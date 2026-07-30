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छेड़खानी विवाद में तीन लोगों पर हमला, एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस

पलामू: जिले के चैनपुर थाना इलाके के काराकाट बंदुआ गांव में एक खूनी वारदात में अपराधियों ने दो लोगों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जबकि एक को गोली मार दी. तीनों को गंभीर हालत में मेदिनीराय मेडिकल कॉलज एवं अस्पताल ले जाया गया. एक व्यक्ति की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. बाकी दो का एमएमसीएच में इलाज चल रहा है.

घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुबह शाहपुर डाल्टनगंज कोयल पुल को जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर चैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर हमलावरों की पहचान कर रही है.

घायलों में सुलेमान मियां और शाहीना बीबी का इलाज चल रहा है, जबकि मकबूल की मौत हो गई है. मकबूल और शाहीना को चाकू मारा गया, जबकि सुलेमान को गोली मारी गई.

घायलों के परिजनों ने बताया कि सुलेमान की बेटी के साथ छेड़छाड़ की वजह से यह घटना हुई. इस घटना में तबरेज और अबरेज आलम, गोखुला मियां, आजाद मियां, क्यूम मियां, शेरू मियां, सोनू मियां और इमरान मियां समेत दूसरे लोग शामिल थे.

बता दें कि सुलेमान के एक बेटे की भी 2024 में हत्या कर दी गई थी. आरोप है कि पुलिस अभी तक उसके हत्यारों को नहीं ढूंढ पाई है. चैनपुर थाना प्रभारी लाल जी घटना की जांच में जुट गए हैं. उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है.