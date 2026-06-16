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रणथंभौर में गणेश परिक्रमा को लेकर गतिरोध टूटा, वन विभाग की पहल पर संतों का धरना समाप्त

सवाई माधोपुर: प्रदेशभर में ख्यात रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर की पैदल परिक्रमा को लेकर संतों और वन विभाग में विवाद सुलझ गया. गणेश धाम के पास धर्मशाला में धरने पर बैठे संतों को मना लिया गया. वन विभाग ने गणेश मंदिर की परिक्रमा की संतों की मांग मान ली. इसके बाद संतों की पैदल परिक्रमा पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार संपन्न हुई.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह 84 कोस की पैदल यात्रा का संकल्प पूरा करने के लिए संतों को वाहन से गणेश मंदिर दर्शनों को भेजा गया. संतों ने गणेश मंदिर में दर्शन कर संकल्प पूर्ण किया. गत बुधवार को संकल्प लेकर एक दर्जन संत 84 कोस की पैदल परिक्रमा को निकले थे. संतों को गणेश मंदिर मार्ग में वन विभाग ने प्रवेश नहीं करने दिया तो धरने पर बैठ गए. डीएफओ मानस सिंह मौके पर पहुंचे थे और संतों से समझाइश की. इसके बाद कुछ संत वाहन से गणेश मंदिर चले गए लेकिन कुछ पैदल परिक्रमा पर अड़ गए. गणेश धाम के पास धर्मशाला में डेरा डाल कर बैठ गए.

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