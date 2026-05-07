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निर्माणाधीन मकान की चौथी मंजिल पर दबा मिला युवक का शव, गला रेतकर हत्या की आशंका

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. नवीन शाहदरा के जे ब्लॉक स्थित एक निर्माणाधीन मकान की चौथी मंजिल पर रेता-बदरपुर में दबा एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शुरुआती जांच में युवक की गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद शव को पहचान छुपाने और सबूत मिटाने की नीयत से निर्माणाधीन मकान में दबाया गया.

निर्माणाधीन मकान में दबा मिला युवक का शव: चश्मदीद के मुताबिक बुधवार शाम निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूरों को चौथी मंजिल से तेज दुर्गंध आने का एहसास हुआ. शक होने पर वहां पड़े रेता-बदरपुर को हटाया गया तो अंदर एक युवक का शव दबा मिला. घटना की सूचना तुरंत शाहदरा थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई. बाद में क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

गला रेतकर हत्या की आशंका: मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है. शव की हालत देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि हत्या कुछ दिन पहले की गई थी. युवक के गले पर गहरे कट के निशान मिले हैं, जिससे गला रेतकर हत्या किए जाने की संभावना जताई जा रही है. शरीर पर अन्य चोटों के निशान भी पाए गए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत के सही कारण और समय का पता चल सकेगा.