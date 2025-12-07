ETV Bharat / state

लखनऊ में छेड़छाड़ का मुकदमा वापस न लेने पर जानलेवा हमला; मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद FIR दर्ज, जानिये पूरा मामला

लखनऊ : राजधानी के इंदिरानगर थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का मुकदमा वापस न लेने पर दबंगों ने पीड़ित के भाई पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से जानलेवा हमलाकर लहूलुहान कर दिया. शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़ित ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को पत्र लिखा. घटना के 12 दिन बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है.



​इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी ने पहले रिंकू राजपूत, तरुण, चंदन, विश्राम, इंद्रपाल समेत कई लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस घटना में पीड़ित के भाई के साथ मारपीट हुई थी और उसका हाथ भी टूट गया था. आरोप है कि इसके बाद से ही आरोपी मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे थे और लगातार धमकियां दे रहे थे. विरोध करने पर पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर शिकायत भी की थी.