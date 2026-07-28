मंत्री और शिक्षक संगठनों के बीच गतिरोध समाप्त, 15 अगस्त से पहले होंगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की विशेष श्रेणी के तबादले
शिक्षकों की 20 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी. शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बनेगी कमेटी.
Published : July 28, 2026 at 7:11 PM IST
जयपुर : राजस्थान में शिक्षा मंत्री और शिक्षक संगठनों के बीच लंबे समय से चल रहा गतिरोध आखिर मंगलवार को खत्म हो गया. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कर्मचारी-शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच मंगलवार को दो दौर की वार्ता हुई. इसमें शिक्षकों की 20 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी. सरकार ने इन मांगों के समाधान के लिए जल्द उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का भरोसा दिया.
दिलावर बोले-गतिरोध नहीं, संवादहीनता थी :राजस्थान में शिक्षक और कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. इस बीच मंगलवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के पदाधिकारियों से वार्ता की गई. वार्ता के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षकों और सरकार के बीच किसी प्रकार का टकराव नहीं था, बल्कि संवादहीनता के कारण गलतफहमियां पैदा हो गई थीं. अब जब दोनों पक्ष आमने-सामने बैठकर चर्चा कर चुके हैं तो अधिकांश भ्रम दूर हो गए हैं. सरकार शिक्षकों की सभी उचित मांगों पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी. जिन मुद्दों पर पहले से काम चल रहा है, उन्हें भी जल्द आगे बढ़ाया जाएगा.
पढ़ें:ग्रीष्मावकाश कटौती का विवाद गहराया, अब कर्मचारी महासंघ ने दी शिक्षा मंत्री के घेराव की चेतावनी
शिक्षकों की तारीफ, सरकारी स्कूलों की उपलब्धियां गिनाईं : शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में आया बदलाव शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने कहा कि तीन वर्ष पहले शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान देश में 14वें स्थान पर था, जबकि आज प्रदेश चौथे स्थान पर पहुंच चुका है. सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम लगातार बेहतर हो रहे हैं. अब ये धारणा भी बदल चुकी है कि केवल प्राइवेट स्कूलों में ही बेहतर शिक्षा मिलती है. उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता विद्यार्थियों और फिर शिक्षकों का हित है. शिक्षक-विद्यार्थी एक ही परिवार का हिस्सा हैं.
सरकार बनाएगी कमेटी, लंबित मामलों का होगा समाधान :मंत्री दिलावर ने बताया कि शिक्षकों और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी बनाई जाएगी. जिन विषयों का समाधान शिक्षा मंत्री स्तर पर संभव होगा, उनका निस्तारण विभाग करेगा, जबकि मुख्यमंत्री स्तर के मामलों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा. शिक्षक आंदोलनों से जुड़े कुछ अन्य मामलों पर भी संगठन के साथ आगे चर्चा की जाएगी.
पढ़ें:कर्मचारी संगठनों का सरकार के खिलाफ आरपार की प्रदेशव्यापी लड़ाई का ऐलान, 20 मई से रोजाना 1 घंटे कार्य बहिष्कार
संवाद की कमी से बढ़ीं समस्याएं :अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि कर्मचारी और शिक्षक संगठन लगातार ज्ञापन देकर अपनी मांगें उठा रहे थे, लेकिन समय पर वार्ता नहीं होने से समस्याएं बढ़ती चली गईं. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि नियमित संवाद होना चाहिए था. अब प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. राणा ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों को लेकर दिए बयानों का मुद्दा भी उठाया गया. इस पर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी मंशा कभी शिक्षकों का अपमान करने की नहीं रही. किसी शिक्षक को उनके किसी बयान से ठेस पहुंची है तो उन्हें खेद है.
स्थानांतरण नीति पर सहमति : लंबे समय से लंबित स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि वार्ता के दौरान मंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के समय से लंबित ट्रांसफर पॉलिसी का मसौदा लगभग तैयार है. इसे आगामी कैबिनेट बैठक में लागू करने का प्रयास किया जाएगा. ये नीति सभी विभागों के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी.
पढ़ें:सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, 36 घंटे का उपवास के बाद निकाली चेतावनी महारैली
15 अगस्त से पहले होंगे विशेष श्रेणी के तबादले :उधर, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर भी सकारात्मक सहमति बनी है. अगस्त के पहले सप्ताह में सीबीईओ स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे. पहले चरण में एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता शिक्षिकाओं के तबादले 15 अगस्त से पहले किए जाएंगे. इसके बाद जिले के भीतर लगभग 70 प्रतिशत और अंतरजिला श्रेणी में करीब 30 प्रतिशत तबादले करने का प्रस्ताव है. इसके अलावा टीएसपी समायोजन, शैडो पोस्ट, सेवा संबंधी विसंगतियों और अन्य लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई. इन सभी विषयों पर बनने वाली कमेटी में शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि सभी 20 बिंदुओं पर चरणबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जा सके.
वार्ता के बाद संतुष्ट दिखे शिक्षक संगठन :शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद शिक्षक और कर्मचारी संगठनों ने संतोष जताते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है. संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि नियमित संवाद जारी रहा तो लंबे समय से लंबित अधिकांश समस्याओं का समाधान जल्द संभव हो सकेगा.
पढ़ें: शिक्षकों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, ग्रीष्मावकाश कटौती और गैर-शैक्षणिक कार्यों के विरोध में बड़ा ऐलान