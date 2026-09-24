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कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से दो बच्चों समेत 6 की मौत, कई घायल

कुरुक्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली पलटने से दो बच्चों समेत 6 की मौत ( ETV Bharat )