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डायन-बिसाही के शक में खूंटी में खौफनाक हमला, टांगी से दंपति को किया लहूलुहान

खूंटी/रांचीः झारखंड के खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र अंतर्गत लांदूप पंचायत के कातुब गांव में डायन-बिसाही के शक में एक दंपती पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना में गुईया पाहन और उनकी पत्नी सिनी पहनाईन को टांगी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

सिनी पहनाईन की स्थिति बेहद नाजुक

घटना को अंजाम देने का आरोप उनके ही भतीजे कुंवर पाहन और हंगीरा पाहन पर लगा है. बुधवार रात करीब 10 बजे दोनों घायलों को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया. सिनी पहनाईन की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि उनके सिर पर गंभीर वार किया गया है.

करंज तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद

घायल गुईया पाहन के अनुसार, मंगलवार शाम पेड़ से करंज तोड़ने को लेकर भतीजों के साथ विवाद हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया. हालांकि, गांव वालों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया और सभी अपने-अपने घर लौट गए. लेकिन उसी रात करीब 9 बजे दोनों भतीजे उनके घर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया.