पिथौरागढ़ में गुलदार का आतंक, मूकबधिर युवती पर किया हमला, चेहरे पर गहरे जख्म
पिथौरागढ़ के कुजगाड़ गांव में गुलदार के हमले में मूकबधिर युवती घायल हो गई. जिला अस्पताल में युवती का उपजार जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 28, 2026 at 1:49 PM IST
पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित कुजगाड़ गांव में गुलदार ने एक युवती पर हमला कर घायल कर दिया. युवती के छटपटाने पर उसके परिजन घर से बाहर निकले और हल्ला मचाया. जिसके बाद गुलदार भाग निकला. घायल युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. युवती के चेहरे और हाथ पर गहरे घाव हैं. हालांकि, खतरे से बाहर है.
जानकारी के अनुसार, कुजगाड़ गांव की मूकबधिर 19 वर्षीय संगीता शनिवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच शौचालय के लिए घर के आंगन में आई थी. उसी समय घात लगाए गुलदार ने संगीता पर हमला कर दिया. संगीता के छटपटाने पर परिजन की नींद टूटी तो सब घर से बाहर निकले. लोगों को देख गुलदार घबराकर संगीता को छोड़ जंगल की ओर भाग गया. इसके बाद परिजन संगीता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.
फिलहाल जिला अस्पताल में संगीता का उपचार जारी है. चिकित्सकों के मुताबिक, हमले में संगीता के चेहरे पर गहरे घाव बने हैं. साथ ही हाथ पर नाखूनों के जख्म हैं. बताया जा रहा है कि युवती बोल और सुन नहीं सकती है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी की अगुवाई में वन कर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर युवती का हाल जाना.
इस दौरान ग्रामीणों ने रेंजर से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है. उधर, सुबह हुए हमले से क्षेत्र में दशहत व्याप्त है. क्षेत्रवासियों ने वन विभाग से उचित सुरक्षा प्रबंध किए जाने की मांग की है. ग्रामीणों ने वन विभाग से पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा देने और गुलदार को पकड़ने की मांग की है.
रेंजर जोशी ने बताया कि पीड़ित परिवार को अग्रिम भुगतान के रूप में पांच हजार की धनराशि दी गई है. आगे की कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि, वन विभाग की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही है. उन्होंने ग्रामीणों से देर रात अकेले आवाजाही नहीं करने और बुजुर्ग और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोहरा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल जाना और वन विभाग को गुलदार को पकड़ने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
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