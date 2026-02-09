ETV Bharat / state

निजी स्कूलों को फीसों रेगुलेट करने के लिए स्कूल स्तरीय कमेटियां गठित करने के लिए समय सीमा 20 फरवरी तक बढ़ी

याचिका में दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी. निर्देश दिया गया की स्कूलों पर दबाव न बनाएं.

Published : February 9, 2026 at 8:50 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को फीसों रेगुलेट करने के लिए स्कूल स्तरीय कमेटियां गठित करने के लिए समय सीमा 20 फरवरी तक बढ़ा दी है. पहले ये समय सीमा 10 फरवरी थी. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो स्कूलों पर कमेटियां गठित करने का दबाव 20 फरवरी तक ना बनाएं.

याचिका दिल्ली के निजी स्कूलों ने दायर की थी. इसमें दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी. याचिका में दिल्ली के शिक्षा निदेशालय के 24 दिसंबर, 2025 के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई थी. इसी नोटिफिकेशन में ये आदेश दिया गया था कि निजी स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी का गठन करें. इस कमेटी में एक चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, पांच अभिभावक, तीन शिक्षक और शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा.

सुनवाई के दौरान निजी स्कूलों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन कानून का उल्लंघन करता है. याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा था कि ये पूरे तरीके से संवैधानिक है और इसका मकसद स्कूलों की ओर से मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाना है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि वो नोटिफिकेशन पर तो रोक नहीं लगाएगी, लेकिन वो इसे लागू करने की समय सीमा बढ़ा देगी.

