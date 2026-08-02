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गाजीपुर में दिनदहाड़े मुक बधिर किशोरी का अपहरण, हाईवे के पास से उठा ले गए बाइक सवार

घटना के 24 घंटे बीते, अभी तक किशोरी का नहीं लग सका सुराग

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 5:48 PM IST

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गाजीपुर: मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में दिनदहाड़े 16 वर्षीय मूक बधिर किशोरी के अपहरण से इलाके में सनसनी फैल गई है. क्षेत्र के एक गांव की किशोरी शनिवार दोपहर ग्रीन फील्ड हाईवे के पास बकरियां चरा रही थी. आरोप है कि दोपहर करीब 2 से 2.30 बजे के बीच मोटरसाइकिल से पहुंचे दो अज्ञात युवक उसे जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गए. घटना के समय आसपास खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों और महिलाओं ने शोर मचाते हुए पीछा भी किया, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार से मौके से भाग निकले. परिजनों का कहना है कि किशोरी जन्म से मूक बधिर है, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर परिवार की चिंता और बढ़ गई है.

इधर, घटना के करीब 24 घंटे बीत गए हैं और किशोरी का कोई सुराग नहीं लग सका है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है. आसपास के थाना क्षेत्रों की पुलिस को भी तलाश अभियान में लगाया गया है. संभावित मार्गों, हाईवे, गांवों और अन्य स्थानों पर लगातार छानबीन की जा रही है. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.

इस मामले में एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार शनिवार दोपहर खेत में बकरी चरा रही किशोरी को मोटरसाइकिल पर आए दो युवक जबरन अपने साथ ले गए. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भाग निकले. मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल कई पुलिस टीमें किशोरी की तलाश में लगातार अभियान चला रही हैं. पुलिस का कहना है कि उपलब्ध सभी साक्ष्यों के आधार पर जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.

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