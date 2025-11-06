हरियाणा में ब्राह्मण खाप के प्रदेशाध्यक्ष पर हमला, करनाल में ईंट-पत्थर मारे, CCTV फुटेज में कैद वारदात
ब्राह्मण खाप हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक शर्मा पर करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला में ईंट-पत्थर से जानलेवा हमला किया गया है.
Published : November 6, 2025 at 6:13 PM IST
करनाल : हरियाणा के करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के बाद प्रदेशाध्यक्ष पर ईंट-पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया गया जो सीसीटीवी में कैद हो गया है.
ब्राह्मण खाप हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष पर हमला : करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ब्राह्मण खाप हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक शर्मा पर अज्ञात लोगों ने ईंट-पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में अशोक शर्मा घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. वे हरियाणा के करनाल में समाजिक एकता का संदेश देने पहुंचे थे. घटना धर्मशाला परिसर में उस वक्त हुई जब पत्रकार वार्ता खत्म कर वे बाहर निकल रहे थे.
सीसीटीवी में कैद वारदात : धर्मशाला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अचानक माहौल तनावपूर्ण बन गया. तीन से चार लोग बाहर पहले से मौजूद थे, जिन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पर ईंट-पत्थरों से हमला किया. पूरी वारदात धर्मशाला के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.
अशोक शर्मा का बयान: हमले के बाद अशोक शर्मा ने कहा कि "उन्होंने प्रेस वार्ता में किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था. हमने सिर्फ इतना कहा था कि संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के साथ उन अन्य लोगों को भी याद किया जाना चाहिए जिन्होंने संविधान निर्माण में योगदान दिया. इसके बावजूद कुछ लोग हिंसा पर उतर आए.”
सुरक्षा की मांग: अशोक शर्मा ने कहा कि "वे हमलावरों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहचानते. मुझे नहीं पता वे कौन थे, किस जाति से थे. बस इतना जानता हूं कि उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाने की नीयत से हमला किया. उन्होंने पुलिस अधीक्षक को फोन कर सुरक्षा की मांग की है."
मौके पर पहुंची पुलिस : सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना इंचार्ज रामलाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारी ने बताया कि फुटेज में हमलावर स्पष्ट नजर आ रहे हैं, कार्रवाई जल्द की जाएगी. पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष से औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच जारी है. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि लिखित शिकायत मिलते ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय लोगों और समाज के प्रतिनिधियों ने घटना की निंदा करते हुए इसे समाज तोड़ने की कोशिश बताया.
