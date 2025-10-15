कुत्ते के काटने के बाद अंधविश्वास से मौत; झाड़फूंक के चक्कर में गई जान, नहीं लगवाया था एंटी-रेबीज इंजेक्शन
बरखेड़ा थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने 39 वर्षीय मुकेश की मौत की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 6:14 PM IST
पीलीभीत: पीलीभीत के बरखेड़ा थानाक्षेत्र में अंधविश्वास के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई. गजरहा गांव में रहने वाले 39 वर्षीय मुकेश को दो महीने पहले कुत्ते ने काटा था. उनकी मौत दो महीने बाद मंगलवार को हुई. परिजनों ने समय पर एंटी-रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया और इसकी जगह झाड़-फूंक का सहारा लिया था. इस कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी.
दो महीने पहले कुत्ते ने काटा था: बरखेड़ा थानाध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने कहा कि अंधविश्वास और लापरवाही ने परिवार की खुशियां छीन लीं. गांव गजरहा निवासी 39 वर्षीय मुकेश की मौत कुत्ते के काटने के दो माह बाद मंगलवार को उपचार के दौरान हो गई.
परिजनों ने समय रहते एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगवाया, बल्कि झाड़फूंक कराने में दो महीने बिता दिए थे. इस लापरवाही ने आखिरकार मुकेश की जान ले ली. बुधवार को बरखेड़ा पुलिस ने मुकेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बरखेड़ा थाना अध्यक्ष प्रमेंद्र कुमार ने मामले की पुष्टि की.
बेटे ने एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने को कहा था: मुकेश के बड़े पुत्र 12 वर्षीय अनिकेत ने बताया कि दो महीने पहले गांव में मुकेश को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था. उसने उन्हें अस्पताल जाकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की सलाह दी थी. गांव के लोगों ने बताया कि मुकेश ने ओझा-तांत्रिक से झाड़फूंक कराया. उनको उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे. मुकेश रोज की तरह मजदूरी करते रहे और धीरे-धीरे अपनी तबीयत को लेकर बेफिक्र हो गए.
मंगलवार को असामान्य हरकत करना शुरू कीं: सोमवार को अलीगढ़ से लौटने के बाद मुकेश ने पत्नी विमला देवी से बताया कि उनके बहुत कमजोरी लग रही है. रात में मुकेश को बेचैनी हुई और उन्होंने असामान्य हरकतें करनी शुरू कर दीं. मंगलवार को सुबह हालत और बिगड़ी तो परिवारजन उन्हें झाड़फूंक कराने जहानाबाद क्षेत्र के गांव फकबहा ले जा रहे थे. रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. मुकेश के दो बेटे अनिकेत (12 वर्ष), अबी (8 वर्ष) और दो पुत्रियां निशा (16 वर्ष) तथा मिराशा (14 वर्ष) हैं.
यह भी पढ़ें- फिरोजाबाद एनकाउंटर पर सवाल, मारा गया नरेश हथकड़ी में था तो हथियार कैसे पाया?