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सरायकेला में श्राद्ध कर्म के दौरान आकाशीय बिजली का कहर, बच्ची समेत दो की मौत, पांच झुलसे

सरायकेला: सरायकेला-खरसावां जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है. सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़कुम पंचायत के नुआगुड़ा गांव में रविवार शाम करीब छह बजे वज्रपात (आकाशीय बिजली) की चपेट में आने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुखद घटना उस समय हुई जब गांव में एक परिवार में श्रद्धा कर्म (श्राद्ध कार्यक्रम) चल रहा था. इस दौरान अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार वहां मौजूद थे. इसी बीच अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली सीधे कार्यक्रम स्थल पर आ गिरी. वज्रपात होते ही मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी देते चिकित्सक (Etv Bharat)

​मृतकों में नौ वर्षीय मासूम शामिल

इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों की पहचान नौ वर्षीय रोशनी सोरेन और 32 वर्षीय सोनू सरदार के रूप में हुई है. दिल दहला देने वाली बात यह है कि मृतक रोशनी सोरेन की ही मां का श्राद्ध कर्म चल रहा था, और इस हादसे में मां के बाद बेटी की भी मौत हो गई.