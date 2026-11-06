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बलौदाबाजार में धनतेरस के दिन करंट से मातम, बाप बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर

बलौदाबाजार में धनतेरस के दिन करंट से मातम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार : धनतेरस के दिन एक परिवार की खुशियां आने के बजाय मातम पसर गया. यहां एक परिवार में हाईवोल्टेज करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत हो गई.जबकि मां गंभीर रूप से झुलस गई है. महिला को बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद इलाके में शोक और अफरा-तफरी का माहौल है.

घर के बाहर से गुजरी है हाईटेंशन लाइन

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना शहर के नेहरू चौक की है. यहां राकेश गुप्ता के घर के बाहर से हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजर रही है. बताया जा रहा है कि यह लाइन घर से महज पांच फीट की दूरी पर है. घटना के समय राकेश गुप्ता करंट की चपेट में आ गए. उन्हें बचाने के प्रयास में उनकी पत्नी वर्षा और बेटा ईशान भी लाइन के चपेट में आ गए. देखते ही देखते परिवार के तीन सदस्य इस हादसे का शिकार हो गए.