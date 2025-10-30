ETV Bharat / state

पति ने गायकी बंद करवाई तो पड़ीं बीमार, रेडियो पर गाईं तो लौटी 'सांसें'...जानिए कौन थी मलिका-ए-गजल बेगम अख्तर?

मलिका-ए-ग़ज़ल बेगम अख्तर की पुण्यतिथि पर जानिए कौन थीं और कैसे चार दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया...पढ़ें सफरनामा

बेगम अख्तर की पुरानी तस्वीरें.
बेगम अख्तर की पुरानी तस्वीरें. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ:“कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया, और ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया.” शकील बदायूंनी जैसे कई दिग्गज शायरों और लेखकों की लिखी गजलें को गाकर अमर कर देने वाली बेगम अख्तर उर्फ अख़तरी बाई फ़ैज़ाबादी आज के ही दिन इस दुनिया से रुख्त हो गई थीं. भारत की मशहूर गजल गायिका और अभिनेत्री बेगम अख्तर का 51 साल पहले 30 अक्टूबर 1974 प्रोग्राम के दौरान ही निधन हो गया था. 51वीं पुण्यतिथि पर देशभर में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बेगम अख्तर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर लोगों के दिलों पर राज करने का सफरनामा?

ठुमरी और दादरा में भी थी निपुणः पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित बेगम अख्तर भारतीय संगीत जगत की वह शख्सियत थीं, जिनकी प्रतिभा और प्रभाव आज भी जीवित हैं. बेगम अख्तर की आवाज में ऐसी कसक थी, जो श्रोताओं के दिल में समा जाती थी. बेगम अख्तर ने चार दशकों तक सुर, साज़ और आवाज़ की रियाज की और इसके बदले में उन्हें करोड़ों कद्रदानों का प्यार मिला. उन्हें “मलिका-ए-ग़ज़ल” के नाम से भी याद किया जाता है. फैज़ाबाद में जन्मी अख़्तरी बाई आगे चलकर देश की प्रसिद्ध ग़ज़ल सम्राज्ञी बनीं. उन्होंने केवल ग़ज़लों में ही नहीं, बल्कि ठुमरी और दादरा में भी अद्भुत दक्षता हासिल की. उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 400 गीत गाए हैं.

बेगम अख्तर के मलिका-ए-गजल बनने तक जानिए सफर. (Video Credit; ETV Bharat)

उस्ताद इमदाद अली ख़ां और अता मोहम्मद ख़ां से ली थी शिक्षाः नवाब के वंशज और बेगम अख्तर के पति के बेहद केरीबी नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि अख़तरी बाई फ़ैज़ाबादी का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को और निधन 30 अक्टूबर 1974 हुआ था. अख़तरी बाई फ़ैज़ाबादी का जन्म अवध के तहज़ीबी क़स्बे फ़ैज़ाबाद के एक मध्यमवर्गीय घराने में हुआ था. बेगम अख्तर को कुदरत ने बेहद सुरीली आवाज़ बख़्शी थी और उन्हें गाने का बेहद शौक था. इसलिए उनके चाचा ने उन्हें सारंगी के मशहूर उस्ताद इमदाद अली ख़ां के पास पटना भेजा, जहां उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की. बाद में पटियाला घराने के अता मोहम्मद ख़ां ने उनको शिक्षा दी.

बेगम अख्तर की पुरानी तस्वीर.
बेगम अख्तर की पुरानी तस्वीर. (ETV Bharat)

सरोजिनी नायडू हो गईं थी मंत्रमुग्धः मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि बेगम अख्तर ने अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम केवल 15 वर्ष की आयु में बिहार के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए कलकत्ता में किया था. उनकी फनकारी देखकर बुलबुल-ए-हिंद सरोजिनी नायडू ने कहा था कि “आपके गले की तालीम तो ख़ुद कुदरत ने की है, इसमें जो सोज़ और साज़ है, वह बिल्कुल फ़ितरी है और इंसान को मंत्रमुग्ध कर देता है.”

बेगम अख्तर की मजार.
बेगम अख्तर की मजार. (ETV Bharat)
कैफ़ी आज़मी थे मुरीदः यूं तो बेगम अख्तर ने शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा ली और उन्हें ठुमरी और दादरा में कमाल हासिल था, मगर उनकी असली पहचान ग़ज़ल गायकी के कारण है. ग़ज़ल के अशआर की अदायगी में उन्हें जो कमाल हासिल था, वह आज तक किसी और गायक को नहीं मिला. शायद इसी कारण कैफ़ी आज़मी कहा करते थे “मेरे नज़दीक ग़ज़ल के दो मायने हैं. एक तो लफ़्ज़ी यानी माशूक़ से बातें करना और दूसरा बेगम अख्तर.”
बहज़ाद लखनवी की 100 गजलों को दी आवाजः यूं तो उन्होंने बहुत से शायरों की ग़ज़लें गाई हैं, लेकिन बहज़ाद लखनवी की 100 से भी अधिक ग़ज़लों को उन्होंने अपनी आवाज़ देकर उनमें नए मायने पैदा कर दिए. बहजाद की इस गजल को भी आवाज दी थी.

“दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे,
वरना कहीं तक़दीर तमाशा न बना दे।”


पहले पति बैरिस्टर ने गाने-बजाने पर लगा दी थी रोकः मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि बेगम अख्तर का फ़न अपने चरम पर था, तभी उन्होंने लखनऊ के एक नामी व्यक्ति बैरिस्टर इश्तियाक़ अहमद अब्बासी से 1945 में शादी कर ली. चूंकि अब्बासी साहब का परिवार पुराने ख़यालात का था, इसलिए उनके गाने-बजाने पर पाबंदी लगा दी गई. इस तरह वे पांच वर्षों तक संगीत और सुर की दुनिया से पूरी तरह अलग रहीं. लेकिन लहना, साज़ और संगीत बेगम अख्तर की रगों में बस चुके थे, उनसे अलग रह पाना उनके लिए मुमकिन नहीं था.

रेडियो स्टेशन पर गाने से मिली नई जिंदगीः मसूद अब्दुल्ला ने बताया कि एक दिन बेगम अख्तर गंभीर रूप से बीमार हो गईं, यहां तक कि डॉक्टरों ने भी उम्मीद छोड़ दी. तभी उन्हें लखनऊ रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम में भाग लेने का मौक़ा मिला और वे दादरा पेश करते हुए फूट-फूट कर रो पड़ीं. इसके बाद ही वे स्वस्थ होने लगीं और उन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया.

11 फिल्मों में अभिनय के साथ गीत भी गाएः मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि बेगम अख्तर की काबिलियत को महसूस कर फ़िल्मकार भी उनकी ओर आकर्षित हुए और उन्होंने उनकी आवाज़ का लाभ उठाने के अलावा फ़िल्मों में अभिनय का अवसर भी दिया. बेगम अख्तर ने एक दिन का बादशाह (1930), मुमताज़ बेगम (1934), अमीना (1934), रूप कुमारी (1934), जवानी का नशा (1935), नसीब का चक्कर (1936), नल दमयंती (1937), अनार बाला (1940), रोटी (1942) और जल सागर (1958) में काम किया. उस ज़माने में कलाकार अपने गीत ख़ुद गाते थे, इसलिए इन फ़िल्मों में अपने गीत बेगम अख्तर ने स्वयं गाए.

1958 में फ़िल्मों से किया किनाराः हालांकि फ़िल्मों का माहौल बेगम अख्तर के मिज़ाज के मुताबिक़ नहीं था, इसलिए 1958 के बाद उन्होंने फ़िल्म जगत को अलविदा कह दिया, लेकिन गायकी का सिलसिला जारी रखा. विभिन्न कंपनियाँ उनके गीतों की रिकॉर्डिंग करती रहीं. बेगम अख्तर ने मीर तकी मीर, ग़ालिब, सौदा, मौमिन के अलावा अपने हमअसर शायरों की ग़ज़लों को अपनी आवाज़ देकर उन्हें नए मायने दिए. उन्होंने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और शकील बदायूंनी की भी कई ग़ज़लें गाई हैं. बेगम अख्तर को गायकी के लिए 1968 में पद्मश्री, 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1975 में पद्मभूषण सम्मान मिला.

कार्यक्रम में आया हार्ट अटैकः बेगम अख्तर ने अपना अंतिम कार्यक्रम 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में प्रस्तुत किया. वहीं उन्हें दिल का दौरा पड़ा और यह अमर आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई. उन्होंने जो आख़िरी ग़ज़ल गाई, वह कैफ़ी आज़मी की थी. “सुना करो मेरी जान उनसे उनके अफ़साने, सब अजनबी हैं यहाँ, कौन किसको पहचानें।”

नकल करने पर बुलाया और फिर बना लिया शागिर्दः बेगम अख्तर की शागिर्द सुनीता झींगरन ने बताया कि डेढ़ साल तक बेगम अख्तर से गायकी सीखने का मौका मिला. बेगम अख्तर जब लखनऊ आई तो उनकी नकल करती थी. उनको जब पता चला तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दिया. जिस पर लखनऊ के नवाबी फैमिली के लोग उनके घर पर पहुंचे और पिता से कहा कि बेगम अख्तर ने सनिता का वारंट काटा है और उनकी गिरफ्तारी करनी है. जिस पर पिता ने पूछा की बिटिया ने क्या जुर्म किया है तो उन्होंने कहा कि उनका जुर्म यही है की बेगम अख्तर ने उन्हें गिरफ्तारी का आदेश दिया है. जब बेगम अख्तर के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या-क्या हमारा नकल करती हो. सुनीता ने कहा कि इस पर उन्होंने बेगम को बताया कि समंदर का कैसे नकल कर सकते हैं, उसकी तो हर लहरें अनोखी होती हैं. इस पर बेगम अख्तर ने मेरी आधे घंटे तक गजलें सुंनी. बेगम का राग सुर और गजल गायकी का अंदाज बेहद निराला था.

इसे भी पढ़ें-दादरा, ठुमरी और गजल की मलिका थीं बेगम अख्तर

