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रुद्रपुर में होटल संचालक पर जानलेवा हमला, सिर पर पत्थर की टाइल मारकर किया घायल

रुद्रपुर: शहर में देर रात घर लौट रहे एक होटल संचालक पर कुछ युवकों द्वारा जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित का आरोप है कि कॉलोनी गेट पर हंगामा कर रहे युवकों को टोकने पर आरोपियों ने पहले गाली-गलौज की और फिर सिर पर सीमेंट की टाइल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैनाल कॉलोनी निवासी कमल चन्द्र जोशी, जो गंगापुर रोड स्थित निष्ट्रो कैफे नामक होटल संचालित करते हैं, ने कोतवाली रुद्रपुर में दी गई तहरीर में बताया कि बीते दिन रात करीब डेढ़ बजे वह होटल बंद कर अपनी कार से घर लौट रहे थे. जैसे ही वह कैनाल कॉलोनी गेट के पास पहुंचे, वहां कुछ युवक तेज आवाज में हंगामा और शोर-शराबा कर रहे थे. पीड़ित के अनुसार कॉलोनी में महिलाएं, बच्चे और परिवार रहते हैं, इसलिए उन्होंने युवकों को शांति बनाए रखने के लिए टोका. आरोप है कि इतनी सी बात पर युवक भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे. युवकों ने खुद को रम्पुरा का बदमाश बताते हुए धमकी दी और कहा कि उन्हें टोकने की हिम्मत कैसे हुई.

कमल चन्द्र जोशी ने आरोप लगाया कि जब वह वहां से जाने लगे तो एक युवक ने खुद को बदमाश राहुल राठौर का भाई बताया और अन्य साथियों से कहा कि इसको जान से मार डालते हैं. इसके बाद दो युवक एक राय होकर उन पर टूट पड़े और लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी.पीड़ित का कहना है कि इसी दौरान एक आरोपी ने कहा कि उसका सिर पत्थर से कुचल दिया जाए ताकि उसकी मौत हो जाए. आरोप है कि इसके बाद एक युवक ने पास में पड़ी सीमेंट की पत्थर टाइल उठाकर उनके सिर पर जोरदार वार कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही बेहोश हो गए. आरोपी उन्हें मृत समझकर मौके से फरार हो गए.घटना की सूचना किसी राहगीर द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद घायल को अस्पताल पहुंचाया गया. पीड़ित ने बताया कि बेहोशी और गंभीर चोटों के कारण वह तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आ सके.