सीधी में QR कोड बनेगा मूक-बधिरों के न्याय की आवाज, थानों में साइन लैंग्वेज टेक्नीक से सुनवाई

सीधी बना देश का पहला जिला जहां के हर थाने में मूक-बधिर QR कोड से दर्ज करा सकेंगे शिकायत. मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनी के साथ साइन किया है एमओयू.

Police Complaint through QR code
मूक-बधिर QR कोड से थाने में कर सकेंगे शिकायत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
सीधी: मूक-बधिर नागरिकों को न्याय दिलाने के मकसद से सीधी जिले ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. सीधी अब भारत का पहला जिला बन गया है, जहां सभी थानों और चौकियों में साइन लैंग्वेज आधारित QR कोड सिस्टम लगाया जा रहा है. इस पूरे सिस्टम को बेंगलुरु स्थित साइन लैंग्वेज कंपनी ने विकसित किया है, जो देश भर में मूक-बधिरों के लिए संचार और अनुवाद के क्षेत्र में काम कर रही है.

कॉल सेंटर के जरिए सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकता है मूक-बधिर व्यक्ति

यह साइन लैंग्वेज कंपनी विशेष रूप से मूक-बधिर और श्रवण बाधित व्यक्तियों की साइन लैंग्वेज को सामान्य भाषा में बदलने का कार्य करती है. कंपनी ने एक अत्याधुनिक डिजिटल QR कोड सिस्टम और कॉल सेंटर मॉडल विकसित किया है, जिसके माध्यम से मूक-बधिर व्यक्ति बिना किसी दुभाषिये के सीधे अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकता है.

जब कोई मूक-बधिर व्यक्ति सीधी के किसी भी थाने में जाकर लगाए गए QR कोड को स्कैन करेगा, तो वह सीधे बेंगलुरु स्थित कंपनी के कॉल सेंटर से वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ जाएगा. कॉल सेंटर में मौजूद प्रशिक्षित वालंटियर उसकी साइन लैंग्वेज को तुरंत समझकर उसे सामान्य भाषा में कन्वर्ट करेंगे और संबंधित थाना प्रभारी या पुलिस स्टाफ को बताएंगे कि शख्स क्या कहना चाहता है और वह किस प्रकार की शिकायत लेकर आया है.

मध्य प्रदेश सरकार ने कंपनी के साथ साइन किया है एमओयू

इस तकनीक को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए कंपनी का राज्य सरकार के साथ एमओयू हुआ है. इसके तहत कंपनी न केवल तकनीकी सहयोग दे रही है, बल्कि कॉल सेंटर में प्रशिक्षित वालंटियर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और साइन लैंग्वेज अनुवाद की पूरी जिम्मेदारी भी निभा रही है.

सीधी पुलिस अधिकारियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

इस पहल को लेकर मूक-बधिर संस्था आनंद सर्विस सोसायटी, इंदौर के सचिव ज्ञानेंद्र पुरोहित के नेतृत्व में सीधी पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण में एसपी संतोष कोरी, एडिशनल एसपी अरविंद श्रीवास्तव, सभी एसडीओपी, थाना और चौकी प्रभारी शामिल रहे. ज्ञानेंद्र पुरोहित ने बताया कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पूरे जिले के सभी थानों में एक साथ मूक-बधिरों के लिए यह सुविधा लागू की जा रही है. इससे पहले योजनाएं बनीं, लेकिन कभी लागू नहीं हुआ.

