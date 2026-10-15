नियमों के बाईपास पर सरपट दौड़ रहा मौत का धागा ; चाइनीज मांझे पर सारे प्रतिबंध क्यों बेअसर
वाराणसी से संवाददाता गोपाल मिश्रा की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 7:47 AM IST
वाराणसी: एक पिता जिसके मासूम बेटे को किडनी की गंभीर बीमारी है. पिता अपने कलेजे के टुकड़े के लिए दवा लेन निकला. मन में बच्चे की बीमारी, आने वाले हालातों को लेकर जद्दोजहद चल रही थी. वह बाइक से जैसे हीं शहर के फ्लाइओवर पर पहुंचे, एक न दिखने वाला पतला सा लेकिन जानलेवा तार ने उनकी गर्दन रेत दी. वह बाइक सहित सड़क पर गिरे, आसपास खून बिखरने लगा. उस पिता ने वहीं तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया.
वाराणसी की यह घटना अकेली नहीं है, लेकिन चाइनीज मांझे से हो रही मौतों के आंकड़े में वह सवाल छोड़ जाती है कि आखिर सिस्टम की क्या मजबूरी है? NGT की रोक, सरकारी आदेश और हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी चाइनीज मांझा न सिर्फ बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा है, बल्कि धड़ल्ले से बिक भी रहा है. आखिर क्यों और कैसे? पढ़ें यह स्पेशल रिपोर्ट.
बनारस में हो चुकी 5 मौतें: उत्तर प्रदेश में पतंगबाजी के शौक ने अब तक न जाने कितनी जानें ले ली हैं. ताजा मामला 11 अक्टूबर 2026 को वाराणसी का है. चौकाघाट क्षेत्र में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से सुनील कुमार गुजराती (60) की गर्दन कटने से मौत हो गई. बनारस में 2019 से अब तक ऐसी 5 भयावह मौतें हो चुकी हैं. पूरे प्रदेश की बात करें तो मौतों का यह आंकड़ा दो दर्जन से भी ज्यादा का है.
सड़क पर झूल रही मौत: चाइनीज मांझा सिर्फ इंसानों को हीं नहीं मार रहा, हवा में उड़ते हजारों पक्षियों की मौत भी इसमें फंसकर हो रही है. बनारस जैसे शहर में सड़कों, बिजली के खंभों पर लटकता चाइनीज मांझा कब किसकी गर्दन रेत दे, कुछ पता नहीं है.
हालात यह है कि किसी की मौत होने पर पुलिस और प्रशासन जांच की फौरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन न तो मांझे का भंडारण रुका और न हीं इसकी बिक्री पर कोई असर है. आखिर इस झोल के पीछे का पोल क्या है?
शौक बन गया जानलेवा: पतंगबाजी का शौक अब चाइनीज मांझे से मिलकर कातिल डोर बन चुका है. नायलॉन पर कांच और लोहे के बुरादे से बना यह धागा बाइक सवारों की गर्दन को सेकंड भर में रेत देता है. कई बार तो हवा में उड़ता हुआ अदृश्य मांझा ही जान ले लेता है.
घटना के बाद सांप जाने पर लाठी पीटने वाली कहावत पुलिस प्रशासन चरितार्थ करता दिखाई देता है. किसी की मौत होने के बाद कुछ किलो चाइनीज मांझा पकड़कर अपनी पीठ थपथपाते हुए बड़ी कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत सिर्फ कागजों तक हीं सीमित है.
आदेश नहीं कड़ा कानून चाहिए: वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि चाइनीज मांझे पर रोक लगाना संभव इसलिए नहीं है, क्योंकि इस पर कोई कानून बना ही नहीं है. सरकार सिर्फ लिखित आदेश जारी करती है.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने पुलिस को ऐसे मामलों में कार्रवाई, चाइनीज मांझे के भंडारण और इस्तेमाल या बिक्री किए जाने पर गैर इरादतन हत्या और हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. जबकि कानूनन इसको कोर्ट में साबित करना मुश्किल होता है और आरोपी रिहा हो जाते हैं.
जरूरत यह है कि नए सिरे से मांझे के खिलाफ कानून बने. इस पर एनजीटी ने पहले से रोक लगा रखी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इसकी बिक्री और भंडारण दोनों अपराध है. सरकार कानून बनाए, लेकिन अब तक इस पर कोई कानून नहीं बन पाया है.
नियम के मुताबिक बिक्री और भंडारण पर 10 साल तक की सजा होनी चाहिए. ताकि इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो. इसकी फैक्टरी को सील किया जाना चाहिए. सच यह है कि न तो इसकी फैक्ट्री बंद हो रही है. न बिक्री और न हीं भंडारण बंद हो रहा है. इस्तेमाल करने वाले भी अपने शौक के चक्कर में लोगों की जान ले रहे हैं. कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है.
शिकायतों की मोटी फाइल बनी: चाइनीज मांझे के खिलाफ कई साल से कानूनी लड़ाई लड़ने वाले नित्यानंद राय ने कहा कि 2019 से लेकर अब तक हमने उत्तर प्रदेश शासन, केंद्र सरकार और एनजीटी को कई चिट्ठियां लिखीं.
इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसकी बिक्री करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की. सरकारी आदेश पर मुकदमा दर्ज करने का तो आदेश हुआ, लेकिन अधिकारी काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यह खुलेआम बिक रहा है.
दायर करेंगे याचिका: उन्होंने बताया कि चारों तरफ से निराश होने के बाद अब इस पर कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहा हूं. पीआईएल के जरिए यह मांग कर रहा हूं कि घायल होने पर 50000 रुपए, गंभीर घायल होने पर 2 लाख और मौत होने पर एक करोड़ रुपए का मुआवजा तत्काल दिया जाना चाहिए.
क्योंकि यह मांझा अब हमारे जीने के संवैधानिक अधिकार पर खतरा बन गया है. इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी होगी, तभी इसकी बिक्री और भंडारण रुकेगा और लोग इस्तेमाल करना बंद करेंगे.
खूनी डोर है चाइनीज मांझा: इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने वाले लखनऊ के पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षणवादी, प्रतिबंधित पतंग डोर के विरुद्ध जनहित याचिकाकर्ता सैय्यद अली हसनैन आब्दी फैज का कहना है कि बनारस की घटना निंदनीय है.
मृतक के माथे पर तिलक नहीं, कातिल ग्लास कोटेड प्रतिबंधित डोर का खूनी निशान है. वाराणसी में सुनील कुमार नागपुरी और गोरखपुर के इलाहीबाग में रमेश कन्नौजिया की कथित ग्लास कोटेड प्रतिबंधित डोर से गर्दन कटने के कारण दर्दनाक मौत की खबरें अत्यंत गंभीर हैं.
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में ऐसी मौतें आखिर कब रुकेंगी? उनका कहना है कि मेरी शिकायतों के बाद डीजीपी यूपी द्वारा 10 फरवरी को जारी निर्देशों के बावजूद प्रतिबंधित डोर की बिक्री रोकने के लिए दुकानों की सीलिंग कब होगी?
उन्होंने कहा कि मेरी दो मांग है. प्रतिबंधित डोर बेचने वालों की भूमिका की जांच कर साक्ष्यों के आधार पर हत्या सहित उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो. यूपी में छापेमारी, जब्ती और दोषी दुकानों की सीलिंग का विशेष अभियान तत्काल चले.
सबसे बड़ी बात यह है कि वाराणसी में हादसे दर हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस की नींद नहीं टूट रही है. बनारस में रविवार को हुई मौत के बाद पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए 60 किलो से ज्यादा चाइनीज मांझा पकड़ा है. इसमें कोई गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है.
पिछले साल भी 120 किलो से ज्यादा चाइनीज मांझा पकड़ा गया. 07 गोदाम सीज किए गए थे. इस मामले में पुलिस ने 19 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन कठोर कार्रवाई न होने की वजह से सभी जमानत पर छूट गए. अधिवक्ताओं का कहना है कि कानून कड़ा होगा, तभी पालन होगा.
क्या कहते हैं जिम्मेदार अधिकारी: पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है. सभी क्षेत्रों में थाना इंचार्ज और एसीपीज को कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है.
बनारस में कानूनी कार्रवाई जा रही है और कई जगहों पर छापेमारी के दौरान अवैध रूप से भंडारण किए गए चाइनीज मांझे को जब्त किया जा रहा है. कठोर कार्रवाई की जाएगी.
विरोध-प्रदर्शन भी बेअसर: जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ लोग भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते हैं. समाजवादी पार्टी ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर इसको पूर्ण तरह से प्रतिबंधित करने की मांग करते हुए विरोध जताया. इतना ही नहीं अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में विरोध करते हुए इसे तत्काल प्रतिबंधित करने और इस पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन यह कितना प्रभावी होगा यह तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जाने.
चाइनीस मांझ का सबसे ज्यादा खतरा कहां
- फ्लाईओवर पर चढ़ते और उतरते वक्त सावधानी बरतें क्योंकि पतंग की डोर यहां दिखती नहीं और जानलेवा बन जाती है.
- शहर के ऐसे इलाके जहां आबादी ज्यादा होती है, वहां विशेष सतर्कता बरतें
- स्कूटी या बाइक में आगे छोटे बच्चों को खड़ा न करें और न हीं बैठाएं.
- सुरक्षा के लिए हेलमेट और गले में मफलर या किसी मोटे कपड़े का इस्तेमाल करें
- हाथों की उंगलियों को भी सुरक्षित रखने के लिए निगरानी रखें और कोशिश करें की गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें.
- अगर संभव हो तो अपनी स्कूटी और बाइक के आगे लोहे की तार लगवाए, ताकि मांझा रुक जाए.
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