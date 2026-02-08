ETV Bharat / state

रांची: भीड़ और उत्साह ने बदली समय सीमा, 15 फरवरी तक खुला रहेगा लोक भवन उद्यान

रांची के लोक भवन उद्यान में घूमने के लिए अब सैलानी 15 फरवरी तक जा सकेंगे.

Tourists reached Lok Bhavan Garden
लोक भवन उद्यान पहुंचे सैलानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 8, 2026 at 7:35 PM IST

रांची: लोक भवन उद्यान को लेकर राजधानीवासियों के उत्साह और अभूतपूर्व जनसहभागिता को देखते हुए राज्यपाल ने इसके आम नागरिकों के लिए खुले रहने की अवधि को आगामी एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया है. अब लोक भवन उद्यान 15 फरवरी, 2026 तक आम लोगों के भ्रमण और अवलोकन के लिए खुला रहेगा. यह निर्णय उद्यान को मिल रही जबरदस्त लोकप्रियता और लगातार बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

अब तक लोक भवन उद्यान में पहुंचे 4.92 लाख से अधिक सैलानी

लोक भवन उद्यान इन दिनों रांची का सबसे बड़ा जन आकर्षण बन चुका है. रविवार को 2,66,816 लोगों ने उद्यान का भ्रमण किया, जबकि अब तक कुल 4,92,470 नागरिक लोक भवन उद्यान की सुंदरता का साक्षी बन चुके हैं. यह आंकड़ा अपने आप में राजधानी के इतिहास में किसी सरकारी परिसर के लिए आम नागरिकों की अब तक की सबसे बड़ी सहभागिता को दर्शाता है.

15 फरवरी तक लोक भवन उद्यान में घूम सकेंगे सैलानी (Etv bharat)

गार्डन में रंग-बिरंगे मौसमी और सजावटी फूल

उद्यान की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता, फूलों की विविधता और सुव्यवस्थित लैंडस्केपिंग है. रंग-बिरंगे मौसमी और सजावटी फूल पूरे परिसर को जीवंत बनाए हुए हैं. गुलाब, गेंदा, पेटुनिया सहित कई किस्मों के फूलों की आकर्षक कतारें लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं. फूलों की गुणवत्ता, सटीक देखरेख और सौंदर्यपूर्ण संयोजन उद्यान को एक विशिष्ट पहचान देता है. हर कोना विजुअल फ्रेम जैसा नजर आता है, जहां लोग तस्वीरें और वीडियो बनाते दिखाई दे रहे हैं.

Tourists reached Lok Bhavan Garden
लोक भवन उद्यान में गुलाब के फूल (Etv bharat)

आधुनिक और आकर्षक फाउंटेन आकर्षण का केंद्र

उद्यान में लगे आधुनिक और आकर्षक फाउंटेन भी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं. बहते पानी की कलकल ध्वनि और फव्वारों की सुंदर संरचना पूरे वातावरण को शांत और मनोहारी बना देती है. बच्चे उत्साह से फाउंटेन के आसपास घूमते दिखते हैं. वहीं बुजुर्ग और युवा हरियाली के बीच टहलते हुए सुकून के पल बिताते नजर आते हैं.

राज्यपाल ने खुद किया नागरिकों से संवाद

लोक भवन उद्यान में सुरक्षा, स्वच्छता और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था भी सराहनीय रही है. प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच की पुख्ता व्यवस्था है. वहीं पूरे परिसर में अनुशासन और साफ-सफाई बनाई रखी गई है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वयं लोक भवन उद्यान का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और आम नागरिकों से संवाद कर उनकी राय भी प्राप्त की, जिससे इस पहल को और मजबूती मिली है.

Tourists reached Lok Bhavan Garden
लोक भवन उद्यान में पहुंचे रहे पर्यटक (Etv bharat)

जनता के उत्साह ने बढ़ाई समय सीमा

जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया और बढ़ती सहभागिता को देखते हुए उद्यान की अवधि बढ़ाया जाना यह दर्शाता है कि लोक भवन उद्यान अब केवल एक भ्रमण स्थल नहीं, बल्कि राजधानी रांची में जनसरोकार, सौंदर्य और सार्वजनिक सहभागिता का प्रतीक बन चुका है.

Tourists reached Lok Bhavan Garden
लोक भवन उद्यान में सैलानियों की भीड़ (Etv bharat)

गौरतलब है कि लोक भवन उद्यान में भ्रमण का समय पूर्व की तरह ही प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दिन के 3 बजे तक निर्धारित है. इच्छुक नागरिक लोक भवन के गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद दिन के 1 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं और आने वाले दिनों में भी लोक भवन उद्यान में इसी तरह जन सैलाब उमड़ने की पूरी संभावना है.

