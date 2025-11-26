ETV Bharat / state

SIR सर्वे में लगे BLO पर जानलेवा हमला, ईंट मारकर फोड़ा सिर, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग में SIR सर्वे में लगे बीएलओ पर जानलेवा हमला हुआ है.

Deadly attack on BLO
SIR सर्वे में लगे BLO पर जानलेवा हमला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 26, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : दुर्ग जिले में SIR सर्वे के दौरान BLO पर जानलेवा हमला है. जिले के खुर्सीपार क्षेत्र में बीएलओ एवं सहायक शिक्षक रुपेश कुमार जोशी पर शराबी युवक ने ईंट से जानलेवा हमला कर दिया.घटना के बाद प्रार्थी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी जावेद हुसैन के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धारा 109, 132 और 121(2) के तहत अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है.

कैसे किया हमला ?

आपको बता दें कि खुर्सीपार क्षेत्र में सहायक शिक्षक रुपेश जोशी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र 65 भिलाई नगर के भाग संख्या 117 में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कर रहे थे. 25 नवंबर को निगमकर्मी कार्तिक और दिनेश के साथ लक्ष्मीनारायण वार्ड के गोकुल नगर में घर-घर सर्वे कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी जावेद हुसैन वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकाने लगा. जावेद हुसैन ने अचानक ईंट उठाकर रुपेश जोशी के सिर पर वार करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई. रुपेश के साथ मौजूद साथियों ने बीच बचाव करके उसकी जान बचाई.

Deadly attack on BLO
कलेक्टर से बीएलओ ने की सुरक्षा की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीएलओ ने की सुरक्षा की मांग

घटना से नाराज जिले के बीएलओ बुधवार को दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात कर संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की. बीएलओ सतीश कुमार चंद्राकर ने बताया कि कई शिक्षकों की एसआईआर ड्यूटी लगी है, ऐसे में जोखिम बढ़ जाता है. कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी.

IR सर्वे में लगे BLO पर जानलेवा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी- पद्मश्री तंवर,एएसपी

आपको बता दें कि आरोपी युवक जावेद हुसैन ने एसआईआर सर्वे से मना किया था. लेकिन जब रुपेश जोशी वापस अपना काम करने लगे तो जावेद हुसैन ने पहले रुपेश को भाग जाने की धमकी थी,इसके बाद जावेद ने कहा कि यदि नहीं जाओगे तो मारुंगा.इसके बाद भी रुपेश जोशी ने सर्वे का काम जारी रखा.आखिरकार रुपेश पर जावेद ने ईंट से जानलेवा हमला कर दिया.इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.साथ ही साथ एसआईआर सर्वे में लगे बीएलओ की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

सड़क हादसा : सेना के दो जवान समेत पांच की मौत, ट्रक ने वाहन को मारी पीछे से टक्कर

नाबालिग छात्रा पर जानलेवा हमला, रात में सोते वक्त किया गया वार, अज्ञात आरोपी की तलाश में पुलिस

नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता : 41 माओवादियों का सरेंडर, 1 करोड़ 19 लाख का था इनाम

TAGGED:

BLO ENGAGED IN SIR SURVEY
HEAD INJURY BY HITTING WITH BRICK
BLO पर जानलेवा हमला
SIR सर्वे
DEADLY ATTACK ON BLO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.