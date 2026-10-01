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CCTV ब्लैंक एरिया में छिपा मौत का राज़, लखनऊ में होमगार्ड भर्ती के दौरान गले में कैसे पहुंची बोतल

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लखनऊ: लखनऊ में होमगार्ड भर्ती के दौरान युवक योगेंद्र सिंह की मौत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसके गले में मिली 250 एमएल की पानी की बोतल है.

पुलिस को उम्मीद थी कि भर्ती स्थल पर लगे CCTV कैमरों से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन फुटेज में पूरी घटना कैद नहीं हुई है. दौड़ के दौरान करीब दो मिनट का ऐसा एरिया है, जहां CCTV की कवरेज नहीं है. अब पुलिस के सामने यही सवाल है कि इन दो मिनट में योगेंद्र के साथ क्या हुआ. इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा के मुताबिक, पुलिस ने योगेंद्र के एक सहयोगी से भी पूछताछ की है. दोनों के बीच बहस होने की बात सामने आई थी. पूछताछ में सहयोगी ने बताया कि मौके पर दोनों के बीच यह बात हो रही थी कि वे दोनों फेल हो गए हैं और बिना साइन किए ही वहां से निकल जाना चाहिए. इसी बीच योगेंद्र की तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. CCTV में दौड़ते और गिरते दिखा युवक पुलिस के पास भर्ती स्थल के कई CCTV फुटेज हैं. इनमें योगेंद्र को दौड़ते हुए देखा जा रहा है. वह दौड़ के दौरान मैदान में गिरता हुआ भी नजर आ रहा है. लेकिन घटना का पूरा हिस्सा कैमरे में नहीं आया है. करीब दो मिनट का हिस्सा ऐसा है, जहां CCTV कवरेज नहीं है. पुलिस अब इसी गैप को जांच की अहम कड़ी मानकर चल रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाए सवाल शुरुआत में दौड़ पूरी करने के बाद तबीयत बिगड़ने को युवक की मौत की वजह माना जा रहा था. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई. शरीर पर 12 चोटों के निशान भी मिले हैं. इसके अलावा गले में 250 एमएल की पानी की प्लास्टिक बोतल फंसी मिली. यही बात अब पूरे मामले की जांच का सबसे अहम बिंदु बन गई है.