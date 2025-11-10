ETV Bharat / state

नसबंदी के बाद मौत मामला : दवा रिएक्शन हो सकता है कारण, विशेषज्ञों को पीएम रिपोर्ट का इंतजार

नसबंदी के बाद महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य विभाग जांच कर रहा है.वहीं विशेषज्ञ की माने तो दवा रिएक्शन भी कारण हो सकता है.

Death after sterilization case
नसबंदी के बाद मौत मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 5:27 PM IST

5 Min Read
दुर्ग : दुर्ग में नसबंदी ऑपरेशन के बाद दो महिलाओं की मौत का मामला गर्माता जा रहा है. आपको बता दें कि ऑपरेशन के बाद दो महिलाओं की मौत हुई थी. दोनों महिलाएं दो-दो बच्चों की मां थी.इस मामले में दवा रिएक्शन की आशंका जताई जा रही है.इस मामले में दुर्ग जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने बयान दिया है. सिविल सर्जन ने ऑपरेशन के बाद मौत होने से इनकार किया है. सिविल सर्जन की माने तो दोनों महिलाओं की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी.

मामले की चल रही है जांच : जिला अस्पताल में दो महिलाओं की मौत होने के बाद जहां एक तरफ परिजन अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं,वहीं दूसरी तरफ नसबंदी ऑपरेशन के बाद हुई मौत ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं. इन सवालों को जवाब तलाशने के लिए स्वास्थय विभाग गंभीरता से जांच कर रहा है. दुर्ग जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉ.आशीषन मिंज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इंजेक्शन के रिएक्शन की संभावना सामने आई है.

' दवा रिएक्शन हो सकता है मौत का कारण ' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुल 9 ऑपरेशन हुए थे.इनमें से 7 ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई. महिला को एनेस्थिसिया दिया गया था. हो सकता है उसके कारण कोई रिएक्शन हुआ हो. ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई थी. लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि कभी-कभी इंजेक्शन के कारण 10 में से 1 महिला को रिएक्शन हो जाता है. जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसका नाम एंबुपिवेटन है. इंजेक्शन के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि मौत का कारण क्या था. फिलहाल दोनों मामलों की जांच की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच के आदेश दिए हैं- डॉ. आशीषन मिंज,सिविल सर्जन जिला अस्पताल

तीन दिन टेस्ट के बाद ऑपरेशन : वहीं परिजनों ने बताया कि उन्हें तीन दिनों तक जिला अस्पताल में बुलाया गया था. इसके बाद तीसरे दिन ऑपरेशन हुआ.ऑपरेशन होने के बाद पूजा की तबीयत बिगड़ गई.डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर लिया.इसके बाद शाम को 4 बजे बताया कि उसकी मौत हो गई.

हम तीन दिन से जिला अस्पताल आ रहे थे.अलग-अलग जगह टेस्ट हुआ. तीसरे दिन ढाई बजे के आसपास ऑपरेशन हुआ. ऑपरेशन आने के बाद पूजा को झटके आने लगे. इसके बाद डॉक्टर उसे सिजर रूम में लेकर चले गए. थोड़ी देर बाद आकर नर्स लोग बताए कि पूजा की हालत ठीक है. हम लोग भी निश्चिंत हो गए. हमसे पूछा कि पहले भी किसी तरह के झटके आते थे क्या.हमने मना किया,इसके बाद बोले की जल्दी ही रिकवरी हो जाएगी.हम लोगों को फिर शाम को चार बार बताए कि पूजा की मौत हो गई है-विकास यादव, मृतिका के पति

आपको बता दें कि नसबंदी ऑपरेशन के मौत के बाद जिन दो महिलाओं की मौत हुई है,वो दोनों ही बच्चों की मां थी. जिसमें से एक महिला की डिलिवरी हुई थी.

पहला मामला : बजरंग नगर निवासी 28 वर्षीय पूजा यादव की मौत हुई. पूजा दो बच्चों की मां थी और परिवार नियोजन के तहत शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे जिला चिकित्सालय पहुंची थी. नसबंदी ऑपरेशन के बाद शाम लगभग 4 बजे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. बताया गया कि पूजा को तेज झटके आने लगे और कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई. पति विकास यादव ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी पत्नी की जान गई है.


दूसरा मामला : सिकोला भांठा निवासी 26 वर्षीय किरण यादव का है. शनिवार सुबह सिजेरियन डिलीवरी के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया था. शाम को उसने भी नसबंदी करवाई, जिसके कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत खराब हो गई. परिजनों ने बताया कि किरण पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनटों बाद उसे झटके आने लगे और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई.



क्या इंजेक्शन से हुई मौत : दोनों महिलाओं की मौत मामलों में परिजनों के जो बयान आए हैं वो एक जैसे हैं.दोनों ही मौतों में इंजेक्शन लगने के बाद झटके आने की बात सामने आ रही है.तो क्या ये माना जाए कि दोनों महिलाओं को इंजेक्शन के कारण रिएक्शन हुआ. फिलहाल इस बारे में विशेषज्ञों की टीम जांच कर रही है.पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ इंजेक्शन रिपोर्ट का इंतजार है.जिसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि महिलाओं की मौत का असली कारण क्या है.



TAGGED:

DRUG REACTION MAY BE REASON
EXPERTS AWAIT PM REPORT
दवा रिएक्शन
नसबंदी के बाद मौत
DEATH AFTER STERILIZATION

