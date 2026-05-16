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राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, सीएम धामी ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों और पेंशनरों का तोहफा दिया है. कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई है.

CM Pushkar Singh Dhami
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 16, 2026 at 1:29 PM IST

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को दो फीसदी बढ़ा दिया है. दरअसल, केन्द्र सरकार की तरह ही उत्तराखंड सरकार ने 1 जनवरी, 2026 से राज्य सरकार के कार्मिकों एवं पेंशनरों को मंहगाई भत्ते की मौजूदा दर 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी प्रतिमाह किए जाने को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा. वर्तमान समय में प्रदेश में करीब दो लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और करीब डेढ़ लाख पेंशनर और पारिवारिक पेंशनधारी है. जिनको बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.

पश्चिम एशिया में बने विवाद की स्थिति की वजह से जहां एक ओर ईंधन के दामों में बढ़ोत्तरी हुई है तो वही दूसरी ओर खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ गए है. ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाली महंगाई भत्ते में दो फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है. महंगाई भत्ता 1 जनवरी से लागू हो होगी ऐसे में कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जनवरी से देय अंतर राशि का लाभ भी मिलेगा. इसके अलावा, एरियर के भुगतान की प्रक्रिया और तिथि को लेकर अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है.

ऐसे में शासनादेश जारी होने के बाद एरियर के भुगतान की स्थिति स्पष्ट होगी.राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को मंजूरी दें के साथ ही तमाम विकास योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की भी वित्तीय स्वीकृति दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चम्पावत जिले के कोतवाली पंचेश्वर में टाईप द्वितीय के 6 आवासों एवं चाहरदीवारी के निर्माण के लिए 3.13 करोड़, नैनीताल जिले के फायर स्टेशन हल्द्वानी में टाईप द्वितीय के 64, टाईप-तृतीय के 8 एवं टाईप चतुर्थ के 4 आवासों के निर्माण के लिए 36.64 करोड करोड़ और चंपावत जिले के थाना रीठा साहिब में टाईप द्वितीय के 06 एवं टाईप-तृतीय का 01 आवासों के निर्माण के लिए 3.47 करोड़ की धनराशि को मंजूरी दी है.

मुख्यमंत्री ने मौलेखाल बाजार, अल्मोड़ा में पार्किंग के निर्माण के लिए 5.91 करोड़ रुपए और चमोली जिले के विधानसभा क्षेत्र-थराली के तहत ग्वालदम बाजार में वाहन पार्किंग निर्माण के लिए 61.57 लाख की धनराशि भी स्वीकृत की है.

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