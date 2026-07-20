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हज यात्रा-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख चार दिन बढ़ाई, राजस्थान से अब तक आए 4 हजार फॉर्म

30 जुलाई को सेंट्रल हज कमेटी की ओर से निकाला जाएगा हज यात्रियों का ऑनलाइन लॉटरी.

Haj pilgrims from Rajasthan who traveled to Saudi Arabia
राजस्थान से सऊदी अरब गए हज यात्री (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: हज यात्रा-2027 के लिए चल रहे ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 4 दिन बढ़ा दी गई है. अब हज आवेदक 24 जुलाई को रात 11:59 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. हज के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 20 जुलाई थी, लेकिन केंद्रीय हज कमेटी ने चार दिन बढ़ा दिए. राजस्थान से अब तक 4 हजार से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं. राजस्थान हज कमेटी को उम्मीद है कि चार दिन समय बढ़ाने से करीब 1000 और आवेदन आ सकते हैं. सेंट्रल हज कमेटी ने स्पष्ट किया कि अब आगे तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी.

30 जुलाई को खुलेगी ऑनलाइन लॉटरी: राजस्थान हज कमेटी के पूर्व सदस्य और मुख्य ट्रेनर हाजी शाहिद ने बताया कि राजस्थान हज कमेटी के अनुरोध पर सेंट्रल हज कमेटी ने चार दिन समय सीमा बढ़ाई है. जिनके पासपोर्ट में देरी हो रही थी, वो आवेदक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हज आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी (कुर्रा) से किया जाएगा. सेंट्रल हज कमेटी 30 जुलाई को सुबह 11 बजे ऑनलाइन लॉटरी खोलेगी. इसमें चयनित हज आवेदकों के साथ वेटिंग लिस्ट में आने वाले हज आवेदकों की सूची प्रकाशित की जाएगी. हज आवेदकों को मोबाइल संदेश के जरिए भी सूचना दी जाएगी.

हाजी शाहिद, मुख्य ट्रेनर, राजस्थान हज कमेटी. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:हज यात्रा 2026: राजस्थान से हज यात्रा के लिए 4772 हज यात्रियों का चयन

10 अगस्त तक जमा करानी होगी पहली किस्त: हाजी शाहिद ने कहा, लॉटरी में चयनित हज यात्रियों को 10 अगस्त तक हज यात्रा की पहली किस्त के तौर पर 1 लाख 52 हजार 300 रुपए जमा कराने होंगे.उसके बाद दूसरी किस्त बाद में जमा होगी.

5 जून से शुरू हुई थी हाजियों की वतन वापसी: इससे पहले हज यात्रा 2026 के लिए राजस्थान से गए हज यात्रियों की वतन वापसी 5 जून से 13 जून तक हुई थी. 9 फ्लाइट के जरिए 3520 हज यात्री सऊदी अरब से राजस्थान लौटे थे. वही हज यात्रा 2026 का समापन होते ही हज यात्रा 2027 के लिए आवेदनों की प्रक्रिया शुरू हो गई थी.

पढ़ें:सऊदी अरब से जयपुर पहुंचा राजस्थान के हाजियों का जत्था, पहली फ्लाइट से 164 हज यात्रा आए

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