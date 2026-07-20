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हज यात्रा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख चार दिन बढ़ाई, राजस्थान से अब तक आए 4 हजार फॉर्म

जयपुर: हज यात्रा-2027 के लिए चल रहे ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 4 दिन बढ़ा दी गई है. अब हज आवेदक 24 जुलाई को रात 11:59 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 20 जुलाई थी, लेकिन केंद्रीय हज कमेटी ने चार दिन बढ़ा दिए. राजस्थान से अब तक 4 हजार से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं. राजस्थान हज कमेटी को उम्मीद है कि चार दिन समय बढ़ाने से करीब 1000 और आवेदन आ सकते हैं. सेंट्रल हज कमेटी ने स्पष्ट किया कि अब आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी.

30 जुलाई को खुलेगी ऑनलाइन लॉटरी: राजस्थान हज कमेटी के पूर्व सदस्य और मुख्य ट्रेनर हाजी शाहिद ने बताया कि राजस्थान हज कमेटी के अनुरोध पर सेंट्रल हज कमेटी ने चार दिन समय सीमा बढ़ाई है. जिनके पासपोर्ट में देरी हो रही थी, वो आवेदक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हज आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी (कुर्रा) से किया जाएगा. सेंट्रल हज कमेटी 30 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑनलाइन लॉटरी खोलेगी. इसमें चयनित हज आवेदकों के साथ वेटिंग लिस्ट में आने वाले हज आवेदकों की सूची प्रकाशित की जाएगी. हज आवेदकों को मोबाइल संदेश के जरिए भी सूचना दी जाएगी.