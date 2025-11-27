ETV Bharat / state

योगी से मिलने के लिए 90 KM पैदल चली मूकबधिर खुशी; पैरों में पड़े छाले, CM ने पूरा किया ये सपना

Etv Bharat ( Etv Bharat )

कानपुर: कानपुर की मूकबधिर युवती ने ऐसा काम किया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उसके कायल हो गए हैं. बोल और सुन न पाने वाली 20 वर्षीय खुशी गुप्ता 20 नवंबर को सीएम से मिलने के लिए पैदल ही कानपुर से निकल पड़ी. सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लिए खुशी बिना किसी की मदद लिए कानपुर से लखनऊ तक का लगभग 90 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर डाला. इस कठिनाइयों भरे सफर में खुशी भूख-प्यास व्याकुल हुई और पैरे में छाले भी पड़ गए लेकिन वह रुकी नहीं. आखिरकार खुशी 22 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंच गई. बदहवाश खुशी को देखकर पुलिस थाने ले गई. खुशी की कहानी सुनकर सीएम हुए भावुकः वहीं, जैसे ही सीएम योगी को इस बहादुर लड़की के बारे में पता चला तो उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिया और खुशी को मिलने के लिए बुलाया. इसके बाद 26 नवंबर यानी बुधवार की सुबह खुशी अपने माता-पिता और भाई के साथ सरकारी गाड़ी से सीएम आवास पहुंची. यहां सीएम योगी ने खुशी के सिर पर हाथ रखकर उसे स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया. खुशी की कहानी सुनकर सीएम इतने ज्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने बिना देरी अधिकारियों कोई आदेश दिया कि खुशी की शिक्षा-स्वास्थ्य और कान की मशीन तत्काल व्यवस्था की जाए. इसके साथ ही परिवार के लिए घर जैसी सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इस दौरान खुशी ने अपने हाथों से बनाई पेंटिंग सौंपी. खुशी ने इशारे में ही सीएम से बस इतना कहा कि वह पुलिस बनना चाहती है और गुंडों को मारना चाहती है. सीएम आवास पर खुशी और उसके परिजनों से बात करते सीएम योगी. (Video Credit; Cm yogi Media Cell) एक रूम में रहता पूरा परिवारः दरअसल, कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहिराणा निवासी कल्लू गुप्ता अपने परिवार के साथ बलवंत यादव के मकान में किराए पर रहते हैं. कल्लू गुप्ता के परिवार में उनकी पत्नी गीता, मूकबधिर बेटी खुशी (20) और 15 साल का बेटा जगत है. कल्लू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं. आर्थिक संकट के चलते खुशी की पढ़ाई नहीं हो सकी. जबकि बेटा जगत शहर के एक स्कूल में दसवीं का छात्र है. परिवार के चारों सदस्य एक छोटे से कमरे में अपना गुर्जर बसर कर रहे हैं. सीएम से मुलाकात के दौरान कल्लू गुप्ता ने बताया कि वह मेट्रो कॉर्पोरेशन में पहले सिक्योरिटी गार्ड थे. कुछ महीने पहले उनकी नौकरी चली गई. इसके बाद से वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं. दिनभर ई रिक्शा चलाने और कड़ी मेहनत के चलते वह मुश्किल से 300 से 400 ही कमा पाते हैं. पत्नी गीता के द्वारा भी उनका हाथ बटाने के लिए घरों खाना पकाने का काम करती है. हर महीने दोनों पति-पत्नी मिलकर जो कमाते हैं, उसी से ही घर का गुजर बसर होता है.