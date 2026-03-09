ETV Bharat / state

धमतरी में युवक पर जानलेवा हमला, सैलून के अंदर घुसकर मारा चाकू, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बांसपारा वार्ड का रहने वाला युवक इतवारी बाजार के एक सैलून में बाल कटाने पहुंचा था. इसी दौरान उसी वार्ड के दो युवक भी वहां पहुंच गए. पहले से चले आ रहे विवाद को लेकर उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई. आरोपियों में से एक युवक ने अपने पास रखे चाकू से युवक पर हमला कर दिया. घटना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

धमतरी : धमतरी जिले में एक बार फिर दिनदहाड़े चाकूबाजी की घटना सामने आई है. सिटी कोतवाली थाना से कुछ दूर इतवारी बाजार स्थित सैलून में बाल कटाने पहुंचे युवक पर उसके ही दोस्त ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

घटना की सूचना मिलते ही थाना सिटी कोतवाली धमतरी पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया. साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर आरोपी की लगातार पतासाजी की गई. कोतवाली पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी आशुतोष उर्फ आशीष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने धारदार चाकू आरोपी से जब्त कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की है. सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि इतवारी बाजार के पास एक सेलून में चाकू बाजी की सूचना मिली थी. वहां पर युवक ने एक दूसरे युवक पर धारदार चाकू से हमला किया.

धमतरी में युवक पर जानलेवा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

युवक के शरीर में दो-तीन जगह पर चोटे आई है. युवक को धमतरी के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हमलावर युवक को पकड़ा गया है. जिससे पूछताछ की जा रही है. अब तक एक ही आरोपी है जो कि उनका दोस्त है उनके साथ दो-तीन और युवक आए हुए थे. उनकी तलाश जारी है. दोनों के बीच में नवंबर महीने में लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसकी भी रिपोर्ट हुई थी. उसी रंजिश चलते सोमवार को घटना को अंजाम दिया गया है- अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी

नवंबर महीने में हुई थी लड़ाई

बांसपारा निवासी आरोपी आशुतोष उर्फ आशीष यादव बांसपारा के ही रहने वाले प्रिंस नेताम से रंजिश चली आ रही थी. नवंबर में प्रिंस नेताम ने आरोपी आशीष यादव पर हंसिया से हमला किया था.इस मामले में उस समय नाबालिग होने के कारण प्रिंस नेताम को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया था.बाल संप्रेक्षण गृह से छूटकर आने के बाद से ही आरोपी आशीष यादव बदला लेने की फिराक में था और मौके की तलाश कर रहा था. सोमवार को आशीष यादव ने पुरानी रंजिश के काऱण बांसपारा इतवारी बाजार स्थित प्रदीप सैलून में प्रिंस नेताम को अकेला पाकर उस पर चाकू से हमला कर दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद थाना सिटी कोतवाली धमतरी में धारा109(1) 296, 351(3) बीएनएस.के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में आगे की विवेचना कार्यवाही जारी है.

बस्तर के सैकड़ों ग्रामीण राशन से वंचित, खाद्य विभाग में हुई राशन दुकान संचालक की शिकायत



कबीरधाम के नाबालिग युवक की एमपी में संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप,दोबारा पोस्टमार्टम की मांग

भोपालपटनम में मवेशी तस्कर गिरफ्तार, बार्डर पार ले जाए जा रहे 171 मवेशी बरामद