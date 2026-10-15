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नियमों के बाईपास पर सरपट दौड़ रहा मौत का धागा ; चाइनीज मांझे पर सारे प्रतिबंध क्यों बेअसर

कड़ा कानून न होने से चाइनीज मांझा बन रहा जानलेवा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: एक पिता जिसके मासूम बेटे को किडनी की गंभीर बीमारी है. पिता अपने कलेजे के टुकड़े के लिए दवा लेन निकला. मन में बच्चे की बीमारी, आने वाले हालातों को लेकर जद्दोजहद चल रही थी. वह बाइक से जैसे हीं शहर के फ्लाइओवर पर पहुंचे, एक न दिखने वाला पतला सा लेकिन जानलेवा तार ने उनकी गर्दन रेत दी. वह बाइक सहित सड़क पर गिरे, आसपास खून बिखरने लगा. उस पिता ने वहीं तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया.

वाराणसी की यह घटना अकेली नहीं है, लेकिन चाइनीज मांझे से हो रही मौतों के आंकड़े में वह सवाल छोड़ जाती है कि आखिर सिस्टम की क्या मजबूरी है? NGT की रोक, सरकारी आदेश और हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी चाइनीज मांझा न सिर्फ बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा है, बल्कि धड़ल्ले से बिक भी रहा है. आखिर क्यों और कैसे? पढ़ें यह स्पेशल रिपोर्ट.