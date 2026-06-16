ETV Bharat / state

रणथंभौर में गणेश परिक्रमा को लेकर गतिरोध टूटा, वन विभाग की पहल पर संतों का धरना समाप्त

वन विभाग ने गणेश मंदिर की परिक्रमा की संतों की मांग मान ली.

Dialogue between the saints and the Forest Department administration.
संतों एवं वन विभाग प्रशासन के बीच वार्ता (ETV Bharat Sawai Madhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 16, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सवाई माधोपुर: प्रदेशभर में ख्यात रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर की पैदल परिक्रमा को लेकर संतों और वन विभाग में विवाद सुलझ गया. गणेश धाम के पास धर्मशाला में धरने पर बैठे संतों को मना लिया गया. वन विभाग ने गणेश मंदिर की परिक्रमा की संतों की मांग मान ली. इसके बाद संतों की पैदल परिक्रमा पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुई.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 84 कोस की पैदल यात्रा का संकल्प पूरा करने के लिए संतों को वाहन से गणेश मंदिर दर्शनों को भेजा गया. संतों ने गणेश मंदिर में दर्शन कर संकल्प पूर्ण किया. गत बुधवार को संकल्प लेकर एक दर्जन संत 84 कोस की पैदल परिक्रमा को निकले थे. संतों को गणेश मंदिर मार्ग में वन विभाग ने प्रवेश नहीं करने दिया तो धरने पर बैठ गए. डीएफओ मानस सिंह मौके पर पहुंचे थे और संतों से समझाइश की. इसके बाद कुछ संत वाहन से गणेश मंदिर चले गए लेकिन कुछ पैदल परिक्रमा पर अड़ गए. गणेश धाम के पास धर्मशाला में डेरा डाल कर बैठ गए.

पढ़ें: 84 कोस की यात्रा कर रणथंभौर पहुंचे संत, त्रिनेत्र गणेश मंदिर तक पैदल जाने की मांग पर अड़े...

संतों का धरना समाप्त (वीडियो ईटीवी भारत सवाई माधोपुर)

इसी दौरान त्रिनेत्र गणेश मंदिर ट्रस्ट के महंत संजय दाधीच के आग्रह एवं प्रधान सेवक हिमांशु गौतम की मध्यस्थता से डीएफओ मानस सिंह ओर संतों के बीच वार्ता हुई. वार्ता के बाद संत राजी हुए ओर धरना समाप्त किया. संतों ने अपनी मांगों ओर संकल्प को लेकर स्पष्ट जानकारी दी. वन विभाग एवं मंदिर ट्रस्ट ने संतों की भावनाओं एवं संकल्प का सम्मान ​करते हुए सकारात्मक रुख अपनाया. इसके बाद संतों की पैदल परिक्रमा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुई. संतों ने गणेश मंदिर पहुंचकर यात्रा का संकल्प पूरा किया.

पढ़ें: रणथंभौर: गणेश मंदिर मार्ग पर आया युवा बाघ, मचा हड़कंप

TAGGED:

RANTHAMBORE NATIONAL PARK
SAINTS SIT IN PROTEST ENDS
SAINTS WERE STAGING SIT IN PROTEST
FOREST DEPARTMENT INITIATIVE
RANTHAMBORE TRINETRA GANESH TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.