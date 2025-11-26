ETV Bharat / state

SIR सर्वे में लगे BLO पर जानलेवा हमला, ईंट मारकर फोड़ा सिर, आरोपी गिरफ्तार

SIR सर्वे में लगे BLO पर जानलेवा हमला ( Etv Bharat )