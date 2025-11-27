योगी से मिलने के लिए 90 KM पैदल चली मूकबधिर खुशी; पैरों में पड़े छाले, CM ने पूरा किया ये सपना

ETV Bharat / state

Published : November 27, 2025 at 1:57 PM IST

कानपुर: कानपुर की मूकबधिर युवती ने ऐसा काम किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उसके कायल हो गए हैं. बोल और सुन न पाने वाली 20 वर्षीय खुशी गुप्ता 20 नवंबर को सीएम से मिलने के लिए पैदल ही कानपुर से निकल पड़ी. सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लिए खुशी बिना किसी की मदद लिए कानपुर से लखनऊ तक का लगभग 90 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर डाला. इस कठिनाइयों भरे सफर में खुशी भूख-प्यास व्याकुल हुई और पैरे में छाले भी पड़ गए लेकिन वह रुकी नहीं. आखिरकार खुशी 22 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच गई. बदहवाश खुशी को देखकर पुलिस थाने ले गई.

खुशी की कहानी सुनकर सीएम हुए भावुकः वहीं, जैसे ही सीएम योगी को इस बहादुर लड़की के बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया और खुशी को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद 26 नवंबर यानी बुधवार की सुबह खुशी अपने माता-पिता और भाई के साथ सरकारी गाड़ी से सीएम आवास पहुंची. यहां सीएम योगी ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया. खुशी की कहानी सुनकर सीएम इतने ज्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने बिना देरी अधिकारियों कोई आदेश दिया कि खुशी की शिक्षा-स्वास्थ्य और कान की मशीन तत्काल व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही परिवार के लिए घर जैसी सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इस दौरान खुशी ने अपने हाथों से बनाई पेंटिंग सौंपी. खुशी ने इशारे में ही सीएम से बस इतना कहा कि वह पुलिस बनना चाहती है और गुंडों को मारना चाहती है.

सीएम आवास पर खुशी और उसके परिजनों से बात करते सीएम योगी. (Video Credit; Cm yogi Media Cell)

एक रूम में रहता पूरा परिवारः दरअसल, कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहिराणा निवासी कल्लू गुप्ता अपने परिवार के साथ बलवंत यादव के मकान में किराए पर रहते हैं. कल्लू गुप्ता के परिवार में उनकी पत्नी गीता, मूकबधिर बेटी खुशी (20) और 15 साल का बेटा जगत है. कल्लू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं. आर्थिक संकट के चलते खुशी की पढ़ाई नहीं हो सकी. जबकि बेटा जगत शहर के एक स्कूल में दसवीं का छात्र है. परिवार के चारों सदस्य एक छोटे से कमरे में अपना गुर्जर बसर कर रहे हैं. सीएम से मुलाकात के दौरान कल्लू गुप्ता ने बताया कि वह मेट्रो कॉर्पोरेशन में पहले सिक्योरिटी गार्ड थे. कुछ महीने पहले उनकी नौकरी चली गई. इसके बाद से वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं. दिनभर ई रिक्शा चलाने और कड़ी मेहनत के चलते वह मुश्किल से 300 से 400 ही कमा पाते हैं. पत्नी गीता के द्वारा भी उनका हाथ बटाने के लिए घरों खाना पकाने का काम करती है. हर महीने दोनों पति-पत्नी मिलकर जो कमाते हैं, उसी से ही घर का गुजर बसर होता है.

दो दिनों तक चली पैदलः 20 नवंबर को कल्लू गुप्ता की मुखबधिर बेटी खुशी किसी को बताए बिना ही घर से अचानक निकल गई. उसके हाथ में सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बने हुए स्केचेस थे. पिता जहां बेटे को स्कूल छोड़ने गए हुए थे तो मां दूसरे के घरों में खाना बनाने के लिए गई हुई थी. कल्लू बेटे को छोड़कर घट लौटे तो उन्हें खुशी घर पर नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसे भी बेटी की जानकारी नहीं थी. दंपति काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए पूरे मोहल्ले में उसकी खोजबीन शुरू की. रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की. हालांकि उन्हें कोई ठोस जानकारी बेटी के बारे में न उपलब्ध हो सकी. इसके बाद ग्वालटोली थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खुशी की तलाश शुरू कर दी.

खुशी अपनी मां के साथ.
खुशी अपनी मां के साथ. (ETV Bharat)

सीएम आवास के बाहर पहुंचकर रोने लगीः कानपुर पुलिस जब खुशी की तलाश में जुटी हुई थी, तभी 22 नवंबर की शाम को लखनऊ पुलिस ने कल्लू गुप्ता को फोन कर बेटी के बारे में बताया. लखनऊ पुलिस ने बताया कि आपकी बेटी बेटी मुख्यमंत्री आवास के बाहर रो रही है और वह सीएम से मिलने के लिए यहां आई हुई. यह सुनते ही परिवार ने राहत की सांस ली और इसके बाद परिवार के लोग लखनऊ पहुंचे. जहां पर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने परिजनों के साथ खुशी को 23 नवंबर को कानपुर भेज दिया.

सीएम ने कानपुर से मिलने के लिए बुलवायाः वहीं, सीएम को खुशी के पैदल कानपुर पहुंचने के बारे में पता लता तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए और खुशी को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद खुशी सरकारी वाहन से अपने माता-पिता और भाई के साथ लखनऊ पहुंची और सीएम योगी से खास मुलाकात की. सीएम योगी से हुई मुलाकात के दौरान खुशी ने अपने हाथों से बने हुए स्केचेस उपहार स्वरूप सीएम योगी को भेंट किया.

सीएम ने घर, शिक्षा और स्वास्थ्य का तुरंत किया इंतजामः वहीं, सीएम योगी की ने भी बड़े ही स्नेही के साथ मुस्कुराते हुए खुशी से पूछा कि क्या चाहती हो. खुशी ने सेल्यूट किया और इशारे में कहा कि वह पुलिस बनना चाहती है. इसके बाद सीएम योगी ने खुशी से पूछा कि पुलिस बनकर क्या करोगी. खुशी ने हाथ में बंदूक का इशारा करते हुए बताया कि वह गुंडो को मारेगी. सीएम को जब पैदल चलने से पैरों में पड़े हुए छालों के बारे में जानकारी हुई तो वह काफी ज्यादा भावुक हो उठे और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की जल्द से जल्द खुशी के कान की मशीन उसे उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही किसी अच्छे मुखबधिर स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए. सीएम ने खुशी के माता-पिता से कहा कि अगर बचपन में ऑपरेशन करवा दिया होता तो वह आज बोल और सुन पाती. कल्लू गुप्ता ने किराए के कमरे में रहने की बात कहने पर सीएम ने आवास दिलाने की बात कही.

