ETV Bharat / state

निजी बसों की छत पर "मौत का सामान", कैसे बचे यात्रियों की जान; जानें नियमों के उल्लंघन पर क्या बोले अधिकारी

प्रतिबंध, फिर भी निजी बस संचालकों की मनमानी ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेन्द्र कपूर ने बताया कि बसों के ऊपर कैरियर लगाने पर वर्ष 2015-16 में ही प्रतिबंध लगा दिया गया था. सरकारी बसों में तो कैरियर नहीं हैं, लेकिन आज भी निजी बस ऑपरेटर कैरियर लगाकर बस के ऊपर और अंदर सामान ढो रहे हैं. ये बहुत बड़ा खतरा है. इनमें गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ और अन्य खतरनाक सामान तक ले जाया जाता है. बस में क्या सामान ढोया जा रहा है, इसका कोई विवरण नहीं होता है.

यूपीएसआरटीसी का लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ कॉनट्रैक्ट : यूपीएसआरटीसी का लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ अनुबंध है. या तो सामान बुक होकर जाता है या यात्री अपने साथ अपना निजी लगेज लेकर सफर करते हैं. इसके अतिरिक्त ना तो बस के अंदर और ना ही छत पर किसी तरह का सामान ढोया जाता है. ये व्यवस्था दिखाती है कि यदि इच्छाशक्ति हो तो नियमों का पालन किया जा सकता है.

यात्री बसों की छत पर कैरियर लगाना और सामान ढोना नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित (ETV Bharat)

यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी : इस संबंध में ईटीवी भारत ने यूपीएसआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक केशरी नंदन से बात की तो उन्होंने बताया कि मुख्यालय की तरफ से वर्ष 2015-16 में निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें सभी बसों के ऊपर से कैरियर हटाने के लिए कहा गया था. इन निर्देशों के बाद सरकारी बसों के ऊपर से कैरियर हटा दिए गए, जो नई बसें आ रही हैं उनमें कैरियर नहीं होता है.

केवल सरकारी बसें निभा रही हैं नियमों की जिम्मेदारीः वहीं, दूसरी ओर सरकारी बसों में नियमों का पालन साफ तौर पर नजर आता है. बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसें दिल्ली से देश के विभिन्न राज्यों के बीच चलती हैं, लेकिन इन बसों के ऊपर न तो कैरियर लगे हैं और न ही इस तरह का जोखिम भरा सामान ढोया जाता है.

नियमों की ये अनदेखी सीधे तौर पर बस यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ है. हाल ही में मुथरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस में आग लगने और यात्रियों की दर्दनाक मौत के बावजूद प्रशासन की आंखें नहीं खुलीं. यह कोई पहला हादसा नहीं है इससे पहले भी कई बस हादसे हो चुके हैं.

नई दिल्लीः लोकल और अंतर-राज्यीय यात्री बसों की छत पर कैरियर लगाना और सामान ढोना नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है. चाहे वह सरकारी बस हो या निजी. इसके बावजूद जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों के लिए चलने वाली निजी बसों की छतों पर खुलेआम कैरियर लगे हैं और भारी मात्रा में सामान लादा और ढोया जा रहा है.

'यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लेना जरूरी '

राजेन्द्र कपूर का कहना है कि उन्होंने इस मुद्दे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस से कई बार शिकायत की है. कुछ वाहनों के चालान कर दिए जाते हैं और फिर छोड़ दिया जाता है. इसके बाद निजी बस संचालक वही काम दोबारा शुरू कर देते हैं, जबकि यह रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है. यात्रियों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

यात्री बसों की छत पर कैरियर लगाना और सामान ढोना नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित (ETV Bharat)

दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और परिवहन विशेषज्ञ डॉ. अनिल कुमार छिकारा का कहना है कि यह मामला सिर्फ यात्री सुरक्षा तक ही नहीं सीमित है, बल्कि इसके कई अन्य गंभीर पहलू भी हैं. उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से भी देखें तो बसों में यात्रियों के साथ उनका निजी लगेज ले जाना उचित है, लेकिन गुड्स कैरियर के रूप में सामान ढोना यात्री बसों का काम नहीं है, बल्कि यह ट्रकों का काम है.

टैक्स चोरी का भी खेलः डॉ. अनिल छिकारा के मुताबिक, जो बसें इस तरीके से सामान ढोती हैं, वे जीएसटी व टैक्स चोरी में भी लोगों की मदद कर रही हैं. ट्रकों से सामान भेजने पर ई-वे बिल बनता है, लेकिन बसों में ऐसा कोई बिल नहीं बनता है. सामान में विस्फोटक, हथियार या ड्रग्स तक क्या भेजे जा रहे हैं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है. जिस तरह ट्रकों की जांच होती है, उसी तरह इन बसों की जांच करना संभव भी नहीं है. यह स्थिति सीधे तौर पर बस यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है.

डॉ. अनिल छिकारा के मुताबिक, छत पर भारी सामान होने से वाहन का संतुलन बिगड़ता है, ब्रेकिंग पर असर पड़ता है. साथ ही, तेज रफ्तार या मोड़ पर पलटने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसके अलावा ज्वलनशील पदार्थ होने की स्थिति में आग लगने पर यात्रियों को बचने का मौका तक नहीं मिलता है. एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ऐसी बसें किसी चलते-फिरते खतरे से कम नहीं हैं.

प्रतिबंध, फिर भी निजी बसें बेखौफः (ETV Bharat)

कमजोर निगरानी की वजह से हो रहे हादसे : नियमों के बावजूद निजी बसों पर प्रभावी कार्रवाई न होना परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है. सिर्फ चालान काटकर छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं है. जरूरत इस बात की है कि बार-बार नियम तोड़ने वाले बस संचालकों के परमिट रद्द किए जाएं व नियमित जांच की व्यवस्था हो. आखिर यात्रियों की जान से समझौता कब तक किया जाएगा.

प्रतिबंध, फिर भी निजी बसें बेखौफः (ETV Bharat)

समय रहते सख्त कार्रवाई करने की है जरूरत : एक तरफ सरकारी बसें नियमों का पालन कर यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर निजी बस संचालक मुनाफे के लिए यात्रियों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं. हालिया हादसों के बावजूद अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता है. अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन सिर्फ हादसों के बाद जागेगा या समय रहते सख्त कार्रवाई कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा? नियम कागजों में नहीं, जमीन पर लागू होंगे तभी बस यात्रियों की जान सुरक्षित होगी.

केवल सरकारी बसें निभा रही हैं नियमों की जिम्मेदारी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ेंः