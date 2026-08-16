ETV Bharat / state

दिल्ली: SIR की अंतिम तिथि 17 अगस्त, अभी तक 66.84% फॉर्म ही हुए डिजिटाइज, जानें लोगों को क्या आ रही समस्याएं?

दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया कल यानि सोमवार को हो रही खत्म. 17 अगस्त को एसआईआर फॉर्म जमा करने की है अंतिम तिथि

SIR की अंतिम तिथि 17 अगस्त, अभी तक 66.84% फॉर्म ही हुए डिजिटाइज
SIR की अंतिम तिथि 17 अगस्त, अभी तक 66.84% फॉर्म ही हुए डिजिटाइज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 16, 2026 at 4:25 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होने के लिए सिर्फ एक दिन का समय बाकी है. सोमवार 17 अगस्त को एसआईआर के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है. लेकिन अभी तक दिल्ली में सिर्फ करीब 67 प्रतिशत ही फॉर्म डिजिटाइज़ हो पाए हैं. फार्म डिजिटाइज होने का मतलब यह है कि इतने लोगों की पुराने समय के एसआईआर वाली वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गई है और उनके वोट अब सुरक्षित हो गए हैं. आने वाली नई वोटर लिस्ट में उनके वोट नहीं कटेंगे. लेकिन अभी 33% लोगों के वोट कटने का खतरा बना हुआ है. आखिर इन लोगों ने अभी तक अपने एसआईआर के फार्म क्यों नहीं जमा किए हैं, इनको क्या समस्या आ रही है. इसको लेकर के ईटीवी भारत ने लोगों से बातचीत की.

फॉर्म जमा करने में आ रही अलग-अलग समस्याएं: लोगों से बातचीत के क्रम में पांडव नगर के डी ब्लॉक निवासी जगदीश ने बताया कि वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं. पिछले 10 साल से दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन उन्होंने दिल्ली में अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया था, क्योंकि वह अपना वोट गांव में ही रखना चाहते थे. इसलिए उन्होंने अपना एसआईआर उत्तराखंड में दो-तीन महीने पहले ही करा लिया था, जब वहां एसआईआर हुआ था. दिल्ली में मेरा वोट नहीं था. इसलिए मेरे पास एसआईआर का फॉर्म नहीं आया.

फॉर्म जमा करने में लोगों ने बताईं अलग अलग समस्याएं (ETV Bharat)

वहीं, पंडित कपिल देव त्रिपाठी ने बताया कि उनको एसआईआर का फॉर्म नहीं मिला था. इसका कारण है कि पहले वह साउथ गणेश नगर में रहते थे,जहां पर उनका वोट था. अभी कुछ साल पहले उन्होंने पांडव नगर में शिफ्ट कर लिया. इसलिए उनका फॉर्म पुराने एड्रेस पर गया होगा लेकिन वहां से उनको उस फॉर्म की जानकारी नहीं मिली. इसलिए ना मुझे फॉर्म मिला है और न ही बीएलओ से मेरा कोई संपर्क हो पाया है.कपिल देव त्रिपाठी ने बताया कि मेरे बेटे का फॉर्म भी अभी रखा हुआ है. बेटा बाहर था कल बेटा आया है तो मैं आज उसका फॉर्म जमा करने की कोशिश करूंगा. उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी का मौजूदा एड्रेस पर ही वोट था तो उनका फॉर्म आया था. मैंने जमा कर दिया है.

फॉर्म जमा करने के बाद भी पुरानी लिस्ट से नहीं हो पा रही मैपिंग: एक अन्य मतदाता महेश वर्मा ने बताया कि मैंने अपना एसआईआर का फॉर्म भर के जमा तो कर दिया लेकिन मेरी मैपिंग नहीं हो पाई है. बीएलओ के पास 2002 की वोटर लिस्ट में नाम सर्च करने पर मेरे पिताजी का वोट नहीं मिला. इसकी वजह से मेरी मैपिंग नहीं हुई है. इसलिए मैं नई वोटर लिस्ट जारी होने का इंतजार कर रहा हूं उसके बाद फिर अपना वोटर कार्ड दोबारा से बनवाऊंगा. उन्होंने बताया कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का मैपिंग उनके नाना नानी से हो गई है. इसलिए उनका डिजिटाइजेशन कंप्लीट है. मेरे और मेरे भाई की मैपिंग नहीं हो पाई है. वहीं, मुकेश तिवारी ने बताया कि मैंने अपना एसआईआर यूपी में करा दिया था. मेरा वोट गांव में ही था. इसलिए वहीं एसआईआर करा दिया. मैं दिल्ली में 10 साल से रह रहा हूं लेकिन मैंने अपना यहां वोटर कार्ड नहीं बनवाया था इसलिए यहां फिर का मेरा फॉर्म नहीं आया मुझे अपना गांव में ही वोट रखना है इसलिए मैं आगे भी यहां वोटर कार्ड बनवाना नहीं चाहता हूं इसलिए मैंने इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिया.

SIR फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ी: बता दें कि राजधानी दिल्ली में एसआईआर के फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ चुकी है. पहले दिल्ली में एसआईआर का फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई थी. उसके बाद बढ़ाकर इसको 8 अगस्त किया गया और उसके बाद 17 अगस्त किया गया. लेकिन अभी भी 33% प्रतिशत लोगों के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं. सीईओ कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार रात 8 बजे तक 66.84 प्रतिशत लोगों के फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं. इससे बाकी बचे मतदाताओं पर उनके वोट कटने का खतरा मंडरा आ रहा है. उनके फार्म जमा न होने के जो कारण हैं वह लोगों ने ऊपर बातचीत में बताए हैं.

कौन सा जिला आगे कौन सा पीछे :अगर एसआईआर के फॉर्म डिजिटाइजेशन की बात करें तो साउथ ईस्ट डिस्टिक इनमें सबसे आगे साबित हो रहा है. साउथ ईस्ट जिले में अभी तक सिर्फ 55.63% लोगों के ही फॉर्म डिजिटाइज हुए हैं. वहीं अगर सबसे अव्वल जिले की बात करें तो आउटर नॉर्थ जिला एसआईआर फॉर्म डिजिटाइजेशन में नंबर एक पर है. यहां पर 75.64 फीसदी लोगों के फॉर्म अभी तक डिजिटाइज हो चुके हैं. अगर अन्य जिलों की बात करें तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी 73.06% फॉर्म डिजिटाइजेशन के साथ दूसरे नंबर पर है. इसके बाद साउथ वेस्ट डिस्टिक 72.93% फॉर्म डिजिटाइजेशन के साथ तीसरे नंबर पर आता है. बाकी अन्य जिलों की स्थिति भी ऐसी ही है. ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को राजधानी में एसआईआर अंतिम तिथि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है.

जिले का नाम फॉर्म डिजिटाइजेशन%
साउथ ईस्ट 55.63
ओल्ड दिल्ली 66.34
नॉर्थ 63.76
नई दिल्ली 60.64
सेंट्रल 61.78
सेंट्रल नॉर्थ 68.67
साउथ वेस्ट 72.93
आउटर नॉर्थ 75.64
नॉर्थ वेस्ट 70.74
नॉर्थ वेस्ट 70.74
नॉर्थ ईस्ट 70.70
ईस्ट 63.80
साउथ 60.80
वेस्ट 73.06


ये भी पढ़ें :

दिल्ली में 'SIR' पर संग्राम: AAP ने लगाया बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने का आरोप, CEO को सौंपा ज्ञापन

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा बढ़ी, अब 17 अगस्त तक घर-घर पहुंचेंगे BLO

TAGGED:

ENUMERATION FORM CEO DELHI
DELHI SIR LAST DATE
DEADLINE FOR DELHI SIR
दिल्ली में SIR
DELHI SIR 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.