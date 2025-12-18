उत्तराखंड में फिर खुलेगा 'उम्मीद' पोर्टल! जानें कब तक करा सकते हैं वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड
उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी गई है.
Published : December 18, 2025 at 7:26 PM IST
देहरादून: देश की संसद में लिए गए वक्फ संशोधन बिल के बाद देश भर में वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन करने की कवायद शुरू की गई. इसके लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा उम्मीद पोर्टल की शुरुआत की गई. सभी वक्फ यूजर्स को 6 जून से 6 दिसंबर तक अपनी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने के निर्देश दिए गए. लेकिन ये समय बीत जाने के बाद भी कई वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड होने से वंचित रह गई. ऐसे में उन्हें अब एक और मौका दिया जा रहा है.
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा 6 जून से 6 दिसंबर तक तय किए गए समय तक उत्तराखंड में केवल एक चौथाई वक्फ संपत्तियां ही ऑनलाइन रजिस्टर्ड की गई. ऐसे में लगातार लोगों द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उम्मीद पोर्टल को फिर से खोल जाना चाहिए.
इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रास्ता भी सुझाया गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के ट्रिब्यूनल कोर्ट को इस संबंध में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया. वहीं उत्तराखंड में भी गढ़वाल और कुमाऊं के लिए दो अलग-अलग ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के लिए गठित किए गए हैं.
इस संबंध में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि, उम्मीद पोर्टल देश में वक्फ संपत्तियां के कल्याण की एक उम्मीद थी. लेकिन जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन को लेकर तमाम मौलानाओं द्वारा विरोध किया गया. संपत्तियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर भी कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार भी किया गया. लेकिन 4 से 5 माह बीत जाने के बाद वक्फ संपत्तियां के संरक्षण को लेकर लोग जागरूक हुए और उन्होंने संपत्तियां रजिस्टर्ड कराई.
ऐसे में आखिरी के एक-सवा एक महीने में बहुत कम वक्त संपत्तियां ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो पाई. क्योंकि जो काम 6 महीने में होना था, उसे एक से सवा महीने में करने की कोशिश की गई. यही वजह है कि उत्तराखंड में बहुत बड़ी संख्या, वक्फ संपत्तियों की ऐसी रह गई जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हो पाई. इसके बाद सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के ट्रिब्यूनल को इस संबंध में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया. उत्तराखंड में भी गढ़वाल मंडल में 6 फरवरी और कुमाऊं मंडल में 15 अप्रैल तक ट्रिब्यूनल ने वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का समय दिया है. जल्द ही वह केंद्रीय वक्फ काउंसिल जाएंगे और पोर्टल को खोलने की मांग करेंगे.
