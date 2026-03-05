ETV Bharat / state

ऑर्डर देर से लाने पर Zepto के डिलीवरी एजेंट को लोहे की रॉड से पीटा, आरोपी फरार

कानपुर: कानपुर: कल्याणपुर इलाके में एक युवक ने ऑर्डर देनें में थोड़ी देरी होने पर Zepto के डिलीवरी एजेंट पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस हमले में डिलीवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि मसवानपुर निवासी विशाल तिवारी, जो जेप्टो फूड डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं, बुधवार को एक ऑर्डर लेकर बारा सिरोही स्थित कांति टावर के पास पहुंचे थे.

देर से पहुंचने पर हुआ झगड़ा: विशाल के मुताबिक, ट्रैफिक या अन्य कारणों से उन्हें ऑर्डर पहुंचाने में थोड़ी देरी हो गई थी. जब विशाल ऑर्डर लेकर पहुंचे, तो वहां मौजूद आरोपी पवन वर्मा ने देरी को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी. विशाल ने जब इसका विरोध किया, तो नशे में धुत पवन ने लोहे की रॉड से विशाल के सिर और कान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमला इतना जोरदार था कि विशाल का कान फट गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गए.