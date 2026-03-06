ETV Bharat / state

पीपल का पेड़ गिरने से चपेट में आया पूरा परिवार, 4 लोग दबे

सीतामढ़ी में घर पर पेड़ गिरने से चार लोग हादसे की चपेट में आ गए. एक शख्स की मौत हो चुकी है. पढ़ें..

sitamarhi Accident
सीतामढ़ी में पेड़ गिरने से मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 6, 2026 at 2:58 PM IST

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पेड़ गिरने से हादसा हुआ है. विशाल पेड़ की गिरने से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को स्थानीय निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

पेड़ गिरने से मौत: मामला जिले के पुनौरा थाना क्षेत्र के रामपुर परोरी वार्ड नंबर-17 में हुआ है. बताया जा रहा है कि सभी लोग घर के पास बैठे हुए थे, इसी बीच पुराना पीपल का विशाल पेड़ अचानक गिर गया. वहां बैठे लोग जब तक समझ पाते, तब तक सभी लोग पेड़ की चपेट में आ गए.

sitamarhi Accident
घर पर पेड़ गिरने से मौत (ETV Bharat)

घटना में तीन लोग घायल: इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है. मृतक की पहचान वकील बैठा (35 वर्ष) के तौर पर हुई है, जो दिव्यांग थे. घायलों में मृतक की मां मालती देवी, पिता शिवधारी बैठा और भाई पंकज बैठा शामिल हैं, जो नीचे दब गए थे. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और प्राइवेट क्लीनिक में भर्ती कराया है.

"पीपल का पेड़ बहुत पुराना था. अचानक पीपल का पेड़ गिर गया, जिसके कारण इस तरह की घटना घटी है. एक व्यक्ति की मौत हुई और कई लोग घायल हैं."- सतेंद्र कुमार, ग्रामीण

sitamarhi Accident
दिव्यांग की मौत, तीन लोग जख्मी (ETV Bharat)

क्या बोले मृतक के भाई?: मृतक के भाई संतोष बैठा ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि कई बार पेड़ को लेकर विभाग से शिकायत की थी लेकिन पेड़ को नहीं हटाया गया. अगर समय रहते पीपल के पेड़ को हटा लिया जाता तो मेरे भाई की जान नहीं जाती.

वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. घटना शुक्रवार सुबह 4:00 बजे की बताई जा रही है.

