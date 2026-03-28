ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में गुलदार का आतंक, मूकबधिर युवती पर किया हमला, चेहरे पर गहरे जख्म

पिथौरागढ़: सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित कुजगाड़ गांव में गुलदार ने एक युवती पर हमला कर घायल कर दिया. युवती के छटपटाने पर उसके परिजन घर से बाहर निकले और हल्ला मचाया. जिसके बाद गुलदार भाग निकला. घायल युवती का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. युवती के चेहरे और हाथ पर गहरे घाव हैं. हालांकि, खतरे से बाहर है.

जानकारी के अनुसार, कुजगाड़ गांव की मूकबधिर 19 वर्षीय संगीता शनिवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच शौचालय के लिए घर के आंगन में आई थी. उसी समय घात लगाए गुलदार ने संगीता पर हमला कर दिया. संगीता के छटपटाने पर परिजन की नींद टूटी तो सब घर से बाहर निकले. लोगों को देख गुलदार घबराकर संगीता को छोड़ जंगल की ओर भाग गया. इसके बाद परिजन संगीता को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

कुजगाड़ गांव में गुलदार के हमले में मूकबधिर युवती घायल (VIDEO-ETV Bharat)

फिलहाल जिला अस्पताल में संगीता का उपचार जारी है. चिकित्सकों के मुताबिक, हमले में संगीता के चेहरे पर गहरे घाव बने हैं. साथ ही हाथ पर नाखूनों के जख्म हैं. बताया जा रहा है कि युवती बोल और सुन नहीं सकती है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही वन क्षेत्राधिकारी दिनेश जोशी की अगुवाई में वन कर्मियों ने अस्पताल पहुंचकर युवती का हाल जाना.