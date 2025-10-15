ETV Bharat / state

कुत्ते के काटने के बाद अंधविश्वास से मौत; झाड़फूंक के चक्कर में गई जान, नहीं लगवाया था एंटी-रेबीज इंजेक्शन

पीलीभीत में 39 वर्षीय मुकेश की रेबीज से मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )