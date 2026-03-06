ETV Bharat / state

पीपल का पेड़ गिरने से चपेट में आया पूरा परिवार, 4 लोग दबे

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में पेड़ गिरने से हादसा हुआ है. विशाल पेड़ की गिरने से दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को स्थानीय निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.

पेड़ गिरने से मौत: मामला जिले के पुनौरा थाना क्षेत्र के रामपुर परोरी वार्ड नंबर-17 में हुआ है. बताया जा रहा है कि सभी लोग घर के पास बैठे हुए थे, इसी बीच पुराना पीपल का विशाल पेड़ अचानक गिर गया. वहां बैठे लोग जब तक समझ पाते, तब तक सभी लोग पेड़ की चपेट में आ गए.

घर पर पेड़ गिरने से मौत (ETV Bharat)

घटना में तीन लोग घायल: इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है. मृतक की पहचान वकील बैठा (35 वर्ष) के तौर पर हुई है, जो दिव्यांग थे. घायलों में मृतक की मां मालती देवी, पिता शिवधारी बैठा और भाई पंकज बैठा शामिल हैं, जो नीचे दब गए थे. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और प्राइवेट क्लीनिक में भर्ती कराया है.