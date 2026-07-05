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Baran Monsoon : हरनावदा शाहजी क्षेत्र में 24 घंटे में आकाशीय बिजली का कहर, दो की मौत और कई झुलसे

बारां जिले में आकाशीय बिजली का कहर ( ETV Bharat File Photo )

बारां: जिले के हरनावदा शाहजी क्षेत्र में बीते 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला. दो अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने की दो घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग झुलस गए. घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार कचनारिया कला गांव में दिनेश (22 वर्ष) खेत पर काम करते समय बिजली की चपेट में आ गया. उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरनावदा शाहजी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, बिजली गिरने से एक बुजुर्ग महिला झुलस गई, जिसका इलाज जारी है. जबकि मोतीपुरा कला गांव में कमल सिंह मीणा (44 वर्ष) की रात को खेत की रखवाली के दौरान बिजली गिरने से मौत हो गई. पढ़ें : झालावाड़ और बूंदी में आसमान से बरसी आफत, 6 लोगों की मौत, आठ गंभीर रूप से झुलसे