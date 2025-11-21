ETV Bharat / state

सारंडा में जंग जैसे हालात! जल्द ध्वस्त होगा नक्सलियों का अंतिम गढ़, मार्च 2026 तक झारखंड होगा नक्सल-मुक्त

झारखंड में नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं. अब सुरक्षाबलों ने उनके अंतिम किले सारंडा को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली है.

NAXAL IN JHARKHAND
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 21, 2025 at 8:54 PM IST

13 Min Read
रांची: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सहित अन्य नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की है. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य नक्सलियों के खिलाफ रोजाना सफलताएं हासिल कर रहे हैं. झारखंड भी केंद्रीय बलों की मदद से नक्सलियों के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन नक्सलियों के एकमात्र गढ़ सारंडा को फतह करने में अभी भी कई तरह की मुश्किलें झारखंड पुलिस के सामने हैं. जिस दिन सारंडा फतह हो जाएगा, उसी दिन झारखंड से नक्सलियों का अंत हो जाएगा.

सारंडा पर विशेष फोकस, तीन साल से चल रही जंग जैसे हालात

करीब तीन सालों से झारखंड पुलिस केंद्रीय बलों के साथ सारंडा के बीहड़ों में जंग जैसे हालातों का सामना कर रही है. सारंडा की लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है. इस दौरान नक्सलियों द्वारा किए जा रहे विस्फोटों की वजह से जवान, ग्रामीण और हाथी जैसे जानवर भी हताहत हो रहे हैं. हालांकि इस दौरान नक्सलियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन गोरिल्ला वार की पद्धति की वजह से नक्सली अभी भी सारंडा में टिके हुए हैं.

आईजी अभियान का बयान (ETV Bharat)

नक्सलियों के सफाए के लिए डीजीपी ने कसी कमर

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा झारखंड को नक्सल-मुक्त करने की तारीख अब बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है. ऐसे में झारखंड की नई डीजीपी तदशा मिश्रा ने भी नक्सलियों की सफाई के लिए कमर कस ली है. सारंडा से नक्सलियों की सफाई के लिए विशेष रणनीति के तहत इसी सप्ताह डीजीपी खुद चाईबासा पहुंची थीं. चाईबासा में झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के अधिकारियों के साथ सारंडा की लड़ाई को मजबूती के साथ जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है. झारखंड पुलिस का दावा है कि जो समय सीमा निश्चित की गई है, उस समय सीमा में झारखंड से भी नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा.

NAXAL IN JHARKHAND
झारखंड में नक्सलियों का अंत (ETV Bharat)

ओडिशा एकमात्र रास्ता, नक्सलियों की नजर भागने पर

झारखंड का कोल्हान एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां नक्सलियों का सबसे बड़ा गुट डेरा डाले हुए है, जिसमें तीन एक-एक करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर भी शामिल हैं. कोल्हान में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा (माओवादी) के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनल, असीम मंडल (तीनों एक करोड़ के इनामी), मोछू, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अप्टन, जयकांत, रापा मुंडा अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए जमा हैं.

वहीं, दूसरी तरफ लगभग 15,000 जवान सारंडा की घेराबंदी करके बैठे हुए हैं. इस घेराबंदी को तोड़ना नक्सलियों के लिए बेहद मुश्किल है. ऐसे में नक्सलियों का यह दस्ता ओडिशा पर नजर जमाए हुए है. नक्सलियों के दो उद्देश्य हैं– या तो वे सुरक्षित सारंडा से निकलकर ओडिशा भाग जाएं या फिर इतने विस्फोटक और हथियार जमा कर लें कि दोबारा सुरक्षा बलों से मुकाबला की स्थिति में आ जाएं. ओडिशा में विस्फोटकों से भरा ट्रक लूटने के पीछे भी नक्सलियों की यही मंशा थी.

NAXAL IN JHARKHAND
नक्सलियों का ओडिशा कनेक्शन (ETV Bharat)

15 हजार से ज्यादा जवान जंगलों में घुसे, ओडिशा पुलिस भी अलर्ट

सारंडा में झारखंड के नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हुए लगभग पांच महीने हो चुके हैं. हालांकि अभियान सारंडा में पिछले तीन सालों से चल रहा है. सारंडा जंगल की सीमा ओडिशा तक सटी हुई है. विस्फोटकों की लूट के बाद अब ओडिशा पुलिस भी बेहद सतर्क हो गई है. वह अपने सीमा पर लगातार नजर रख रही है ताकि झारखंड से नक्सलियों का मूवमेंट ओडिशा में न हो सके.

सुरक्षाबलों की नई रणनीति, अभियान की मॉनिटरिंग

नई रणनीति के तहत सारंडा फतह के लिए झारखंड आर्म्ड फोर्स (गोरखा बटालियन) की पांच कंपनियों के साथ-साथ झारखंड जगुआर की सभी कंपनियों को सारंडा भेज दिया गया है. इसके अलावा अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 15 डीएसपी सहित कई आईपीएस को भेजा गया है. सारंडा में चाईबासा पुलिस, कोबरा, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जैप मिलकर अभियान चला रही हैं. सारंडा में एक महीने के भीतर 54 कैंप स्थापित कर दिए गए हैं.

NAXAL IN JHARKHAND
सुरक्षाबलों की नई रणनीति (ETV Bharat)

हताहत हो रहे जवान, आईईडी बन रही सबसे बड़ी बाधा

अभियान में लगे सुरक्षा बल किसी भी तरह सारंडा पर फतह करना चाहते हैं, लेकिन जमीन के नीचे बिछाए गए मौत के सामान उनके रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं. जवान लगातार शहीद हो रहे हैं, वहीं घायल भी हो रहे हैं. इसी वर्ष सारंडा के ओडिशा क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे. 14 मई को चाईबासा जिला के सीमावर्ती ओडिशा राज्य के राउरकेला जिला के बोलांग थाना अंतर्गत जंगली/पहाड़ी क्षेत्र में अभियान के दौरान नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को लक्षित करके आईईडी ब्लास्ट किया गया. आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ 134 बटालियन के एएसआई सत्यवान कुमार सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे.

मार्च 2025 से अब तक कई ब्लास्ट, जवान भी हुए हताहत

मार्च 2025 से लेकर अब तक नक्सलियों द्वारा दो दर्जन से अधिक बार ब्लास्ट किए जा चुके हैं. 12 मई 2025 को हुए ब्लास्ट में झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते के आरक्षी मनोज कुमार दमाई बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाकर इलाज करवाया जा रहा है. इससे पहले 5 मार्च को हुए ब्लास्ट में तीन जवान घायल हुए, 16 मार्च के ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ, जबकि 22 मार्च को हुए ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील मंडल शहीद हो गए, वहीं सीआरपीएफ के ही हेड कांस्टेबल घायल हो गए. 13 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में जगुआर के कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए.

NAXAL IN JHARKHAND
सारंडा में सबसे बड़ी बाधा (ETV Bharat)

वहीं पिछले तीन सालों में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में एक दर्जन से अधिक ग्रामीण मारे गए हैं, जबकि दर्जनों घायल भी हुए हैं. दो हाथी और एक दर्जन से अधिक जानवर भी मारे गए हैं. सारंडा में अभियान से बौखलाए नक्सली थोड़े हमलावर हुए हैं. हालांकि इन सबके बावजूद सुरक्षा बलों का अभियान जारी है.

बेबस ग्रामीण, आईईडी से सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का

कोल्हान में नक्सली अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में वे किसी की भी बलि लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं. वर्तमान समय में नक्सलियों का एकमात्र मकसद है कि किसी भी तरह अपने ठिकानों तक पुलिस न पहुंचने दे. पुलिस से बचने के लिए कोल्हान के कुछ इलाकों में नक्सलियों ने आईईडी बमों का ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है, जिसे भेदने में झारखंड पुलिस अब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई है.

नतीजा, कोल्हान में लगातार आईईडी बमों की चपेट में आने से ग्रामीणों की जान जा रही है, उनके पशु भी विस्फोट में मारे जा रहे हैं. ग्रामीणों की मौत का आंकड़ा रुकने के बजाय हर दिन बढ़ता ही जा रहा है. जंगल में जाना ग्रामीणों के लिए मजबूरी है, तो वहीं नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के लिए भी जंगलों में उतरना बेहद जरूरी. ऐसे में ग्रामीणों और सुरक्षा बलों दोनों का ही आईईडी बमों से सामना हो रहा है.

NAXAL IN JHARKHAND
झारखंड में कितने नक्सली बचे हैं (ETV Bharat)

झारखंड पुलिस के आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि आईईडी समस्या है, लेकिन उसका भी हल निकाला जा रहा है. लगातार बीडीएस की टीम अपने प्रयास से जमीन में दबे खतरनाक विस्फोटकों को निष्क्रिय कर रही है. यह काम युद्ध स्तर पर चल रहा है.

सारंडा में सबसे मजबूत दस्ता मौजूद

झारखंड में नक्सलियों का सबसे मजबूत दस्ता फिलहाल सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट में डेरा डाले हुए है. 15 हजार से ज्यादा सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर रखा है, लेकिन मजबूत आईईडी जाल की वजह से सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद तक पहुंचने में अब तक विफल साबित हुए हैं. लेकिन मार्च 2026 तक माओवादियों के सफाए को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे सुरक्षा बल हर हाल में सारंडा फतह करने की कोशिश में लगे हुए हैं.

ओडिशा बॉर्डर की नाकेबंदी शुरू

इसी क्रम में अब नक्सलियों के फरार होने की एकमात्र जगह ओडिशा बॉर्डर पर भी नाकेबंदी शुरू कर दी गई है. दोनों राज्य मिलकर लड़ेंगे सारंडा के नक्सलियों से. झारखंड पुलिस और ओडिशा पुलिस ने संयुक्त रूप से सारंडा में डेरा डाले नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दी है, ताकि माओवादी खतरे को जड़ से खत्म किया जा सके. माओवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए आठ नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं.

NAXAL IN JHARKHAND
नक्सलियों को लेकर अब तक क्या है झारखंड में प्रगति (ETV Bharat)

लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ बड़े ऑपरेशन

आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ-साथ नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान के लिए ओडिशा और झारखंड में नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं. इनमें तीन कैंप ओडिशा और पांच झारखंड सीमा में बनाए गए हैं. ये कैंप माओवादियों के आवागमन को पूरी तरह रोक देंगे. खुफिया सूचनाओं के आधार पर बनाए गए ये कैंप माओवादियों के राशन, पानी और दैनिक जरूरतों की आपूर्ति को बाधित करेंगे. इससे माओवादी जंगल से बाहर निकलने में असमर्थ होंगे, जिससे उनकी गतिविधियां कमजोर पड़ेंगी. झारखंड पुलिस ने माओवादियों को आत्मसमर्पण का अवसर दिया है, अन्यथा सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा.

क्यों जरूरी ओडिशा पर कैंप?

सारंडा के नक्सलियों को हाल के दिनों में ओडिशा से मदद मिलने लगी थी. पिछले महीने ही नक्सलियों ने एक विस्फोटक से भरे बड़े ट्रक को लूट लिया था, जिसमें ओडिशा के कुछ अंडरग्राउंड वर्करों ने नक्सलियों की मदद की थी. सारंडा में तीन एक करोड़ के इनामी नक्सलियों सहित लगभग 65 से ज्यादा नक्सली कैडर जंगलों और पहाड़ों में घिरे हुए हैं. आईईडी बमों के जरिए अब तक वे खुद को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब नक्सलियों के विस्फोटक भी खत्म होने के कगार पर हैं. यही वजह है कि विस्फोटक हासिल करने के लिए एक करोड़ के इनामी अनल ने ओडिशा में अपने विश्वस्त जॉर्ज से संपर्क साधा और विस्फोटक उपलब्ध करवाने की बात कही.

NAXAL IN JHARKHAND
अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

जॉर्ज ने अनल को सूचना दी कि ओडिशा के खदानों में जो विस्फोटक सप्लाई होता है, वह ट्रक से जाता है. उसे अगर लूट लिया जाए तो भारी मात्रा में विस्फोटक जमा किया जा सकता है. जॉर्ज की सूचना पर ही अनल दस्ते के नक्सलियों ने 27 मई 2025 को विस्फोटक से भरे ट्रक को लूट लिया था और विस्फोटक को सारंडा तक ले आए. विस्फोटक लूटे जाने की सूचना पर झारखंड और ओडिशा पुलिस दोनों ही सतर्क हुईं और एक बड़ा अभियान चलाकर लूटे गए विस्फोटकों का लगभग 80% बरामद कर लिया. इसी बीच ओडिशा पुलिस को जानकारी मिली कि राउरकेला का रहने वाला जॉर्ज झारखंड के बड़े नक्सलियों का सहयोगी है. सूचना के आधार पर राउरकेला पुलिस द्वारा जॉर्ज को गिरफ्तार किया गया. ओडिशा पुलिस के सामने जॉर्ज ने कई बड़े खुलासे किए थे.

जॉर्ज संभाल रहा था रसद की व्यवस्था

राउरकेला के एसपी नितेश वाधवानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जॉर्ज और झारखंड के नक्सलियों के संबंध की परत दर परत जांच की गई है. ओडिशा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जॉर्ज को लेकर जो बातें सामने आई हैं, वह बेहद खतरनाक हैं. जॉर्ज की सूचनाएं केवल विस्फोटकों की जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पुलिस के पूरे मूवमेंट पर भी वह नजर रखता था. उसके पास ऐसी कई अहम जानकारियां थीं, जिनका फायदा उठाकर नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे.

NAXAL IN JHARKHAND
अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मी (ETV Bharat)

केवल सारंडा में बचे बड़े नक्सली

आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि झारखंड के कई घोर नक्सलवाद प्रभावित जिले अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं. बोकारो, गिरिडीह, रांची, धनबाद, पलामू, लातेहार, सरायकेला, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा और हजारीबाग जैसे जिलों में माओवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं. झारखंड पुलिस के अनुसार पूरे राज्य में अब केवल 85 माओवादी सक्रिय हैं, जिनमें 45 इनामी हैं. इनमें से 65 माओवादी सारंडा क्षेत्र में केंद्रित हैं, जहां बड़े इनामी माओवादी छिपे हैं.

क्या है सारंडा के वर्तमान हालात?

झारखंड को नक्सली-मुक्त करने में सबसे बड़ी बाधा सारंडा ही है. झारखंड पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में झारखंड में नक्सलियों की कमान एक करोड़ के इनामी पोलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा के हाथ में है. मिसिर बेसरा के साथ 60 खूंखार नक्सलियों की पूरी टीम है, जिसमें केंद्रीय कमेटी के मेंबर अनल दा और असीम मंडल के अलावा झारखंड-बिहार स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर सुशांत सहित अन्य नक्सली भी शामिल हैं. ये सभी कोल्हान में डेरा डाले हुए हैं. इसके अलावा 20 से 25 नक्सलियों के दस्ते वाला एक ग्रुप कुख्यात नक्सली कमांडर अजय महतो के लिए काम कर रहा है. यह दस्ता भी पश्चिमी सिंहभूम में कैंप कर रहा है.

आत्मसमर्पण और सख्ती की नीति

नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की सख्ती का असर भी दिख रहा है. साल 2025 में अब तक 32 माओवादियों को मार गिराया गया है. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने खुलासा किया कि कई अन्य साथी मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन विश्वसनीय मध्यस्थता की कमी बाधा बन रही है. झारखंड पुलिस ने मार्च 2026 तक माओवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है. इस दिशा में संयुक्त अभियान और सुरक्षा कैंपों की रणनीति माओवादियों को तोड़ने में प्रभावी साबित हो रही है.

सुरक्षा कैंपों की स्थापना से माओवादियों की कमर टूटने की उम्मीद है. इन कैंपों से न केवल उनकी आपूर्ति रुकेगी, बल्कि उनके पलायन के रास्ते भी बंद होंगे. झारखंड पुलिस की यह रणनीति न केवल माओवादी उन्मूलन में मददगार होगी, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी. सारंडा की यह लड़ाई अब अंतिम चरण में है, और सुरक्षा बल हर कीमत पर इसे जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

