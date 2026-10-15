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"डियर DM अंकल... हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, जूता-मोज़ा उतारकर स्कूल जाना पड़ता है"

"डियर DM अंकल... हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, जूता-मोज़ा उतारकर स्कूल जाना पड़ता है" ( ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के बिठूर क्षेत्र से जलभराव और जर्जर सड़क की समस्या पर एक मासूम की बेहद गंभीर तस्वीर सामने आई है. चिरान हृदयपुर गांव में रास्ते पर पानी भरा होने के कारण नर्सरी में पढ़ने वाली एक नन्हीं छात्रा को रोजाना जूते-मोज़े हाथ में लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है.

मासूम बच्ची मायरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह सीधे जिलाधिकारी से गुहार लगाते हुए कह रही है."डियर अंकल, हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, तो हमें जूता-मोज़ा उतार के आना पड़ता है."

मासूम की इस भावुक अपील का संज्ञान लेते हुए कानपुर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने तुरंत अफसरों की टीम मौके पर भेजी और जल निकासी के साथ सड़क दुरुस्त करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं. डीएम अंकल रोड का पानी खत्म करा दो, नन्हीं मायरा की मासूम गुहार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में जब एक व्यक्ति ने एक स्कूल की नर्सरी छात्रा मायरा से पूछा कि वह डीएम अंकल से क्या कहना चाहती है, तो उसने बहुत ही मासूमियत से अपनी रोज़मर्रा की परेशानी बयां की. व्यक्ति:आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? बच्ची: नाइजेसियाड इंटरनेशनल स्कूल. व्यक्ति: तो डीएम अंकल से आप क्या कहेंगे? बच्ची: डियर अंकल, हमारे यहाँ बहुत सारा पानी भर गया है, तो हम नहीं आ पाते.जूता-मोज़ा उतार के आना पड़ता है.