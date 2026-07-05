Baran Monsoon : हरनावदा शाहजी क्षेत्र में 24 घंटे में आकाशीय बिजली का कहर, दो की मौत और कई झुलसे
राजस्थान के बारां जिले में कुदरत का कहर. दो अलग-अलग स्थानों पर हादसा. जानिए पूरा मामला...
Published : July 5, 2026 at 9:40 PM IST
बारां: जिले के हरनावदा शाहजी क्षेत्र में बीते 24 घंटों के दौरान आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला. दो अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने की दो घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग झुलस गए. घटनाओं के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों मामलों में मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी.
प्राप्त जानकारी के अनुसार कचनारिया कला गांव में दिनेश (22 वर्ष) खेत पर काम करते समय बिजली की चपेट में आ गया. उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरनावदा शाहजी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. वहीं, बिजली गिरने से एक बुजुर्ग महिला झुलस गई, जिसका इलाज जारी है. जबकि मोतीपुरा कला गांव में कमल सिंह मीणा (44 वर्ष) की रात को खेत की रखवाली के दौरान बिजली गिरने से मौत हो गई.
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एएसआई अखेराज सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच जारी है. घटनाओं के बाद ग्रामीणों ने जांच और मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
ऐसे में सरकार और प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए शीघ्र राहत राशि उपलब्ध करानी चाहिए. मौसम विशेषज्ञों ने भी लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके.