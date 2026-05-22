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रुद्रपुर में होटल संचालक पर जानलेवा हमला, सिर पर पत्थर की टाइल मारकर किया घायल

रुद्रपुर शहर में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां होटल संचालक ने मारपीट का आरोप लगाया है.

Hotel operator assault case
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 22, 2026 at 10:08 AM IST

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रुद्रपुर: शहर में देर रात घर लौट रहे एक होटल संचालक पर कुछ युवकों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित का आरोप है कि कॉलोनी गेट पर हंगामा कर रहे युवकों को टोकने पर आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर सिर पर सीमेंट की टाइल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैनाल कॉलोनी निवासी कमल चन्द्र जोशी, जो गंगापुर रोड स्थित निष्ट्रो कैफे नामक होटल संचालित करते हैं, ने कोतवाली रुद्रपुर में दी गई तहरीर में बताया कि बीते दिन रात करीब डेढ़ बजे वह होटल बंद कर अपनी कार से घर लौट रहे थे. जैसे ही वह कैनाल कॉलोनी गेट के पास पहुंचे, वहां कुछ युवक तेज आवाज में हंगामा और शोर-शराबा कर रहे थे. पीड़ित के अनुसार कॉलोनी में महिलाएं, बच्चे और परिवार रहते हैं, इसलिए उन्होंने युवकों को शांति बनाए रखने के लिए टोका. आरोप है कि इतनी सी बात पर युवक भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे. युवकों ने खुद को रम्पुरा का बदमाश बताते हुए धमकी दी और कहा कि उन्हें टोकने की हिम्मत कैसे हुई.

कमल चन्द्र जोशी ने आरोप लगाया कि जब वह वहां से जाने लगे तो एक युवक ने खुद को बदमाश राहुल राठौर का भाई बताया और अन्य साथियों से कहा कि इसको जान से मार डालते हैं. इसके बाद दो युवक एक राय होकर उन पर टूट पड़े और लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी.पीड़ित का कहना है कि इसी दौरान एक आरोपी ने कहा कि उसका सिर पत्थर से कुचल दिया जाए ताकि उसकी मौत हो जाए. आरोप है कि इसके बाद एक युवक ने पास में पड़ी सीमेंट की पत्थर टाइल उठाकर उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गए. आरोपी उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए.घटना की सूचना किसी राहगीर द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया. पीड़ित ने बताया कि बेहोशी और गंभीर चोटों के कारण वह तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आ सके.

होश में आने के बाद उन्होंने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई और फिर पुलिस को तहरीर दी. तहरीर में पीड़ित ने आरोपियों की पहचान अभिषेक पुत्र रणजू सिंह निवासी रम्पुरा कटोरी मंदिर के पास तथा अर्जुन पुत्र नन्दू कोली निवासी वार्ड नंबर 23, रम्पुरा के रूप में की है. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान उनका पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, कार की आरसी और अन्य जरूरी सामान भी गायब हो गया.मामले को लेकर रुद्रपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रकाश सिंह दानू ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रुद्रपुर से 16 वर्षीय किशोरी लापता: रुद्रपुर क्षेत्र से एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है. परिजनों ने रम्पुरा निचाई निवासी एक युवक पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का शक जताया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और बेटी की सकुशल बरामदगी की मांग की जा रही है.पीड़ित ने रम्पुरा चौकी में तहरीर देकर बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी बीते 20 मई की रात घर से बिना बताए कहीं चली गई. काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने आसपास और रिश्तेदारों के यहां उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका.

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