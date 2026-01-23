ETV Bharat / state

कवर्धा में मामूली विवाद बनी जानलेवा, टंगिया से युवक को किया घायल, पहुंचा हवालात

पुलिस ने बताया कि गुरुवार को ठाकुरटोला गांव के रहने वाले दुकालसिंह बैगा और आरोपी चोखाराम बैगा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी चोखाराम बैगा गुस्से में दुकालसिंह के घर में घुस गया और टंगिया से उस पर हमला कर दिया.

कबीरधाम : तरेगांव थाना क्षेत्र के ठाकुरटोला गांव में आपसी रंजिश और मामूली विवाद के चलते टंगिया से जानलेवा हमला किया गया. इस घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घायल को अस्पताल में भर्ती कराया

अचानक हुए हमले में दुकालसिंह बैगा गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. परिजनों और ग्रामीणों की मदद से घायल दुकालसिंह बैगा को तत्काल बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जिला अस्पताल में घायल का इलाज जारी है और चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है.

तरेगांव पुलिस ने शुरु की जांच

घटना की सूचना मिलते ही तरेगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने पीड़ित के बयान और प्रत्यक्षदर्शियों की जानकारी के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. आरोपी की तलाश में पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी.

गिरफ्त में आरोपी

शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी चोखाराम बैगा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई टंगिया भी जब्त कर ली गई है. थाना प्रभारी संतोष मिश्रा ने बताया कि आरोपी ने आपसी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया था. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.