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कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से दो बच्चों समेत 6 की मौत, कई घायल

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से दो बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हैं.

Death after trolley packed with pilgrims overturns in Kurukshetra
कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से दो बच्चों समेत 6 की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
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कुरुक्षेत्र: राजस्थान के गोगामेड़ी में माथा टेकने जा रहे श्रद्धालुओं की धार्मिक यात्रा कुरुक्षेत्र में एक भयानक हादसे का शिकार हो गई. कैथल-कुरुक्षेत्र मार्ग पर गांव घराड़सी के समीप श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक दुर्घटना में दो मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जान चली गई. मृतकों में 4 महिलाएं शामिल है, वहीं कई लोग घायल हैं.

दूसरी ट्रॉली को ओवरटेक करते समय बिगड़ा संतुलन : प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र के गांव कलाल माजरा से लगभग 15 से 20 श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजस्थान के गोगामेड़ी धाम के लिए रवाना हुए थे. यात्रा के दौरान जब वे घराड़सी गांव के पास पहुंचे, तो चालक ने आगे चल रही एक अन्य ट्रैक्टर-ट्रॉली को ओवरटेक करने का प्रयास किया. इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण छूट गया और तेज रफ्तार ट्रॉली बीच सड़क पर ही पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से दो बच्चों समेत 6 की मौत (ETV Bharat)

घायल महिला ने क्या कहा ? : घायल महिला तारो ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली में हम करीब 21 से 22 लोग गोगामेड़ी राजस्थान में जा रहे थे और सामने से एक हरे रंग का ट्रैक्टर आया जिसने उनके ट्रैक्टर को सीधी टक्कर मारी और उसके बाद उनके ट्रैक्टर ट्राली पलट गई.

Death after trolley packed with pilgrims overturns in Kurukshetra
मौके पर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

​स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा : घटना के तुरंत बाद रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू किया और ट्रॉली के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की 3 एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और सभी पीड़ितों को कुरुक्षेत्र स्थित लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल पहुंचाया गया. ​अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉ. उपेंद्र ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस भेजी गई थीं. अस्पताल लाए जाने तक चार लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है. वहीं अस्पताल में एक बच्चे और एक महिला की मौत हो गई. साथ ही गंभीर रूप से घायल एक दर्जन लोगों का इलाज जारी है. इनमें से कुछ श्रद्धालुओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी की जा रही है.

Death after trolley packed with pilgrims overturns in Kurukshetra
घटनास्थल (ETV Bharat)

गांव में छाया मातम : घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने LNJP अस्पताल और दुर्घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की वैधानिक जांच शुरू कर दी है. एक ही गांव के श्रद्धालुओं के साथ हुए इस भीषण हादसे की खबर मिलते ही कलाल माजरा में मातम पसरा हुआ है.

Death after trolley packed with pilgrims overturns in Kurukshetra
6 लोगों की मौत (ETV Bharat)
Death after trolley packed with pilgrims overturns in Kurukshetra
अस्पताल में मौजूद घायल (ETV Bharat)
Death after trolley packed with pilgrims overturns in Kurukshetra
मौके पर पहुंचे परिजन (ETV Bharat)

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Last Updated : September 24, 2026 at 6:46 PM IST

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