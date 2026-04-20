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बुरहानपुर AIMIM जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए फंडिंग का आरोप, पार्टी ने कहा- कांग्रेस की साजिश

बता दें रविवार को ही एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान बुरहानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे. यहां से रवाना होने के बाद यह कथित ऑडियो सामने आया है. इस कथित ऑडियो में दो लोग बात कर रहे हैं, जिसमें एक शख्स बुरहानपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाने के एवज में कुछ लाख रुपए फंडिंग देने की पेशकश कर रहा है, जबकि दूसरा शख्स डील के लिए भोपाल आने की बात कह रहा है. हालांकि ईटीवी भारत वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता.

पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट जहीर उद्दीन को दोबारा जिलाध्यक्ष बनाने के एवज में फंडिंग देने से जुड़ा वीडियो

बुरहानपुर: हैदराबाद सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बुरहानपुर जिलाध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए लाखों की डीलिंग का कथित ऑडियो सामने आया है. अब यह ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. मुस्लिम बाहुल्य बुरहानपुर में इस ऑडियो ने राजनितिक पारा बढ़ा दिया है. आरोप है कि ऑडियो में एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष पद के लिए लाखों रुपए की फंडिंग बात कही जा रही है.

जहिर उद्दीन ने कहा, पूरे देश में एमआईएम पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देख कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है. पिछले दिनों आपने देखा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकाअर्जुन खरगे भी अपने सांसद इमरान मसूद को बुलाकर कह रहे थे, देखना असदुद्दीन ओवैसी को यूपी मत आने देना. हम को खा जाएगा. एमआईएम को बदनाम करने के लिए आए दिन इस तरह के षडयंत्र किए जाते हैं. एमआईएम को बदनाम करने के लिए ये लोग उल्टे सीधे ऑडियो वायरल कर रहे हैं. अभी इंदौर में दो मुस्लिम महिला पार्षदों ने वंदे मातरम पढ़ने से इंकार कर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया. कोई भी मुस्लिम कांग्रेस नेता ने इस पर कुछ भी नहीं कहा.

पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा, यह कांग्रेस पार्टी की हरकत, पुलिस विभाग और सायबर सेल में दर्ज करेंगे शिकायत

एआईएमआईएम के पूर्व जिलाध्यक्ष जहीर उद्दीन ने इस ऑडियो मामले में सफाई देते हुए कहा, यह कांग्रेस पार्टी की हरकत है. एआईएमआईएम पार्टी और सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस इस तरह के ऑडियो वायरल कर रही है. अब हम पुलिस विभाग और सायबर सेल में शिकायत दर्ज कराएंगे.

उधर कांग्रेस नेता डॉ. फरीद उद्दीन काजी ने कहा, इस ऑडियो से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन इतना तो तय है कि इस ऑडियों से एआईएमआईएम की असलियत लोगों के सामने आ गई है. अब आम जनता खासकर अल्पसंख्यक वर्ग इस पार्टी पर भरोसा नही करेगा.

बीजेपी ने कहा, धार्मिक नारों, भाषणों का सहारा लेकर अल्पसंख्यक लोगों को बरगला रहे लोग

उधर बीजेपी अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अजहर उल हक ने इस वायरल ऑडियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा अभी इस बात का चिंतन करने का समय है कि लोग अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए धार्मिक नारों, भाषणों का सहारा लेकर अल्पसंख्यक लोगों को बरगला रहे हैं. उन्होने कहा, कुछ स्वार्थी नेताओं ने चाहे व कांग्रेस के हों या एमआईएम के, अपने स्वार्थ के लिए अल्पसंख्यक वर्ग और बुरहानपुर को पीछे धकेला है.