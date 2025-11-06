ETV Bharat / state

हरियाणा में ब्राह्मण खाप के प्रदेशाध्यक्ष पर हमला, करनाल में ईंट-पत्थर मारे, CCTV फुटेज में कैद वारदात

हरियाणा में ब्राह्मण खाप के प्रदेशाध्यक्ष पर हमला ( Etv Bharat )