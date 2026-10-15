"डियर DM अंकल... हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, जूता-मोज़ा उतारकर स्कूल जाना पड़ता है"
जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि, वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही अधिकारियों की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:56 AM IST
कानपुर: कानपुर के बिठूर क्षेत्र से जलभराव और जर्जर सड़क की समस्या पर एक मासूम की बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है. चिरान हृदयपुर गांव में रास्ते पर पानी भरा होने के कारण नर्सरी में पढ़ने वाली एक नन्हीं छात्रा को रोजाना जूते-मोज़े हाथ में लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है.
मासूम बच्ची मायरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सीधे जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कह रही है."डियर अंकल, हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, तो हमें जूता-मोज़ा उतार के आना पड़ता है."
मासूम की इस भावुक अपील का संज्ञान लेते हुए कानपुर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तुरंत अफसरों की टीम मौके पर भेजी और जल निकासी के साथ सड़क दुरुस्त करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं.
डीएम अंकल रोड का पानी खत्म करा दो, नन्हीं मायरा की मासूम गुहार
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जब एक व्यक्ति ने एक स्कूल की नर्सरी छात्रा मायरा से पूछा कि वह डीएम अंकल से क्या कहना चाहती है, तो उसने बहुत ही मासूमियत से अपनी रोज़मर्रा की परेशानी बयां की.
व्यक्ति:आप किस स्कूल में पढ़ते हैं?
बच्ची: नाइजेसियाड इंटरनेशनल स्कूल.
व्यक्ति: तो डीएम अंकल से आप क्या कहेंगे?
बच्ची: डियर अंकल, हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, तो हम नहीं आ पाते.जूता-मोज़ा उतार के आना पड़ता है.
व्यक्ति: तो आप चाहते हैं डीएम अंकल आपकी रोड का पानी खत्म करा दें या रोड बनवा दें?
बच्ची: हाँ.
नन्हीं उम्र में जलभराव की वजह से कपड़े-जूते गंदे होने, फिसलने और बीमारियों के खतरे से जूझ रही इस मासूम की फरियाद ने गांव की जलनिकासी व्यवस्था और बदहाल सड़कों की पोल खोलकर रख दी है.
गांव में जलभराव से स्कूली बच्चों का बुरा हाल
बिठूर के चिरान हृदयपुर गांव में लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है. बारिश न होने पर भी गंदा पानी रास्ते पर जमा रहता है, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है. बच्चों को रोज़ गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे न सिर्फ उनके पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, बल्कि मच्छरों के पनपने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है.
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने लिया संज्ञान, मौके पर पहुंचीं मशीनें
मासूम बच्ची की अपील और वीडियो का संज्ञान लेते हुए डीएम तुरंत एक्शन मोड में आ गए. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि, वायरल वीडियो की जानकारी मिलते ही अधिकारियों की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया था.
डीएम ने बताया कि गांव में जमा पानी को निकालने के लिए पंपिंग मशीनें लगा दी गई हैं. पहले रास्ते को मोटरेबल बनाया जा रहा है, ताकि बच्चों और ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत न हो. इसके तुरंत बाद गांव की इस सड़क के निर्माण का काम भी शुरू कराया जाएगा, ताकि जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सके.