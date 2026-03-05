ऑर्डर देर से लाने पर Zepto के डिलीवरी एजेंट को लोहे की रॉड से पीटा, आरोपी फरार
कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि आर्डर देर से पहुंचने पर Zepto के डिलीवरी एजेंट को पीटा गया है. मुकदमा दर्ज हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 10:11 PM IST
कानपुर: कानपुर: कल्याणपुर इलाके में एक युवक ने ऑर्डर देनें में थोड़ी देरी होने पर Zepto के डिलीवरी एजेंट पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. इस हमले में डिलीवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि मसवानपुर निवासी विशाल तिवारी, जो जेप्टो फूड डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं, बुधवार को एक ऑर्डर लेकर बारा सिरोही स्थित कांति टावर के पास पहुंचे थे.
देर से पहुंचने पर हुआ झगड़ा: विशाल के मुताबिक, ट्रैफिक या अन्य कारणों से उन्हें ऑर्डर पहुंचाने में थोड़ी देरी हो गई थी. जब विशाल ऑर्डर लेकर पहुंचे, तो वहां मौजूद आरोपी पवन वर्मा ने देरी को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी. विशाल ने जब इसका विरोध किया, तो नशे में धुत पवन ने लोहे की रॉड से विशाल के सिर और कान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमला इतना जोरदार था कि विशाल का कान फट गया और वह मौके पर ही बेहोश हो गए.
पुलिस ने दर्ज की FIR, फरार आरोपी: होश आने पर पीड़ित ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी. जब तक कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी पवन वर्मा वहां से फरार हो चुका था. कल्याणपुर एसीपी आशुतोष कुमार ने बताया कि आर्डर देर से पहुंचने पर डिलीवरी एजेंट को पीटा गया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
