मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके गले में मिली 250 एमएल की पानी की बोतल है.
पुलिस को उम्मीद थी कि भर्ती स्थल पर लगे CCTV कैमरों से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन फुटेज में पूरी घटना कैद नहीं हुई है. दौड़ के दौरान करीब दो मिनट का ऐसा एरिया है, जहां CCTV की कवरेज नहीं है. अब पुलिस के सामने यही सवाल है कि इन दो मिनट में योगेंद्र के साथ क्या हुआ.
इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक, पुलिस ने योगेंद्र के एक सहयोगी से भी पूछताछ की है. दोनों के बीच बहस होने की बात सामने आई थी. पूछताछ में सहयोगी ने बताया कि मौके पर दोनों के बीच यह बात हो रही थी कि वे दोनों फेल हो गए हैं और बिना साइन किए ही वहां से निकल जाना चाहिए. इसी बीच योगेंद्र की तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई.
CCTV में दौड़ते और गिरते दिखा युवक
पुलिस के पास भर्ती स्थल के कई CCTV फुटेज हैं. इनमें योगेंद्र को दौड़ते हुए देखा जा रहा है. वह दौड़ के दौरान मैदान में गिरता हुआ भी नजर आ रहा है. लेकिन घटना का पूरा हिस्सा कैमरे में नहीं आया है. करीब दो मिनट का हिस्सा ऐसा है, जहां CCTV कवरेज नहीं है. पुलिस अब इसी गैप को जांच की अहम कड़ी मानकर चल रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाए सवाल
शुरुआत में दौड़ पूरी करने के बाद तबीयत बिगड़ने को युवक की मौत की वजह माना जा रहा था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई. शरीर पर 12 चोटों के निशान भी मिले हैं. इसके अलावा गले में 250 एमएल की पानी की प्लास्टिक बोतल फंसी मिली. यही बात अब पूरे मामले की जांच का सबसे अहम बिंदु बन गई है.
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बोतल युवक के गले में किस तरह पहुंची. क्या यह घटना उसी दौरान हुई, जब CCTV की कवरेज नहीं थी या इसके पीछे कोई और वजह थी, इसकी जांच की जा रही है.
सहयोगी से भी हुई पूछताछ
पुलिस ने उस युवक से भी पूछताछ की है, जिसके साथ योगेंद्र की बहस होने की बात सामने आई थी. पूछताछ में उसने बताया कि भर्ती की दौड़ के दौरान दोनों के बीच फेल होने और बिना साइन किए वहां से निकलने की बात हो रही थी. इसके बाद योगेंद्र की तबीयत बिगड़ गई. इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक इस बयान सहित सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. CCTV फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल विशेषज्ञों की राय और मौके पर मौजूद लोगों से मिली जानकारी को मिलाकर घटनाक्रम समझने की कोशिश हो रही है.
दो मिनट में आखिर क्या हुआ?
पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि CCTV के उस दो मिनट के गैप में योगेंद्र के साथ क्या हुआ. इसी दौरान उसके गले में बोतल कैसे पहुंची और उसके शरीर पर मिली चोटें किस वजह से आईं, इसका जवाब अभी पुलिस को नहीं मिला है. परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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