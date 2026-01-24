ETV Bharat / state

बीसीसीएल धनबाद के कांटा घर में कोल कर्मियों पर जानलेवा हमला, कांटा इंचार्ज समेत दो घायल

धनबाद में कोल कर्मियों संग मारपीट हुई है. अज्ञात हमलावरों ने कार्यालय में घुसकर मारपीट की है.

Attack On Coal Workers in Dhanbad
अस्पताल में इलाजरत बीसीसीएल कर्मी. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 9:04 PM IST

धनबाद:जिले के धनसार थाना क्षेत्र के बीसीसीएल विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में संचालित कांटा घर (वजन घर)के हाजिरी घर पर शनिवार को 40 की संख्या में पहुंचे अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया. इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने कोल कर्मियों के साथ मारपीट की गई. लाठी-डंडे से कोल कर्मियों को पीटा गया. जिसमें बीसीसीएल के ड्रिल हेल्पर देवेंद्र रावत और कांटा इंचार्ज दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

घटना के दौरान कांटा घर में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद दोनों घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों घायल कोल कर्मियों का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

जानकारी देता घायल कर्मी और धनसार कोलियरी के फोरमैन इंचार्ज का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घायल कोल कर्मी का बयान

अस्पताल में इलाजरत घायल बीसीसीएल कर्मी देवेंद्र रावत ने कहा कि 40 से 50 की संख्या में हमलावर लाठी-डंडा लेकर पहुंचे थे और अचानक हमला कर दिया. हमलावर किसी और के साथ मारपीट के लिए पहुंचे थे, लेकिन वह हाजिरी घर में घुस गए. खबर लिखे जाने तक अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट क्यों की गई इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है.

वहीं घटना के संबंध में धनसार कोलियरी के फोरमैन इंचार्ज कुंवर सिंह ने कहा कि अचानक 40 से 50 की संख्या में पहुंचे लोगों ने कोल कर्मियों पर हमला बोल दिया. जिसमें दो कर्मी घायल हो गए हैं. अज्ञात लोगों के द्वारा लाठी-डंडे से पीटा गया है. इस कारण दो कोयला कर्मियों का सिर फट गया है. कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई.

उन्होंने कहा कि संभवतः कोयला या कांटा से संबंधित विवाद को लेकर अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई है.दीपक कुमार कांटा इंचार्ज हैं. कांटा घर में ही लोग तोड़ फोड़ के लिए पहुंचे थे. बाद में हाजिरी घर में भी घुसकर कर्मी के साथ मारपीट की गई. अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ भी की गई है. सूचना मिलने के बाद धनसार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी.

Attack On Coal Workers in Dhanbad
अस्पताल के बाहर बीसीसीएल कर्मियों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं इस संबंध में धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा घटना की सूचना दी गई थी. पुलिस की टीम मौके पर गई थी. बीसीसीएल प्रबंधन ने मामले की लिखित शिकायत देने की बात कही है. फिलहाल लिखित शिकायत नहीं मिली है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

